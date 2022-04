Diminution des poches, pores resserrés… le lavage du visage à l’eau froide a plein de chouettes effets

Prendre soin de sa peau, ça passe aussi par de petits gestes du quotidien d’apparence insignifiants qui ont pourtant toute leur importance. Comme se laver le visage à l’eau froide par exemple.

Même si l’eau tiède permet de maintenir un équilibre afin que la barrière hydrolipidique de la peau ne soit pas agressée, cette dernière n’a pas forcément de vertus spécifiques pour l’épiderme contrairement à l’eau fraîche. Mais connaissez-vous tous les avantages qu’offre cette dernière ?

Elle resserre les pores

Lorsqu’on se réveille le matin, les pores de notre peau sont légèrement dilatés car du sébum a été sécrété pendant la nuit et des cellules mortes se sont amassées à la surface de l’épiderme. Pour limiter ce phénomène, rien n’est plus efficace qu’un grand splash d’eau fraîche sur le visage. Agissant comme un tonifiant naturel, l’eau à basse température tend la peau et lui donne un aspect plus unifié. Mais au-delà du côté esthétique, cette méthode permet de calmer les zones de brillances car qui dit pores resserrés dit aussi production de sébum limitée, et ça, c’est valable pour tous les types de peaux.

Elle diminue les cernes

Autre bel avantage à miser sur l’eau froide : la diminution des cernes. SI vous avez tendance à vous réveiller avec les yeux bouffis, sachez que les basses températures ont le pouvoir de tonifier cette zone fine et fragile du contour des yeux sans l’abîmer. Comment ? Eh bien grâce à deux facteurs : la stimulation de la circulation sanguine, et la diminution de la taille des petits vaisseaux sanguins pour lutter contre l’hyperpigmentation, un phénomène causé par l’accumulation de pigments sous-cutanés qui peuvent être éliminés via le système lymphatique.

Elle booste la micro-circulation du sang pour un joli glow

En boostant la micro-circulation du sang, l’eau froide vient lisser le grain de peau, tendre le visage mais aussi booster la régénération cellulaire. Mais ça n’est pas tout ! Parce que les pores sont resserrés, ils sécrètent moins de sébum mais accumulent également une quantité moindre d’impuretés et de pollution durant la journée. Et puisque l’on sait que c’est en partie l’obstruction des pores qui rend l’épiderme plus terne, vous pouvez vous douter qu’une fois ce problème réglé, votre peau est plus lumineuse et fraîche que jamais.

Le skin-icing : une mauvaise idée

Si l’eau froide a de nombreuses vertus sur la peau, il n’est pas recommandé d’utiliser des glaçons à même l’épiderme. Oui, oui, même si tout le monde vante les vertus de cette technique… Pourquoi tant de précaution ? Parce qu’au long terme, le contact avec des températures si extrêmes avec l’épiderme peut venir abîmer la barrière cutanée et l’affaiblir. Cette action répétée peut également créer des gelures, qui sont de petites brûlures causées par le froid. Alors non, ces problèmes ne surviendront pas si vous passez un glaçon une fois de temps en temps sur votre visage, mais si vous le faites tous les jours, il se peut que votre épiderme finisse par ne pas apprécier le traitement auquel vous l’astreignez.

