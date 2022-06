Hailey Bieber lance enfin sa marque de cosmétiques Rhode Skin et ses produits sont plutôt pointus !

La très attendue marque de cosmétiques Rhode Skin créée par Hailey Bieber se dévoile en quelques produits très prometteurs ! Petit tour d’horizon…

Hailey Bieber a toujours été une passionnée de beauté. Depuis plusieurs années, ses conseils skincare sont paroles d’Évangile pour nombreux de ses followers et ses connaissances sont même respectées par des experts de la peau comme le Dr. Barbara Sturm, avec qui elle a animé une masterclass. Bref, ce n’est pas une novice en la matière. Et si ça fait un petit moment déjà que la création de sa marque fait partie des grands évènements beauté à venir, voilà que la compagne de Justin Bieber s’est enfin lancée dans le grand bain.

Vous vous attendez à une marque de célébrité qui pourrait se confondre avec beaucoup d’autres ? Eh bien à notre très agréable surprise, ça n’est pas le cas. En créant sa gamme de cosmétiques, Hailey Bieber n’avait qu’une seule idée en tête : mettre au point des « soins essentiels et efficaces pour la peau ». Le but ? Maintenir une barrière cutanée en pleine santé, en la nourrissant et lui apportant les nutriments qui lui font du bien.

Avec trois produits – un baume à lèvres, un sérum aux peptides et une crème hydratante – la routine est simple, orientée sur l’hydratation et rationalisée. Mais que donnent-ils exactement en terme de formulation ?

Les produits Rhode Skin scrutés à la loupe

Le Rhode Peptide Glazing fluid

Ce produit, dont le nom est directement inspiré de la « glazed skin » aka la peau glacée qui fait partie des look signatures d’Hailey Bieber, est bourré de peptides (des acides aminés qui fonctionnent comme des fondations pour notre peau) d’acide hyaluronique et d’huile végétale de Marula. Un cocktail détonnant qui permet à ce « fluide » (une texture entre la crème et le sérum) de pouvoir parfaitement pénétrer la peau, l’hydrater et maintenir une barrière hydrolipidique solide pour se prémunir des agressions extérieures.

La Barrier Restore Cream

Très hydratante et épaisse, la crème visage de Rhode Skin peut surprendre au premier abord. Mais ce qui est assez étonnant, c’est que sa texture se modifie au contact de la peau et devient une sorte de gelée très facile à appliquer et parfaitement absorbable par l’épiderme. Si elle offre une super hydratation, elle est surtout dédiée à la préservation du film hydrolipidique tout en calmant les micro-inflammations grâce à la présence de niacinamide dans sa formule. Les peptides, quant à eux, servent plutôt à offrir du rebond à la peau tandis que l’açai s’occupe de lutter contre le stress oxydatif dû à la pollution.

Le baume à lèvres aux peptides

Les peptides offrent d’excellents résultats sur les produits dédiés aux lèvres. À eux-seuls, ils hydratent, repulpent et redéfinissent le contour de la bouche surtout lorsqu’ils sont couplés à un autre ingrédient intéressant : le beurre de karité dont la richesse apporte beaucoup de bienfaits aux lèvres. Des éléments dont le baume à lèvres de Rhode Skin dispose, le tout vendu au prix de 15€ (certes ce n’est pas donné, mais à ce niveau d’exigence de formulation, on peut lui laisser une chance).

Si pour l’instant, seul le baume à lèvres est réellement mis en vente sur le site de Rhode Skin, il se pourrait bien que ses deux compères fassent leur grande entrée très prochainement. Vous auriez envie de tester, vous ?

