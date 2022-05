Le secteur de la beauté a augmenté ses prix de 7% mais quels sont les produits les plus touchés ?

L’inflation du coût de la vie touche aussi le secteur de la beauté qui a vu ses prix augmenter de 7% en avril 2022. Mais pourquoi et surtout, quels sont les produits concernés ?

Une étude du cabinet NielsenIQ parue le 21 avril dernier atteste que le secteur de la beauté a connue une belle augmentation de prix entre janvier et avril 2022. Une hausse qui ne va pas aider le domaine de la cosméto et de l’hygiène à regagner en popularité puisque son chiffre d’affaire a baissé de 4,9% entre 2021 et 2022 d’après la même source. Mais pourquoi une telle différence de prix s’enregistre aujourd’hui et de façon si soudaine ? D’après l’analyse de Grégory Caret, directeur de l’Observatoire de la consommation de l’UFC que Choisir publié sur l’Huffington Post, il s’agirait d’un concours de circonstances liées à la pandémie :

« L’inflation est dans l’air du temps. Avec le Covid-19, il n’y a pas eu de répercussions directes et immédiates, mais les effets arrivent seulement maintenant par plusieurs canaux ».

Il confirme aussi que cette augmentation s’est faite assez brusquement : « Le basculement des prix sur les produits liés à l’hygiène et la beauté s’est fait en l’espace d’à peine deux mois ».

Mais de quelle catégorie de cosmétiques parle-t-on exactement ?

Quels sont les produits concernés ?

Très étonnamment, on ne parle pas d’une hausse en matière de make up ou encore de soins très spécifiques de peau comme les sérums, ou les crèmes hydratantes mais bien de produits comme ceux pour le bain qui voient leurs prix augmenter de 7% ! Et ça n’est pas le seul domaine dans lequel les tarifs s’envolent. On est plutôt scandalisées d’apprendre que l’hygiène féminine (qui devrait être gratuite soit dit en passant) voit aussi ses tarifs faire un bond de 7%. Les soins dentaires quant à eux sont revus à la hausse de 4%, quand les soins cheveux et les solaires sont eux 3% plus chers.

Point positif malgré tout, les soins pour le visage sont légèrement moins cher de… 1% mais bon… Au prix où l’on va commencer à payer nos tampons, pas sûr que cette petite baisse suffise…

Des prix qui mènent les Français à renoncer parfois à l’essentiel

Le problème quand le prix de certains produits d’hygiène essentiels augmentent, c’est que fatalement, ils deviennent moins facilement accessibles pour les personnes les plus en difficulté. L’article du Huffington Post repris par Elle, affirme que désormais 6 Français sur 10 sont prêt à renoncer aux produits d’hygiène. L’article va encore plus loin :

« 11 % des Français interrogés déclarent devoir souvent renoncer au savon, 12 % à du dentifrice ou à une brosse à dents, 13 % à du shampoing ou encore 14 % à du déodorant »…

À ce stade, ça se passe de commentaires…

Crédits de l’image de une : Peter Kalonji on Unsplash.