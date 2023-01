Faut-il se laver les dents avant ou après le petit-déjeuner ?

Si se laver les dents le matin pendant deux minutes fait partie des recommandations de l’UFSBD, le moment idéal pour dégainer le dentifrice reste flou. Des dentistes nous aident à y voir plus clair, et leur réponse risque de vous étonner !

Se laver les dents le matin fait partie des gestes d’hygiène du quotidien recommandés par les dentistes et l’UFSBD afin de conserver une bonne santé bucco-dentaire. En effet, zapper régulièrement le brossage peut avoir de nombreuses conséquences qui vont de la mauvaise haleine à la parodontite en passant par l’accumulation de plaque dentaire et la formation de caries. Mais quand faut-il sortir sa brosse à dents : plutôt au saut du lit, juste après avoir bu son café, ou à la suite de ses tartines d’avocat et fromage frais ? La réponse des professionnels de santé risque bien de vous surprendre.

Se laver les dents le matin : oui, mais quand exactement ?

Même si personne n’a envie de boire son latte avec un vieux goût de dentifrice mentholé dans la bouche, il semblerait pourtant que ce soit l’ordre optimal pour prendre soin de sa bouche et de ses dents le matin.

Milad Shadrooh, chirurgien/dentiste et créateur de contenu sur TikTok sous le pseudonyme Singing Dentist, explique au magazine Glamour UK :

Lorsqu’on dort, des tas de bactéries s’accumulent dans la bouche et entraînent la formation de plaque dentaire. C’est pourquoi il est bon d’éliminer toute cette accumulation avant de prendre son petit-déjeuner et de commercer la journée.

En effet, balayer ces micro-organismes au saut du lit avec un dentifrice fluoré débarrasserait les dents de la plaque et des bactéries. La fine couche de produit qui reste sur les dents après le brossage protègerait également l’émail de l’acidité des aliments. Finalement, s’il faut se laver les dents avant le petit-déjeuner, faut-il les relaver après ?

Faut-il se relaver les dents après le petit-déjeuner ?

En complément du brossage biquotidien, l’UFSBD conseille de rincer sa bouche avec de l’eau ou de mastiquer un chewing-gum sans sucres après chaque repas, pendant vingt minutes. En effet, la mastication de la gomme à mâcher augmente le flux de salive, ce qui nettoie les restes alimentaires et neutralise les acides produits par les bactéries dans la bouche par effet tampon. La stimulation du flux de salive accentue également la teneur en calcium et en phosphate du liquide, aidant ainsi à reminéraliser l’émail des dents.

Sur le papier, et si on suit les recommandations de l’association, il ne serait donc pas nécessaire de se relaver les dents après le petit-déjeuner ! Mais si on préfère quand même s’y astreindre, il est conseillé d’attendre au moins trente minutes avant le brossage si on a consommé des boissons et/ou aliments acides (agrumes, vin, jus de fruits, etc.) car leur acidité fragilise l’émail et facilite son érosion lors du passage de la brosse.

Maintenant qu’on sait ça, faut-il pour autant modifier sa routine d’hygiène du matin ? Pour le docteur Angelique Freking, qu’on décide de se laver les dents avant ou après le petit-déjeuner, le plus important reste l’application. « En fin de compte, ce qui prime, c’est le soin qu’on prend pour se laver les dents. Je préfère qu’on se lave bien les dents après le petit-déjeuner, plutôt qu’on le fasse mal avant le petit-déjeuner », souffle-t-elle au magazine Real Simple.

À lire aussi : Et si on arrêtait de se rincer la bouche après le brossage des dents ?

Crédit photo image de Une : Greta Hoffman sur Pexels