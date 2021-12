Zoom beauté sur le CBD, cet actif sulfureux aux multiples talents

Le CBD fait partie de ces actifs beauté sulfureux qui peuvent en faire reculer plus d’une. En réalité, il est truffé de bienfaits pour tous les types de peaux ! Focus sur ce must-have cosméto.

Depuis quelques années, le CBD est omniprésent. On lui prête des propriétés calmantes et apaisante pour le corps mais on l’encense aussi pour ses bienfaits sur la peau. Une popularité telle que les marques de cosmétiques se sont empressées d’intégrer cet ingrédient sulfureux à leurs différentes formules !

Nettoyant pour le visage, sérum, crème hydratante, lotion, huile… Le CBD est le nouvel actif à la mode. Mais mérite-t-il vraiment tout ce raffut ou est-ce une lubie de plus pour faire vendre des produits de beauté à celles qui aiment tout essayer ?

C’est la question qu’on a posée à Sophie Strobel, biologiste et cosmétologue. Et voici ses réponses.

Le CBD, qu’est-ce que c’est ?

Le CBD est une abréviation de l’appellation «cannabidiol ». C’est un composé que l’on retrouve dans le cannabis (aux côté de 200 autres). Voilà pourquoi il souffre d’une mauvaise image et pourquoi son interdiction varie d’un pays à un autre.

Pourtant, le CBD ne contient pas de THC, la molécule psychotrope qui, elle, est interdite en France. La Cour de justice de l’Union Européenne a d’ailleurs décrété, le 19 novembre 2020, que « Le CBD ne peut pas être considéré comme un stupéfiant ».

Une notion qui peut en rassurer plus d’une quant à son utilisation en cosmétique.

Quelles sont ses principales vertus ?

Le CBD est connu pour traiter toutes les micro-inflammations qui peuvent interagir dans le bien-être de la peau. C’est d’ailleurs l’une de ses principales qualités. Sophie Strobel explique à Madmoizelle que cet actif peut être considéré comme un véritable anti-stress pour la peau :

« Le CBD agit sur les différentes sources de micro-inflammations qui peuvent se voir sur la peau. Ces dernières peuvent être liées à la consommation de tabac, au stress, aux UV… Il permet aussi de diminuer le seuil de réactivité de l’épiderme face à toutes ces inflammations qui la fragilisent. »

Le CBD, c’est pour qui ?

C’est plutôt étonnant, mais le CBD est conseillé pour toutes les peaux. Il fait partie de ces actifs pluri-disciplinaires à qui l’on peut faire confiance pour plusieurs raisons. La spécialiste explique :

« Parce que c’est un antioxydant, il va pouvoir intercepter les radicaux libres et les empêcher de faire du grabuge sur la peau. Ce pouvoir est donc bon pour tout le monde. Ses qualités anti-inflammatoires vont servir aux personnes qui souffrent de problèmes de peau inflammatoires comme l’acné, la peau sensible, les taches brunes dues au UV, ou à une inflammation sur les peaux mates à foncées, etc. Et même sur les épidermes qui n’ont aucun problème particulier, cet actif va permettre de lutter efficacement contre le vieillissement cutané. Donc oui, c’est vraiment pour tout le monde. »

Vaut-il vraiment toute cette hype ?

La réponse est oui ! Au-delà de son aspect sulfureux, le CBD renferme de vrais bienfaits et son action est bien plus poussée qu’on ne le croit.

« On n’est pas juste sur une tendance comme le charbon ou d’autres qui sont interessants mais finalement plutôt marketing. Évidemment que l’industrie surfe avec le CBD sur une notion sulfureuse mais il y a une réalité derrière : c’est vraiment un ingrédient hyper interessant. Tout comme il existe un système endocrinien, il y a aussi un système endocannabinoïde central. Ce dernier dispose de neurotransmetteurs rétrogrades endogènes à base de lipides qui se lient aux récepteurs cannabinoïdes. Le CBD est donc une molécule qui est reconnue par la cellule elle-même et qui agit directement (à faible dose) sur la peau. Il a des effets anti-inflammatoires hyper puissants, il est également antioxydant et encore, on n’en est qu’au début des études. »

Cosmétiques au CBD VS huile de CBD

Si de nombreuses personnes ont tendance à vouloir utiliser de l’huile de CBD pure et à l’intégrer dans leur routine cutanée, Sophie Strobel recommande plutôt d’utiliser des cosmétiques dont le niveau d’actif est déjà pré-dosé par la marque.

La raison ? Ça ne sert à rien d’en mettre beaucoup car c’est un ingrédient déjà très puissant, mais aussi parce qu’on peut avoir tendance à trop en utiliser pour chercher à obtenir des résultats rapides ! Un geste qui peut faire souffrir la peau.

Pour Sophie Strobel, mieux vaut faire confiance aux marques qui savent précisément quel dosage utiliser pour rendre leur produit actif sans être dangereux pour autant. Now you know.

