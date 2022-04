Que sont les peptides et quels miracles peuvent-ils accomplir pour notre peau ?

On entend beaucoup parler des peptides sans forcément savoir ce que c’est exactement. À quoi servent-ils et surtout pourquoi on voit leur nom apparaître dans de nombreuses formules cosmétiques ?

Les peptides font partie des actifs anti-âge les plus appréciés par l’industrie cosmétique car ils ont le pouvoir de booster la production de collagène, d’agir sur la perte de fermeté, l’élasticité et les changements de textures dûs au temps qui passe. Le tout, en restant plutôt faciles à supporter pour tous les types de peaux. Vous voulez en savoir plus sur ces acides aminés bourrés de talent ? Lisez plutôt !

Qu’est-ce que les peptides ?

Présents naturellement dans le corps comme le collagène, les peptides sont de toutes petites fractions de protéines, d’origine naturelle (biotechnologie) ou de synthèse, que l’on trouve parfois naturellement dans l’organisme. D’après Sophie Strobel, skincare manager chez Paula’s Choice, les peptides ont la particularité de mimer les mécanismes biologiques au niveau des cellules cutanées pour induire une réaction très spécifique. Le but ? Elle l’explique :

« Booster nos propres doses de collagène, ou réduire les rides d’expression, ou inhiber la synthèse de mélanine le pigment responsable des taches brunes. Ou encore provoquer la production de molécules apaisantes, stimuler la pousse des cils… etc… Les possibilités sont infinies ! Et comme ils agissent à très très faible dose (parfois 0,005%), ils sont la plupart du temps très bien tolérés par les peaux les plus sensibles. Leur spécificité d’action fait que si on souhaite cibler plusieurs problématiques comme l’ensemble des signes de l’âge (rides, perte de fermeté, taches brunes, hydratation…), il faut en associer plusieurs ou les associer à d’autres types d’actifs (vitamines, extraits végétaux…) »

Pourquoi dit-on qu’ils ne se suffisent pas à eux-même ?

Même si chaque peptide dispose d’une action puissante, ils sont tous spécialisés dans leur domaine. Voilà pourquoi il est rare de n’en retrouver qu’un dans une formule qui cible généralement plusieurs problématiques en même temps. Sophie précise :

« Il faut en associer plusieurs ou alors les associer à d’autres types d’actifs complémentaires pour avoir des formules multifonction. »

C’est donc pour ça qu’il est rare qu’ils ne partagent pas la tête d’affiche.

Peptides via Wikipedia

À quel(s) type(s) de peau(x) sont-ils dédiés ?

L’avantage avec les peptides, c’est que tout le monde peut trouver son bonheur et miser sur les vertus qu’il souhaite obtenir pour sa peau. Puisque chaque peptide a une action différente, il faudra donc être attentive pour pouvoir trouver celui qui correspond à vos besoins.

Mais sachez tout de même que ces derniers n’interviennent pas dans la texture du produit final et que leurs actions sont indépendantes du type de peau mais viendront plutôt cibler des problématiques particulières comme la déshydratation, les taches pigmentaires, les rides de déshydratation ou encore les rougeurs.

Peut-on utiliser tous les jours des peptides ?

Si la peau ne voit aucun inconvénient à ce qu’on lui applique des peptides tous les jours, les actifs auxquels ils sont mélangés dans la formule utilisée peuvent, quant à eux, être plus difficiles à supporter. Dans cette situation, ce sera plutôt du cas par cas.

Si vous ne voyez dans la liste d’ingrédient aucun actif astringent ou occlusifs qui pourraient, au long terme, créer différents problèmes de peaux, dans ce cas, vous pouvez les utiliser tous les jours.

Quels sont leurs contre-indications ?

D’après Sophie, il n’en n’existe pas vraiment. Elle nous éclaire :

« Même les peaux sensibles peuvent les utiliser (à condition que l’ensemble de la formule soit suffisamment bien tolérée). À noter : le peptide de cuivre, anti-âge, ne doit pas être associé à des formules à pH acide comme celles riches en vitamine C ou acides de fruits (AHA) mais c’est plus lié à la partie cuivre du peptide et les conséquences seraient juste une inactivation de ces ingrédients, pas une réelle contre-indication pour la peau. »

Comment optimiser leur efficacité ?

Vous pensiez qu’on allait vous dire de les mélanger avec un autre actif ? Eh bien non ! La meilleure façon de booster l’efficacité des peptides, c’est encore d’appliquer du SPF 30 à 50+ TOUS LES JOURS. Car une peau plus protégée est une peau qui sera moins soumise au stress oxydatif provoqué par les UV et sera donc un épiderme qui vieillira visiblement moins vite ! Un concept validé par Sophie :

« D’une manière générale, si l’on souhaite optimiser sa routine de soin, il faut appliquer 365 jours par an un écran solaire SPF30 minimum (et 366 les années bissextiles !). Pourquoi ? Parce que les UVA, pro-inflammatoires, tapent toute l’année, passent à travers les vitres et les nuages, et aggravent l’état des peaux à tendance acnéique, réactives, sujettes aux taches brunes à la moindre inflammation… Il sont par ailleurs responsables, avec les UVB, de 80% du vieillissement cutané. Donc si vous ne protégez pas votre peau au quotidien, les UV réduiront l’efficacité de vos formules avec peptides anti-taches et/ou rides et/ou rougeurs et/ou imperfections… Ce serait dommage ! »

Maintenant que vous savez tout sur les peptides, est-ce que vous avez envie de vous y mettre ?

