Hailey Baldwin craint d’avoir des enfants avec Justin Bieber par peur du cyberharcèlement

Depuis qu’Hailey Baldwin a épousé le chanteur Justin Bieber en 2018, des rumeurs de parentalité pèsent régulièrement sur eux. L’influenceuse vient d’expliquer en interview que ce qui lui faisait le plus redouter d’être mère aujourd’hui était la peur du harcèlement en ligne.

Peut-être avez-vous suivi les drama entre Selena Gomez, Justin Bieber et Hailey Baldwin ? Si ce n’est pas le cas, voici un bref récap : Hailey Baldwin a épousé le chanteur canadien en 2018, et subit depuis, très régulièrement, des vagues de cyberharcèlement. C’est dans ce contexte que la fondatrice de la marque de soins de la peau Rhode Skin a évoqué auprès du Sunday Times combien elle redoutait de devenir mère, par peur du harcèlement en ligne.

Hailey Bieber « pleure littéralement » de peur que ses éventuels enfants subissent de la haine en ligne

Hailey Rhode Baldwin Bieber a ainsi expliqué au média britannique :

« Je pleure littéralement à propos de ça tout le temps ! Je veux tellement des enfants, mais j’ai peur. C’est déjà trop ce que les gens disent sur mon mari ou mes amis. Je ne peux pas imaginer devoir confronter des gens qui disent des choses sur un potentiel enfant. »

La nièce des acteurs Alec Baldwin, Daniel Baldwin, William Baldwin, et de l’actrice Kim Basinger avait déjà évoqué combien l’année 2023 lui soumettait des épreuves difficiles, alors que 2022 lui avait déjà réservé un accident ischémique transitoire (semblable à un AVC). Malgré ces affres et ses craintes, Hailey Rhode Baldwin Bieber souhaite tout de même avoir des enfants avec le chanteur de « Baby », comme elle l’explique au Sunday Times : « On ne peut que faire de notre mieux pour les élever. L’essentiel étant qu’ils se sentent aimés et en sécurité. »

Déjà, en 2022, Hailey Bieber avait raconté au Harper’s Bazaar son désir d’enfant, tandis qu’en 2020, c’est Justin Bieber qui disait à Ellen DeGeneres qu’il était prêt à avoir « autant d’enfant que le souhaiterait » son épouse. Autant dire que leur potentielle parentalité risque d’être ultra-médiatisée.

