Comment sublimer et prolonger son bronzage pour faire durer les vacances un peu plus longtemps ?

Vous venez de rentrer de vacances et souhaitez arborer votre joli bronzage encore quelques semaines ? On vous donne quelques conseils pour y parvenir.

— Article mis à jour, initialement publié le 28 août 2012

Rien n’est plus déprimant que de rentrer de vacances et voir son bronzage s’estomper au fil des jours. C’est un peu comme si votre corps vous disait : « Allez faut retourner au boulot maintenant, c’est fini le farniente ». Dans ces moments là, vous avez deux choix, soit vous laissez faire la vie et votre bronzage partira en l’espace d’un mois et demi, soit vous pouvez vous armer de votre meilleur gommage et essayez de le prolonger au maximum.

Si vous avez opté pour la deuxième option, sachez qu’il n’y a pas que les gommages qui pourront vous aider à faire ce job. Vous voulez connaître les autres ? Scrollez.

Évitez les douches chaudes

L’eau chaude a tendance à dessécher la peau et à la rendre terne en altérant sa barrière hydrolipidique. Voilà pourquoi prendre des bains chauds ou encore des douches brûlantes est vivement déconseillé. À la place, il serait bien plus bénéfique pour l’épiderme et spécifiquement pour votre bronzage de vous doucher à l’eau tiède, afin de maintenir la barrière cutanée parfaitement étanche.

Faites des gommages

Le gommage est la clef numéro un d’un bronzage plus beau qui dure longtemps. Son action ? Il permet de retirer les cellules mortes de la peau par frottements des grains, si vous utilisez une formule mécanique ou par décollements si vous préférez un exfoliant chimique.

Comme, au soleil, la peau a tendance à s’affoler un tout petit peu (même en utilisant un SPF), elle va s’épaissir pendant toute la durée des vacances. Gommer permet alors d’affiner le grain, pour que le sébum puisse s’écouler sans problème.

Pas de panique, un gommage ne gomme pas le bronzage, puisqu’il n’agit que sur les peaux mortes ! Si vous mettez la main sur un produit qui vous racle l’épiderme et vous arrache tout, c’est qu’il est grand temps d’en changer.

Ce conseil ne s’applique que sur une peau bronzée et en bonne santé. Si vous avez un coup de soleil, ne gommez pas ! Non seulement vous aurez mal, mais en plus vous allez vous irriter davantage la peau. Elle a déjà assez souffert comme ça, vous n’êtes quand même pas des bourreaux.

Exfoliant corporel, First Aid Beauty, 29,90€

Gommage corps nourrissant, La Rosée, 18,90€

Hydratez-vous

Hydrater sa peau avant, pendant et après l’été est primordial lorsqu’on veut maintenir un bronzage uniforme. Pourquoi ? Eh bien parce que le combo soleil + piscine/eau de mer/crapahutage dans les rochers + crème solaire = souffrance. L’hydratation, finalement, agit comme une perfusion d’amour pour l’épiderme.

En l’hydratant, votre peau redevient illico plus lumineuse et satinée. De plus, lorsqu’elle est correctement nourrie, elle perd un peu moins vite son bronzage car elle ne desquame pas. 5 minutes d’hydratation après chaque douche et vous avez la clé d’un hâle qui tient longtemps ! Le calcul est vite fait.

Appliquez des prolongateurs de bronzage

Pour que le bronzage puisse tenir quelques semaines de plus, il existe des produits que l’on appelle les prolongateurs de bronzage. Ces derniers, contiennent des actifs qui stimulent les mélanocytes afin qu’ils puissent continuer à synthétiser de la mélanine après votre retour de vacances. De plus, ils sont souvent couplés à une formule hyper hydratante capable de nourrir la peau en un rien de temps. Résultat ? Le bronzage a encore de longs jours devant lui.

Boostez votre bronzage naturel avec un peu d’autobronzant

Même si on peut prolonger le bronzage, on n’a pas encore la technique en stock permettant de le faire durer pour toujours. Quand vous voyez que votre hâle commence à disparaître, n’hésitez pas à lui redonner un petit coup de fouet en ajoutant quotidiennement ou tous les 2-3 jours quelques gouttes d’autobronzant à votre crème pour le corps ou pour le visage. Non, cette technique ne fera pas virer votre bronzage au orange, elle permettra simplement de lui redonner vie, même si le soleil n’est pas au rendez-vous.

Lait après-soleil, Respire, 14€

Lait après-soleil, Mimitika, 14€

Lotion Après-soleil, Lancaster, 27,45€

Lait après soleil prolongateur de bronzage, Caudalie, 16,95€

À lire aussi : Vous avez pris un coup de soleil ? Voici comment le soigner

Crédits de l’image de une : @Karolina Grabowska via Pexels.