Une taie d’oreiller pas lavée depuis 7 jours serait plus sale que la lunette des toilettes d’après une étude 

Voilà une nouvelle qui a de quoi nous donner envie de lancer une bonne lessive. Selon une étude, une taie d’oreiller qui n’aurait pas été lavée depuis une semaine serait contaminée par environ 17 000 fois plus de bactéries qu’une lunette de toilettes…

D’après un rapport publié mi-juin par le fabricant de matelas Amerisleep et relayé par le New York Post : notre taie d’oreiller serait un véritable nid à microbes et ce, au bout de seulement une semaine. Cette dernière contiendrait en moyenne 3 millions de bactéries au bout de 7 jours (beaucoup plus qu’une lunette de toilettes) et ce chiffre s’élèverait à 11,96 millions en 4 semaines (un chiffre plus élevé que le nombre de bactéries présentes dans la gamelle d’un animal de compagnie)

Pour obtenir ces résultats, la société de matelas s’est documentée et a utilisé les données de l’organisation NSF.org sur le sujet, ainsi que celles du Laboratory-Tested Germ Samples.

Mais pourquoi une taie d’oreiller est aussi vite contaminée par autant de bactéries ? Le docteur Hadley King, l’explique au New York Post :

«Lorsque vous vous mettez au lit, vous contaminez votre linge de lit avec les cellules mortes de la peau (environ 50 millions par jour), la sueur, le maquillage, les lotions, les cheveux et tout ce que vous avez ramassé pendant la journée. Cela inclut aussi du pollen, des squames d’animaux, des moisissures fongiques, des particules de saleté, des bactéries et des particules virales».

Que faire pour lutter contre cette prolifération de bactéries ?

Pour lutter contre celle prolifération de bactérie, il n’y a malheureusement qu’une seule chose à faire : changer de taie d’oreiller et la laver en machine à 60 degrés pour que les microbes puissent se faire la malle.

Mais au bout de combien de temps faut-il procéder à ce renouvellement de linge de lit ? Eh bien il faudrait le faire tous les deux jours en moyenne pour les taies d’oreiller. Pour les draps et housse de couette, cette période peut s’étendre à une semaine. En réalité, peu de personnes respectent cette recommandation par manque de temps, car ils n’ont pas un accès direct à une machine à laver ou simplement par souci écologique…

Que risque-t-on quand on ne lave pas assez régulièrement son linge de lit ?

En moyenne, 55 % des jeunes célibataires (entre 18 et 25 ans) ne lavent leur linge de lit qu’une fois tous les 3 mois selon un rapport du fabricant de matelas Ergoflex. Mais que risque-t-on exactement lorsqu’on ne passe pas nos draps à la machine aussi souvent qu’il le faudrait ? Pour commencer, il faut comprendre que ce que nous rejetons pendant la nuit, est une vraie aubaine pour les acariens comme l’explique le docteur King : « Les cellules mortes de la peau et la sueur constituent de la nourriture pour les acariens, les attirant dans votre lit et les aidant à se multiplier ». Les acariens, et plus spécifiquement 8 d’entre eux, sont la cause la plus fréquente d’allergie respiratoire et de crise d’asthme. Ils sont d’ailleurs plus dangereux que le pollen.

Mais ça n’est pas tout ! Puisque nous posons notre visage au quotidien sur la même taie d’oreiller, nous y déposons également du sébum, des cellules mortes et des résidus de produits. Des éléments qui peuvent, à terme, proliférer et ainsi créer l’apparition d’imperfections et d’infections.

Et vous, à quelle fréquence lavez-vous votre taie d’oreiller ?

