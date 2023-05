Non, il ne faut pas arracher ses peaux mortes après un coup de soleil et voici pourquoi 

Après un bon coup de soleil, l’épiderme commence généralement à peler. Et si notre premier réflexe à tous est d’arracher ces petites peaux mortes, en réalité, mieux vaut éviter. On vous explique pourquoi.

Lorsqu’on a pris un coup de soleil, la peau pèle inévitablement. Ce phénomène est dû à la régénération de l’épiderme, qui se sépare de ses cellules mortes pour faire place à une nouvelle couche de peau saine. C’est donc un bon signe pour votre épiderme, qui sait se renouveler naturellement après un traumatisme. Ce dernier peut être dû à un coup de soleil mais pas seulement ! Un traitement cutané abrasif comme un peeling ou un détatouage, une allergie ou encore une maladie dermatologique peuvent également engendrer cette problématique plus commune qu’on ne le pense.

Le problème, c’est qu’on est souvent tenté d’arracher les petits morceaux qui commencent à se détacher de notre ventre, de nos épaules, de notre dos ou encore de notre visage. Grande erreur ! Pourquoi ? C’est très simple !

Un retard de cicatrisation

On le sait, c’est très difficile de s’empêcher de tirer sur le petit bout de peau qui s’est décollé. Pourtant ce geste est à éviter. Si ce morceau s’est détaché, il reste une partie de l’épiderme qui est encore bien attaché. Or quand on tire, on finit souvent par retirer la partie qui n’a pas encore totalement cicatrisé. Le problème, c’est qu’en dessous, la peau est encore en train de faire son travail de renouvellement.

Fatalement, tout arracher reviendrait à réduire le travail de cicatrisation du corps à néant. Ce qui entrainerait des retards de cicatrisation. Vous l’aurez compris, plus vous tirerez votre peau, plus vous vous retrouverez avec le même phénomène qui réapparaîtra encore et encore.

Prendre le risque d’une infection cutanée

Une peau qui n’a pas encore totalement cicatrisé est une peau à nu face aux agressions du quotidien. Ces dernières peuvent venir du soleil, du vent, des frottements avec les vêtements, les draps ou encore votre serviette de bain. Cette peau dénuée de protection est comme une plaie ouverte qui peut s’infecter si on ne la protège pas. Voilà pourquoi la peau qui la recouvre est essentielle.

Alors oui, tirer sur les peaux mortes donne peut-être envie, mais mieux vaut y réfléchir à deux fois…