3 astuces pour faire dégonfler les poches sous les yeux

Avoir des poches sous les yeux, c’est humain et ça nous arrive à toutes. Sauf que certaines personnes ont du mal à s’en débarrasser ! Voici 3 astuces qui peuvent aider.

Avoir les yeux gonflés même quand on dort 8 heures par nuit et qu’on mange sainement, c’est le problème que rencontrent de nombreuses personnes, toutes générations confondues. Le souci, c’est que dans ces moments-là, mise à part s’appliquer une cuillère froide directement sur la peau, on ne sait pas vraiment quoi faire !

Pour vous faire gagner quelques précieuses minutes de préparation et vous permettre de faire dégonfler cette zone si fragile du visage, voici nos conseils.

Pourquoi a-t-on des poches sous les yeux ?

Le contour des yeux est une zone très fine, sensible et fragile. Ainsi, elle peut rapidement être sujette à des gonflements. Ce phénomène se produit principalement au niveau de la paupière inférieure et il est dû à un glissement des tissus graisseux qui sont initialement là pour protéger le globe oculaire. Les paupières devenant trop fines et fragiles ont plus de mal à soutenir cet amas de matière : c’est ce qui donne des poches.

Autres facteurs possible : la rétention d’eau (le liquide qui s’accumule peut créer des poches malaires), le manque de sommeil, les allergies, la malbouffe ou encore la génétiques… Des facteurs en prendre en compte car ils peuvent influer dans la taille des poches et la fréquence de leur apparition.

Les solutions aux poches sous les yeux

Pour faire dégonfler les poches sous les yeux, il existe plusieurs solutions, mais ni l’industrie cosmétiques ni les dermatologues n’ont trouvé de remède miracle permettant de les estomper totalement : à ce jour, seule la chirurgie peut vous offrir des résultats permanents.

Mais il y a quand même des solutions qui, lorsqu’elles sont adoptées en parallèle d’un mode de vie relativement sain (on fait ce qu’on peut), peuvent atténuer le souci.

« Lorsque vous êtes déshydratée, votre corps essaie de retenir tout le liquide qu’il peut, ce qui pourrait contribuer aux poches sous les yeux. »

Laissez poser un masque spécialisé

Si autrefois on avait plus tendance à utiliser des crèmes sous les yeux qu’autre chose, l’avènement de la K beauty (beauté coréenne) a changé la donne et nous a permis d’avoir accès a une toute nouvelle façon de soigner notre peau : avec des masques spécialisés pour chaque zone du visage.

Évidemment, le contour des yeux en fait partie et il existe maintenant des petits masques imbibés d’actifs qui sont spécialement élaborés pour faire dégonfler les poches sous les yeux. Le docteur Hartman explique aux journalistes de Byrdie :

« Les patch en gels pour les yeux avec des ingrédients actifs comme la caféine, la réglisse et d’autres antioxydants sont utiles, surtout s’ils sont refroidis avant application. Essayez de les laisser au frigo toute la nuit, puis appliquez-les le matin pendant que vous prenez votre café. »

Pourquoi sont-ils si actifs ? Car la caféine, le thé vert, la réglisse et les antioxydants permettent d’activer la circulation du sang et de réduire la rétention d’eau. Deux problématiques qui sont généralement la cause de poches sous les yeux !

Masque yeux défatiguant et anti-poches, 111 Skin, 12€

Essayez les rollers

Les rollers agissent de deux manières bien précises. Ils permettent de masser la peau avec une bille froide ou un embout en acier pour faire circuler le liquide lymphatique et l’eau accumulés au niveau de la paupière inférieure, tout en déposant des actifs sur la zone pour aider la peau à se retendre, à réduire l’inflammation et à resserrer les vaisseaux sanguins.

Roll-on anti-poches, Inc.redible, 12€

Gel contour des yeux, Paula’s Choice, 36€

Restez hydratées

L’hydratation joue un rôle très important dans l’apparence des poches sous les yeux. Le docteur Hartman explique cette notion :

« Lorsque vous êtes déshydratée, votre corps essaie de retenir tout le liquide qu’il peut, ce qui pourrait contribuer aux poches sous les yeux. »

Selon le site Passeport Santé : « une personne de taille moyenne évacue plus de 2 litres d’eau par jour. » Il est donc important de pallier à cette perte en buvant 2,2 litres d’eau par jour pour la femme et 3 litres pour l’homme d’après une étude de l’Institute of Medicine. Maintenant, vous savez !

Crédits de l’image de une : Unsplash – @Aryan Dhiman.