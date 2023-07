Crème solaire : trop néfaste, le filtre octocrylène pourrait bientôt être interdit par les autorités

Controversé depuis des années, le filtre UV chimique qu’est l’octocrylène risque d’être interdit des ingrédients potentiels pour formuler des crèmes solaires par l’agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES), qui demande officiellement ce retrait au gouvernement.

Pour trouver une crème solaire qui convienne à son type de peau, ainsi qu’à la faune et la flore, c’est un sacré défi. Et celui-ci pourrait bientôt être relativement simplifié vu le dernier rapport à charge contre l’octocrylène (un filtre UV chimique), émis par l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES) publié le 26 mai 2023, et consulté le 7 juillet par franceinfo.

Pourquoi l’Anses veut (enfin !) bannir l’octocrylène des crèmes solaires ?

En résumé, cette autorité sanitaire a demandé l’interdiction de l’usage de l’octocrylène au gouvernement français, dans le cadre de la réglementation « Reach » (un règlement européen pour sécuriser la fabrication et l’utilisation des substances chimiques dans l’industrie pour toute l’UE). Dans ce contexte, plusieurs tests se réalisent, et les preuves s’accumulent à l’encontre de ce filtre organique controversé depuis longtemps. L’octocrylène est déjà interdit dans les Îles Vierges des États-Unis et dans la république des îles Marshall, en raison de ses effets néfastes sur l’environnement, pour la vie marine, dont les coraux. Selon une étude relayée par franceinfo, menée par le CNRS et Sorbonne Université, publiée en 2021 dans la revue médicale américaine Chemical Research in Toxicology, cet ingrédient aurait même un effet perturbateur endocrinien et potentiellement cancérigène.

À l’heure actuelle, la France souhaite donc cette interdiction et y appelle au niveau européen, mais c’est à Bruxelles que la situation bloque pour le moment. En attendant, c’est un ingrédient qu’on peut facilement repérer dans la liste d’ingrédients d’une crème solaire qu’on s’apprêterait à acheter puisqu’il s’y appelle « octocrilene ». Heureusement, plein d’autres filtres organiques et minéraux bien moins controversés existent, comme on en parlait dans l’épisode dédié aux solaires du podcast Matières Premières qui décrypte les étiquettes.

