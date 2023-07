Selon une dermatologue, cet objet est aussi important que votre passeport en avion

Porte-monnaie ? Check ! Téléphone ? Check ! Passeport ? Check ! Mais attendez, vous n’oubliez pas quelque chose dans votre bagage à main ? Selon une dermatologue, il manque à votre liste un petit object d’une importance majeure lorsque vous prenez l’avion.

On ne s’en doute pas forcément, mais en avion la peau est mise à rude épreuve. L’air dans la cabine est très sec à cause de la climatisation, ce qui a tendance à déshydrater l’épiderme. Mais ça n’est pas la seule chose qui peut porter atteinte à notre peau. Les UVA et UVB en altitude sont également beaucoup plus puissants que sur la terre ferme. Une étude publiée en 2015 par le journal baptisé JAWA Dermatology a d’ailleurs démontré que les pilotes volants pendant une heure à 30 000 mètres d’altitude recevraient autant de radiations qu’une personne s’exposant 20 minutes au soleil.

C’est pour cette raison que le docteur Lindsey, une dermatologue prodiguant de précieux conseils via le réseau social TikTok a mis en lumière l’importance d’emporter dans son bagage cabine non pas une paire de lunettes de soleil mais bien un tube de crème solaire SPF50. Un conseil particulièrement important si vous aimez vous placer du côté du hublot.

Si certains avions sont équipés d’un filtre anti-UV, ce n’est pas toujours le cas ! Bien sûr, il existe toujours l’option de fermer son hublot afin de ne pas être susceptible de subir des radiations, mais si vous voulez profiter de la vue, utiliser un SPF est grandement recommandé.

À quelle fréquence appliquer sa crème solaire quand on prend l’avion ?

L’application de la crème solaire se fait exactement de la même manière que lorsqu’on se rend à la mer, à la piscine ou en montagne. Il faut donc la mettre 30 minutes avant le vol et renouveler l’application toutes les deux heures. De cette façon, la peau est correctement protégée et le capital solaire est préservé.

