Dreame H15 Pro, l’aspirateur laveur qui nettoie chaque recoin de la maison

Bords, coins, dessous des meubles, aucune zone ne résiste au nouvel aspirateur laveur H15 Pro de Dreame. Un nettoyage efficace et ultra-simple qui facilite le quotidien.

A chaque fois que l’on passe l’aspirateur, le balai ou la serpillière, la frustration est la même. Impossible de nettoyer les angles jusqu’au bout ou d’atteindre la saleté située sous de nombreux meubles. On doit alors déplacer canapé et commode ou enlever poussières et taches à la main pour en finir avec ces corvées ménagères. Une vraie séance de sport dont l’on peut enfin se passer grâce au tout nouveau H15 Pro de Dreame !

Doté d’un bras robotique boosté à l’IA, cet aspirateur laveur ne laisse aucune chance à la saleté, peu importe la zone. Son utilisation se veut en plus ultra-simple afin de faciliter le ménage au maximum. Raison de plus d’y succomber, l’appareil proposé à 699 € profite d’une offre exclusive pour son lancement. Du 17 février, jour de sa sortie, au 24 février, il bénéficie ainsi d’une réduction de pas moins de 100 €. Alors plus question d’hésiter !

Un aspirateur laveur qui fait briller la moindre zone

Nettoyer 100 % de la surface de ses sols avec un seul et même appareil, on en rêvait, Dreame l’a fait ! Comment ? En imaginant un aspirateur laveur équipé pour la première fois du bras robotisé GapFree™ AI DescendReach. Fini l’espace de 2 cm* non nettoyé ô combien frustrant. Qu’il s’agisse du long des murs, des angles ou des bords, le H15 Pro fait briller chaque centimètre carré, y compris dans les coins difficiles d’accès*¹. Sa brosse à double bord et son grattoir offrent en effet une couverture à triple bord à laquelle aucune poussière ne résiste.

Il en est de même pour le dessous des meubles facilement accessibles avec l’inclinaison à 180° de l’appareil. En se collant au sol, il peut ainsi passer sous des canapés, fauteuils et autres commodes ou étagères jusqu’à 14 cm de haut pour le corps et 9,6 cm pour la tête de brosse. Sa puissance d’aspiration atteignant les 21 000 Pa se charge ensuite de venir à bout de n’importe quelle saleté. Et lorsque l’on souhaite laver, la raclette du H15 Pro touche elle aussi le sol pour ne laisser presque aucune trace d’eau.

Parce que la sortie d'un aspirateur laveur aussi performant que le H15 Pro, ça se fête, Dreame dévoile une remise exceptionnelle. Du 17 au 24 février, 100 € de réduction vous sont ainsi offerts sur cet appareil proposé à 699 €.

Une utilisation simplifiée qui change le quotidien

L’aspirateur laveur H15 Pro s’incline à 180° pour atteindre le dessous des meubles facilement // Crédit: Dreame

Au-delà de son efficacité optimale, le H15 Pro se veut également des plus simples à utiliser. Plus besoin de forcer, nettoyer d’avant en arrière devient un jeu d’enfant grâce aux algorithmes intelligents du système GlideWheel™. En alimentant les roues arrière, ils offrent ainsi une grande maniabilité à l’appareil. Les mouvements sont réalisés sans effort, même lorsque des cheveux s’invitent dans l’aspirateur laveur. Inutile en effet de les démêler à la main.

Équipé de dents de peigne durables, le grattoir TangleCut™ coupe les fibres capillaires emmêlées au fur et à mesure qu’elles sont aspirées. Un vrai gain de temps et d’énergie ! On peut ainsi profiter de l’autonomie de 60 min de l’appareil pour nettoyer sans difficulté jusqu’à 400 m² en une seule charge.

Un nettoyage sans effort de l’appareil

Un véritable confort qui se poursuit même au moment de laver l’appareil. Là encore, le H15 Pro se charge de tout. Une simple pression de notre part et l’auto-nettoyage est lancé. Celui-ci se veut d’ailleurs plus efficace que jamais avec le système ThermoTub™ Immersive 100 °C* Hot Water Brush Wash. C’est simple, cette technologie nettoie à haute température 100 % de la surface de la brosse. Ses fibres sont immergées dans 240 mL d’eau, soit un débit 98,3 % plus important que pour la génération d’aspirateur laveur précédente.

Une fois l’appareil lavé, le sécher ne demande pas plus d’effort. Il suffit de sélectionner le mode que l’on souhaite : 5 minutes 90 °C Super-Speed pour un rafraîchissement rapide, ou 30 minutes 85 °C High-Speed idéal pour l’entretien régulier. Quel que soit son choix, chacune de ces fonctionnalités peut être activée en quelques secondes depuis l’application Dreamehome. Qu’il s’agisse d’ajuster la puissance d’aspiration et le débit d’eau en fonction du type de sol ou de programmer des séances de nettoyage selon ses besoins, elle devient un vrai facilitateur de vie.

A la fois efficace et ultra simple à utiliser, le H15 Pro de Dreame rafraîchit chaque parcelle de nos sols sans nous demander (presque) aucun effort !

* Espace de 2 cm : Par rapport à nos modèles précédents, sur la base des données de notre laboratoire interne.

*¹ 0 mm : La distance entre le mur et l’avant, à la gauche et à la droite de la brosse peut être réduite à 0 mm pour le dépoussiérage, d’après le laboratoire GTT Surface Cleaning & Air Treatment. Rapport n° 0724-24A-01. L’utilisation réelle peut varier