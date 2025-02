4 coiffures de pro faciles à réaliser depuis la maison avec le AirStyle Pro

Plus besoin de se rendre chez un professionnel pour se coiffer. Styliser ses cheveux sans quitter sa salle de bain devient un jeu d’enfant avec le nouveau AirStyle Pro de Dreame.

Qui n’a jamais admiré les superbes ondulations ou les longueurs lisses et brillantes des mannequins dans les magazines ? Seul problème, ces sublimes coiffures nécessitent de passer durant des heures entre les mains de véritables professionnels. Et nous n’avons pas vraiment le temps ni l’argent pour en faire de même.

Mais si l’on vous disait qu’on peut nous aussi obtenir un résultat professionnel avec un seul et même appareil à utiliser depuis chez nous ? Boucles en C, bob, ondulations, avec le tout nouveau AirStyle Pro de Dreame et ses 7 accessoires à la fixation magnétique ultra-pratique, ce ne sont pas moins de quatre coiffures tendance et variées que l’on peut réaliser.

Disponible dès le 11 février pour 349 €, ce styler profite en plus jusqu’au 25 février d’une remise exclusive de 50 € pour célébrer son lancement comme il se doit ! Une raison, s’il en fallait une de plus, de se le procurer sans attendre. Ne serait-ce pas le cadeau idéal à se faire à soi à l’approche de la Saint-Valentin ?

Bénéficiez d’une remise exclusive de 50€ du 11 au 25 février sur le AirStyle Pro

Des boucles en C volumineuses

Pour créer des boucles en C, l’astuce est de former une courbe vers le haut avec les embouts / Crédit: Dreame

Les boucles en C, c’est la coiffure glamour sans trop en faire par excellence. Soit une allure chic et décontractée à reproduire facilement avec le AirStyle Pro.

On commence par sécher ses cheveux à moitié à l’aide de l’embout Fast Dryer. Celui-ci concentre l’air pour gagner en temps et en précision. Grâce à la technologie Airflow Jet et au moteur ultra-rapide de l’appareil, ce flux profite en plus d’une véritable puissance. Et ce sans abîmer la fibre capillaire. La technologie NTC ajuste en effet la température du flux 300 fois par seconde. L’idéal pour limiter les dommages au maximum.

On brosse ensuite sa chevelure en prenant bien soin au niveau des pointes de former une courbe vers le haut pour voir apparaître ces fameuses boucles en C. On peut d’ailleurs en faire de même avec sa frange si l’on en a une. On accentue ensuite l’effet grâce à la brosse Round Volumizing. Elle permet d’obtenir une masse capillaire dense et harmonieuse tout en offrant de belles boucles naturelles. L’espace entre ses dents est d’ailleurs idéal pour réduire les nœuds sans effort.

Une offre de lancement à ne pas rater Pour fêter le lancement du AirStyle Pro prévu ce 11 février, Dreame dévoile une remise exceptionnelle. Jusqu’au 25 février, bénéficiez ainsi de 50 € de réduction sur ce styler proposé à 349 €. Comment ne pas craquer ? Découvrez le AurStyle Pro sans plus tarder

De belles longueurs lisses

L’embout Flyaway Attachement permet d’obtenir de belles longueurs lisses / Crédit: Dreame

Des cheveux raides et brillants, on en rêvait, c’est maintenant possible ! Première étape, démêler ses cheveux avec la brosse Soft Smoothing pour les cheveux fins et fragiles ou les cuirs chevelu sensibles, ou sa version Hard Smoothing pour les cheveux épais et bouclés.

Mais pour que nos longueurs deviennent lisses sans perdre de volume, c’est bien l’embout Flyaway Attachement qui fait toute la différence. Il génère en effet un flux d’air intense qui élimine les frisottis. Pour un résultat des plus soyeux, on effectue des mouvements de la racine vers la pointe, en tenant toujours l’accessoire vers le bas.

Procurez-vous le AirStyle Pro dreame sans plus tarder

De sublimes ondulations

Les deux cylindres Auto-Wrap permettent de coiffer chaque côté de façon symétrique / Crédit: Dreame

Pour donner du style et du caractère à sa chevelure, rien de mieux que les ondulations. Elles apportent en effet une touche dynamique instantanée. Problème, les réaliser était loin d’être une tâche aisée. Du moins, jusqu’à ce que l’on découvre les cylindres Auto-Wrap. Après avoir séché ses cheveux avec les accessoires Soft ou Hard Smoothing Brush selon son type de chevelure, ce ne sont en effet pas un, mais bien deux embouts dont l’on s’empare.

Chacun s’occupe d’un côté de la tête pour un résultat parfaitement symétrique. Nous n’avons alors plus rien à faire ! Les mèches sont en effet attirées toutes seules autour du cylindre, créant ainsi des boucles volumineuses et définies dignes d’un passage chez le coiffeur. Un indicateur de direction permet même de savoir dans quel sens les cheveux sont bouclés. On peut ainsi faire les ajustements nécessaires pour éviter l’accident stylistique ! On fixe ensuite la coiffure à l’aide de l’option air froid et le tour est joué.

Un bob au volume ultra désirable

La brosse Round Volumizing, l’embour parfait pour imaginer un bob chic et audacieux / Crédit: Dreame

Coiffure parmi les plus tendance du moment, le bob version chic est idéal pour sublimer les cheveux courts. Il leur apporte en effet le volume dont ils ont besoin. Pour le réaliser sans se rendre chez un professionnel, on s’empare des brosses Soft ou Hard Smoothing et on brosse ses cheveux vers le haut pour se créer une masse capillaire dense et harmonieuse.

Mais l’accessoire qui fait toute la différence est bel et bien la brosse Round Volumizing. On commence à la racine en crêpant puis on tourne l’accessoire sur lui-même jusqu’aux pointes pour donner vie à ce volume tant désiré sur toute la longueur. Alors que l’on soit plutôt cheveux ondulés, bouclés, lissés ou au volume hautement désirable, le AirStyle Pro de Dreame répond à toutes nos envies coiffures avec un résultat digne d’un professionnel.

Découvrir l’offre exclusive de lancement sur le AirStyle Pro du 11 au 25 février