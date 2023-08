Pour limiter le vieillissement cutané, mieux vaut appliquer cet actif avant votre crème solaire 

Qu’on s’expose directement aux rayons du soleil ou qu’on essaie de ne pas le faire, nous sommes constamment en contact avec eux. Raison pour laquelle il est primordial d’utiliser une protection solaire adaptée. Mais figurez-vous qu’il existe un moyen de limiter le vieillissement prématuré de la peau et de réduire les risques de cancers. Mais comment ? En utilisant un certain ingrédient…

Nous le savons, l’exposition aux rayons du soleil peut entrainer des coups de soleil, l’apparition de taches pigmentaires, un vieillissement prématuré de l’épiderme, et lorsqu’on ne se protège pas, un risque de cancer cutané. Si éviter de s’exposer directement aux rayons (surtout entre 12h et 16h) reste la meilleure façon de se prémunir des différents risques liés au soleil, la peau est quand même en contact permanent avec ce dernier. Une sortie au parc, un verre en terrasse, une balade en ville… Même lorsque le temps n’est pas au beau fixe, les UVA et UVB réussissent à transpercer les nuages. Mais alors, que faire ? Evidemment, appliquer une protection solaire SPF 50+ est primordial. Mais saviez-vous que les dermatologues conseillent de coupler son utilisation avec de la vitamine C ?

La vitamine C sous sa crème solaire : le rituel recommandé pour tous les types de peau

Si la protection solaire minérale réfléchit les rayons UV, elle n’est efficace qu’à 97% en moyenne, lorsqu’elle est appliquée correctement, ce qui signifie que 3 % des rayons du soleil traversent la protection et causent des dommages causés par le stress oxydatif. 3%, ça semble peu, et pourtant ! D’après Elyse Love, dermatologue basée à New York interrogée par Well & Good, ce faible pourcentage peut causer de nombreux dommages cutanés : « Ce stress oxydatif peut entraîner des dommages à l’ADN (cancer de la peau), une pigmentation accrue (taches brunes), des vaisseaux dilatés (rougeurs) et une perte de collagène (rides et ridules). »

En quoi la vitamine C peut être utile lorsqu’il s’agit de protéger sa peau contre les méfaits du soleil ? Eh bien en tant qu’antioxydant, cette dernière participe à neutraliser le phénomène de stress oxydatif, en réduisant les coups de soleil de… 50% selon une étude publiée dans l’Indian Dermatology. Oui c’est énorme ! En plus d’être adaptée à tous les types de peau, la vitamine C maintient l’épiderme souple et glowy.

À quel niveau de concentration faut-il utiliser la Vitamine C

La vitamine C s’applique directement sur la peau propre car elle est souvent vendue sous forme de sérum. Une fois qu’elle a été correctement absorbée, vous pouvez ensuite utiliser votre crème hydratante puis votre protection solaire habituelle. Si vous avez un doute sur la concentration de votre sérum, le docteur Love vous conseille de débuter avec 10% d’acide l-ascorbique (la forme active de la vitamine C). Une quantité suffisante pour repousser les radicaux libres de manière active sans fragiliser l’épiderme et le rendre sujet aux rougeurs. Plus le temps passe, plus vous pouvez pousser le niveau d’acide l-ascorbique jusqu’à 20%, qui représente le dosage maximal. Vous voilà prêt pour affronter le soleil, hiver comme été.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.