Pourquoi le style des couples improbables me fascine (et me fait… croire en l’amour)

Contrairement aux power couples évidents à la Beyoncé & Jay-Z, la potentielle relation Zoë Kravitz & Channing Tatum peut paraître improbable. À l’image de leur carrière, leur style vestimentaire dissonant raconte peut-être aussi beaucoup des injonctions esthétiques qui pèsent davantage sur les femmes.

Avec Lenny Kravitz comme père et Lisa Bonet comme mère, Zoë Isabella Kravitz fait partie des grandes gagnantes à la loterie génétique, qu’elle complimente depuis toujours ou presque par un style à la fois pointu, sophistiqué et décontracté.

OK, je ne suis sûrement pas objectif, cette personne m’obsède, je l’admets volontiers.

Zoë Kravitz faisant semblant d’avoir besoin d’utiliser de l’anti-cernes.

Zoë Kravitz et Channing Tatum en couple ? Les rumeurs vont bon train

Alors que j’ai l’habitude d’admirer chacune des apparitions publiques de Zoë Kravitz, voilà que se multiplient les clichés d’elle en compagnie de l’acteur Channing Tatum, 41 ans.

Considéré comme un sex-symbol à Hollywood, il est divorcé depuis 2019 de son ancienne compagne à l’écran de Sexy Dance (2005), Jenna Dewan, et séparé de Jessie J qu’il aurait fréquentée ces deux dernières années.

De son côté, la demande de divorce de Zoë Kravitz, 32 ans, d’avec Karl Glusman vient d’aboutir en août 2021.

zoë kravitz out in nyc pic.twitter.com/JNdVpR2yUN — best of zoë kravitz (@zoearchive) August 28, 2021

Alors forcément, quand on voit deux belles personnes célèbres et célibataires passer autant de temps ensemble, les rumeurs quant à une possible relation entre Zoë Kravitz et Channing Tatum s’accumulent (d’autant plus qu’ils travaillent ensemble sur le film Pussy Island, réalisé par madame, avec monsieur en tête d’affiche) !

Avec pour « preuves », des photos où le possible couple apparaît dissonant, comme mal assorti, d’une façon à la fois dérangeante et attendrissante.

zoë kravitz out in central park pic.twitter.com/gbThVvJdMt — best of zoë kravitz (@zoearchive) August 27, 2021

La belle rockstar indé et le bodybuilder pour blockbuster, un conte de fée stylistique ?

Elle, avec son allure de rockstar indé, muse démuselée terrassante de beauté, pouvant aussi bien vendre un sac de luxe Saint Laurent que des produits d’appel de la section maquillage de la marque qui n’a plus grand chose de rebelle. Et lui, longtemps cantonné aux rôles de bellâtre bodybuildé un peu benêt pour blockbusters bien carrossé.

zoë kravitz out in ny pic.twitter.com/V0IxwznKGC — best of zoë kravitz (@zoearchive) August 25, 2021

Mais c’est peut-être parce qu’ils évoluent dans des mondes à la fois si proches et différents, et qu’ils correspondent chacun à leur façon à des parangons de beauté bien distincts, qu’ils forment un power « potentiel couple » inattendu à Hollywood — toutes proportions gardées.

Lui, avec son style de DILF passe-partout qui ne porte rien d’autre de plus élaboré qu’un t-shirt imprimé d’un logo ou d’un slogan censé être marrant et d’un jean. Et elle, qui maîtrise à la perfection le secret d’une allure « ✨ effortless chic ✨ » tant célébrée dans les magazines féminins — comprendre : un savant mélange de décontraction et de sophistication qui fait semblant d’être totalement fortuit.

zoë kravitz and channing tatum out in nyc pic.twitter.com/47QdhyVv0S — best of zoë kravitz (@zoearchive) August 20, 2021

Contrairement à beaucoup d’autres couples de célébrités beaucoup trop bien assorties dans leur style vestimentaire comme dans leurs choix de carrière, souvent faits à l’unisson d’ailleurs (Jay-Z et Beyoncé, Rihanna et A$ap Rocky, Ben Affleck et Jennifer Lopez, Victoria et David Beckham, Marion Cotillard et Guillaume Canet), Zoë Kravitz et Channing Tatum feraient presque figure d’anti power couple.

Non parce qu’ils manqueraient de puissance sociale et économique évidemment, mais parce que leur association improbable sur le papier a quelque chose de presque rassurant qui nous rappelle qu’en amour, tout est possible (oui, je suis cucu, believe croire en nos rêves) ! Toute proportion gardée, bien sûr, puisqu’il s’agit quand même de deux sex-symbols du cinéma, et que c’est assez fréquent de trouver l’amour sur son lieu de travail, qu’on soit célèbre ou non.

C’est juste qu’ils correspondent à deux archétypes de célébrité si différents que leur duo peut paraître étonnant.

Pour une fois, on ne dirait pas que leur agent les a poussés à sortir ensemble telle une opération commerciale parce que ça ferait bien pour leur image et donc leur carrière…

Ces couples dissonants qui rendent criantes les pressions esthétiques pesant sur les femmes

machine gun kelly and megan fox 💖 pic.twitter.com/nvpLE2rH2R — best of megan and colson (@meganxcolson) August 26, 2021

Même dissonance stylistique qui en devient attendrissante pour Machine Gun Kelly et Megan Fox, qui peuvent rappeler beaucoup de couples hétéros où la meuf a tout d’une gravure de mode pendant que son mec semble perpétuellement tombé du lit ou du zinc d’un bar.

Plus proche de nous, je pense aussi à Isabelle Boulay & Dupond-Moretti, ou encore François Hollande & Julie Gayet…

C’est aussi mignon que symptomatique de la pression esthétique qui pèse sur les femmes et épargne les hommes, y compris les plus médiatisés, d’ailleurs — ce que résument si bien les images devenues mèmes de Beyoncé et Ed Sheeran ensemble sur scène.

I don't think anything proves this more than perpetual bummy looking Ed Sheeran performing with Beyonce pic.twitter.com/ks8vQeuXTv — YaFavesFave (@YaFavesFav) June 21, 2020

Aux femmes, l’injonction à être aussi talentueuses que plaisantes à regarder ; aux hommes de pouvoir se contenter de leur talent. Telle pourrait être la morale de ce qui n’a rien d’un conte de fée, même si je souhaite à Zoë Kravitz et Channing Tatum de vivre heureux.

À lire aussi : Les fâcheuses questions posées par la campagne Tiffany & Co. avec Beyoncé et Jay-Z

Crédit photo : Channing Tatum dans Magic Mike XXL, Zoë Kravitz dans Les Animaux fantastiques : Les crimes de Grindelwald