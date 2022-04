WTF beauté : comment une spatule exfoliante m’a emmenée dans le futur

On a testé pour vous l’un des beauty tools les plus futuristes du moment, la spatule exfoliante Ultrasonique de chez Solaris Laboratories NY.

Dans le format WTF beauté, la rédac de Madmoizelle teste les produits les plus insolites d’internet pour pouvoir vous aider à ne pas céder à toutes les sirènes du shopping en ligne.

Pour commencer, on est parties sur la spatule exfoliante ultrasonique de Solaris Laboratories NY.

Au programme : de l’exfoliation bien sûr, mais ça, vous vous en doutiez. Parmi ses autres aptitudes, on compte également l’activation de la régénération cellulaire, la diminution de la production de sébum, la désincrustation des pores et la réductions des marques… Rien que ça. Du côté de la marque, on communique sur un effet proche de la sensation que l’on ressent après s’être fait prodiguer un soin du visage en institut. Bref, tout un programme. Allez, on teste !

Découvrez la spatule exfoliante ultrasonic de Solaris Laboratories NY à 98€

Ses points forts

3 technologies différentes dans un même outil

Des LED pour offrir encore plus de résultats

Ses points faibles

Peut-être légèrement agressive pour les peaux les plus sensibles

Pas toujours facile à comprendre et à prendre en main au début

La Spatule exfoliante ultrasonique de Solaris Laboratories NY, c’est quoi ?

C’est une spatule intelligente qui permet d’exfolier la peau et de corriger son grain grâce à plusieurs technologies combinées. D’abord, il y a les LED bleues qui permettent de limiter la production de sébum et de s’attaquer aux bactéries responsables de la formation d’imperfections.

Le mode exfoliation à ultrasons produit, quant à lui, environ 24 000 oscillations par secondes pour désobstruer les pores et redéfinir le grain de peau. Son dernier mode aux microcourants (celui qui produit des ions positifs et négatifs) envoie de touuuutes petites décharges presque imperceptibles sur la peau afin de la rendre plus uniforme et réceptive à l’application de divers actifs.

Comment l’utiliser ?

Très simplement, en fait. Il suffit de passer la spatule sur la peau préalablement nettoyée et humide en plaçant la lame sur un angle de 45 degrés. En maintenant l’épiderme du visage tiré, il ne vous reste plus qu’à faire glisser l’outil de bas en haut en prenant soin de bien nettoyer sa lame avec un mouchoir à usage unique entre chaque zone.

Petite note interessante : sachez que si les modes un et deux peuvent s’utiliser au quotidien pour les peaux les plus tolérantes, le mode trois, quant à lui, se contente d’une utilisation bi-hebdomadaire.

3 technologies différentes : sa grande qualité

Ce que l’on a le plus aimé, ce sont les trois différents modes de traitement dont on vous a parlé juste au-dessus. Globalement, ça vous permet de pouvoir choisir quel type de soin vous voulez faire sur votre épiderme et, si vous le souhaitez, il est totalement possible (et conseillé) de mélanger les trois pour un obtenir un maximum de résultat visibles. En mixant ces différents traitements, vous atteignez le summum du soin et de l’efficacité surtout en matière d’exfoliation.

Notre avis : efficace sur les points noirs et l’éclat, moins sur le reste

Après plus d’un mois d’utilisation, les points noirs sont beaucoup moins visibles et les pores resserrés grâce à l’effet désincrustant de la spatule. Parce que la micro-circulation du sang est stimulée grâce aux frottements contre la peau et aux microcourants, le teint est plus éclatant et uniforme à mesure de deux à trois utilisations par semaine. En revanche, rien à signaler concernant la réduction des marques, taches et cicatrices qui ne semblent pas moins visibles après un mois d’utilisation. Mais il se pourrait bien que ce critère demande beaucoup plus de temps pour être étudié. Affaire à suivre !

Découvrez la spatule exfoliante ultrasonic de Solaris Laboratories NY à 98€

À lire aussi : Que sont les peptides et quels miracles peuvent-ils accomplir pour notre peau ?