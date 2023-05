Vous vapotez ? Voici les effets de la cigarette électronique sur la peau

La cigarette électronique est souvent présentée comme une « bonne » alternative qui permettrait de stopper définitivement la cigarette. Malheureusement, il semblerait que la peau ne soit pas du même avis.

Si les cigarettes électroniques ont vu le jour il y a seulement une dizaine d’années, elles sont totalement entrées dans les habitudes quotidiennes de certains fumeurs. Mais vapoter, est-ce si peu dangereux que ça pour la santé ? Des études arrivent au compte-gouttes sur le sujet. D’ailleurs le site e-cancer.fr explique qu’en France « l’Agence nationale de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) travaille actuellement sur l’évaluation des risques associés à l’usage des produits du vapotage. »

Mais les dermatologues ont déjà constaté des effets très négatifs du vapotage sur la peau. Interrogé par le Glamour anglais, le Docteur Patterson ne passe pas par quatre chemins lorsqu’il aborde le sujet de la cigarette électronique. D’après lui, vapoter abîmerait visiblement et considérablement l’épiderme. Il explique cependant que ce phénomène dépend de la consommation chacun. « Le niveau de nocivité varie en fonction de la durée de l’inhalation et le nombre de fois où l’appareil est utilisé ».

Une vague chimique qui finit par abîmer la peau

En quoi la cigarette électronique est mauvaise pour la peau ? Le docteur a répondu à cette question dans les colonnes de Glamour Uk. La vapoteuse « surchargerait les cellules de la peau avec des toxines et cela aurait un impact sur leurs fonctions normales telles que la réparation de la barrière cutanée essentielle. » Mais comment un tel bouleversement peut-il arriver ? La réponse est très simple : « La peau a tendance à agir comme un réservoir pour le corps et une grande partie de ces produits toxiques se déposent sur la peau et surchargent les cellules ».

Mais, ce n’est pas tout : la nicotine étant vasoconstrictrice, elle participerait au vieillissement prématuré de l’épiderme. « La nicotine agit comme un vasoconstricteur, ce qui signifie qu’elle provoque le rétrécissement des petits vaisseaux sanguins, ce qui réduit l’apport d’oxygène et le flux de nutriments vers la peau », explique le Docteur Patterson avant de continuer : « Privez les cellules clés de la peau d’oxygène et de nutrition et la peau commence à s’affaisser et à se plisser prématurément. La pigmentation sous forme de taches, de décoloration inégale et de taches solaires est également accélérée chez les fumeurs. »

Ces dommages sont-ils réversibles ?

La réponse est oui ! Et c’est assez rassurant. Une fois que la cigarette électronique disparaîtra de votre vie, votre peau retrouvera éclat et santé, c’est la dermatologue Sonia Khorana qui le garantit au Glamour UK : « Lorsque vous allez arrêter de vapoter, votre teint s’améliorera à mesure que l’oxygène, les antioxydants et la production de nouvelles cellules cutanées reviendront à la normale. Vous empêcherez également tout autre dommage de se produire »

Malgré tout, les signes de vieillesse causés par une consommation de cigarette électronique auront du mal à se résorber, une fois visibles. Mais ils pourront évidemment être traités avec des rétinoïdes afin de s’estomper. À bon entendeur !