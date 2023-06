Protection solaire : et si tout ce temps, vous ne l’appliquiez pas correctement ? 

Ce n’est un secret pour personne : la protection solaire est d’une importance primordiale pour protéger la peau des effets délétères du soleil. Mais savez-vous appliquer votre SPF dans les règles de l’art ?

En matière de protection solaire, on est plutôt rodés. Mais il y a encore des petites choses qui peuvent nous échapper, d’après le dermatologue Docteur Sam Bunting, interrogée par Vogue. Selon elle, la majorité d’entre nous oublierait deux étapes principales pour s’assurer d’une protection optimale contre les UV, responsables de vieillissement cutané, de taches pigmentaires ou, à plus long terme, de cancers de la peau. Mais quelles sont-elles ?

Appliquer la protection solaire en couche suffisante

La protection solaire, comme n’importe quel produit de beauté, a besoin d’être appliqué en quantité suffisante pour pouvoir être efficace. Mais comment mesurer un SPF ? Il y a plusieurs façons de le faire d’après l’experte : la première consiste à utiliser une unité de mesure, la deuxième à s’armer de vos doigts pour pouvoir connaître la bonne quantité et la troisième à déposer des points de crème sur le visage. Elle explique :

« Il faut un quart de cuillère à café (ou 1,25 ml) de crème solaire pour le visage et autant pour le cou. Vous pouvez également utiliser la règle des deux doigts – l’index et le majeur – pour plus de facilité. Je recommande d’utiliser la technique des 13 points pour s’assurer de couvrir la peau uniformément, sans en oublier. Comme pour la peinture d’un mur, vous voulez (et vous avez besoin) d’une couche uniforme. Cette technique est on ne peut plus simple : il suffit de déposer 13 empreintes digitales de SPF sur le visage, puis de les faire pénétrer. »

Ne pas oublier les zones moins exposées

Les oreilles, le cou, les pieds, l’intérieur et l’extérieur des mains ou encore la racine des cheveux… Toutes ces zones aussi prennent le soleil et ont donc besoin d’être correctement protégées. Le problème, c’est qu’on a souvent tendance à les oublier ou a carrément avoir la flemme d’étaler la crème solaire jusque-là. Pourtant, ces endroits aussi peuvent attraper des coups de soleil et être soumis au vieillissement prématuré. Pour être certain de ne pas les oublier, mieux vaut appliquer votre crème solaire par zone, afin de couvrir pas à pas l’intégralité de votre corps et de votre visage. Oui, être méthodique, ça paye toujours.

Appliquer une protection teintée au bon moment

Dernier conseil de l’experte et pas des moindres : savoir utiliser les bons produits au bon moment. La protection solaire teintée par exemple, sera beaucoup plus utile en été qu’en hiver car elle sera plus facile à ré-appliquer tout au long de la journée, comme l’explique le dermatologue : « Je recommande d’utiliser une crème solaire teintée en été, qui fait office de base et permet de renouveler plus facilement l’application tout au long de la journée, puisque vous n’aurez pas à appliquer une couche de fond de teint. »

Vous voilà briefés ! Et n’oubliez pas, l’exposition entre 12 heures et 16 heures et à limiter car c’est le moment où le soleil est au zénith et où les rayons UV sont les plus perçants.

