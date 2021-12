Les injections pour atténuer les poches sous les yeux peuvent faire rêver, mais il y a un mais

Les poches sous les yeux sont très difficiles à traiter. Du coup, de nombreuses personnes se tournent vers les injections pour pouvoir y remédier. Mais est-ce une si bonne idée ?

« Il faut que tu dormes plus » ; « Est-ce que tu as pensé aux drainages lymphatiques ? » ; « Tu dois mettre cette crème, c’est la meilleure pour estomper les poches » ; « Tu es sûre que tu vas bien ? »…

Si vous connaissez ces phrases par coeur parce qu’on vous les sort dès que vos poches sont un peu plus apparentes que d’habitude, vous devez sûrement avoir déjà compris que c’est une problématique que les cosmétiques, le sommeil ou les diverses soins profonds ont du mal à traiter.

Et pour cause : la plupart du temps, elle est purement et simplement d’origine génétique !

Devant le manque de solutions disponibles, il est tentant de se tourner vers un traitement invasif réputé pour être efficace : les injections d’acide hyaluronique. Mais est-ce si efficace que ça sur tous les types de poches et surtout, existe-t-il une part de risque dans cette procédure ?

Spoiler alert : OUI.

Le risque : une injection au mauvais endroit

Le corps humain est complexe. Alors forcément, quand il s’agit d’injections, il faut que le geste soit très précis, surtout sur cette zone qui s’avère être particulièrement fine et fragile… Ukeleghe Ewoma, médecin esthétique, explique la difficulté de cette technique à Glamour UK :

« Il faut que le produit soit injecté profondément dans le coussinet adipeux qui se trouve sous le sac sous les yeux. »

Le risque ? Injecter pas assez profondément, ce qui peut entrainer des gonflements et rendre le produit visible. Un problème qui touche principalement les peaux claires à très claires et qui porte un nom; « l’effet Tyndall ». Selon le spécialiste :

« Cela donne un reflet bleu. La charge, qui est un gel transparent, est assez proche de la surface. Lorsque la lumière la frappe, celle-ci la réfléchit et semble légèrement bleutée, ce qui est exactement le contraire de ce que vous voulez sous vos yeux. »

C’est bon à savoir.

L’utilisation d’un mauvais filler

On ne le sait pas forcément, mais tous les acides hyaluroniques n’ont pas le même poids moléculaires. Quand certains sont idéaux pour structurer la mâchoire ou gonfler les lèvres, d’autres servent à combler les sillons nasogéniens. Une multitude d’épaisseurs disponibles qui rend les résultats très différents selon la marque que le chirurgien va utiliser.

« Il existe certains types de produits de comblement que vous ne voudriez pas utiliser sous les yeux. Par exemple, vous n’utiliseriez jamais une charge très épaisse car cela augmenterait le volume et rendrait les poches sous les yeux plus prononcées. »

Des résultats pas toujours au top

Si le contour de votre oeil est en forme de creux, dans ce cas, le comblement des poches est idéal pour vous car il vous permettra de remplir ce manque avec un produit de comblement.

En revanche, si vos tissus adipeux sont trop importants et que vos poches forment des sortes de coussinets amples ou rebondis, dans ce cas, l’acide hyaluronique aura tendance à aggraver les choses en rendant la poche trop présente. Un effet contre-productif qu’il vaut mieux éviter !

Dans tous les cas, n’hésitez pas à demander à un chirurgien esthétique son avis sur la question et à sélectionner un praticien dont le travail reflète vos envies. Il y a de fortes chances qu’il vous aiguille vers la meilleure solution pour votre type de poche.

Crédit de l’image de une : Unsplash – @Kristine Wook