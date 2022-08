Avion : pourquoi la peau réagit mal lorsqu’on voyage et comment éviter que ça arrive ?

Les voyage en avion (quel que soit le nombre d’heure que l’on passe dans les airs) sont une véritable tannée pour la peau. Pourquoi et comment faire pour éviter ce problème ? Ce sont les questions auxquelles nous allons répondre.

Vous l’avez sûrement déjà remarqué : à chaque fois que vous prenez l’avion pour vous rendre dans une destination plus ou moins proche de l’endroit où vous habitez, la peau a tendance à très mal vivre le voyage. Et à ce jeu là, 1 heures, 3 heures, 5 heures ou 12 heures de vol ne font pas grande différence pour l’épiderme.

Pourquoi la peau n’aime pas les voyages en avion ?

Parce que l’air de l’avion est sec

La peau a besoin d’un certain niveau d’humidité pour trouver son équilibre. Le problème, c’est qu’en avion, l’air devient très sec. Du coup : l’épiderme se déshydrate petit à petit. « En règle générale, la peau est confortable lorsque l’humidité se situe entre 40 et 70 % », explique Melissa Kanchanapoomi Levin, enseignante clinique en dermatologie au Mount Sinai Hospital de New York à Allure. Dans la cabine de l’avion, à combien se situe ce chiffre ? D’après la même experte, la plupart d’entre elles « sont à environ 20 %. C’est moins de la moitié de ce à quoi nous sommes habitués ».

Parce que l’air est peu humide, les produits hydratants (sérums, crèmes et masques), ont plus de mal à s’accrocher à l’épiderme, c’est d’ailleurs pour cette raison que les soins prodigués à ce moment-là sont légèrement moins efficaces qu’à la normale. Mais ce n’est pas parce qu’ils le sont moins qu’il ne faut pas en faire… Loin de là !

Parce que l’inactivité dans l’avion crée une rétention d’eau

Dans l’avion, on ne pense pas toujours à s’hydrater correctement en buvant de l’eau. À la place, on a tendance à choisir des boissons rafraîchissantes et sucrées qui vont pouvoir exciter nos papilles comme les sodas. La raison de ce choix ? En avion, même les muqueuses se dessèchent, du coup, nos sensations gustatives sont différentes et on est à la recherche de tout ce qui a du goût. Ajoutons à ça le fait que l’on ne se lève presque pas de son sièges pour marcher un peu afin de faire circuler le sang, doublé aux collations très salées proposées dans la cabine et là, le corps a tout ce qu’il lui faut pour faire de la rétention d’eau. Si ça n’est pas forcément très grave, ce phénomène peut entrainer des poches au niveau des yeux et un visage plus bouffi.

Parce que l’avion, c’est stressant

On ne sait pas pour vous, mais de notre côté, on n’est jamais totalement rassurée quand il s’agit de partir en avion. Et c’est la même chose si le voyage dure 1,2 ou 10 heures. Aujourd’hui on le sait, le stress provoque une production accrue de cortisol, une hormone fabriquée par les glandes surrénales aussi appelée l’hormone du stress. Créant un effet inflammatoire, elle va sensibiliser la peau, faire apparaître des rougeurs et des imperfections…



Comment limiter les dégâts ?

Avant, pendant et après le voyage, il existe des moyens de limiter les dégâts quand on doit prendre l’avion. Lesquels ? Lisez plutôt.

Avant le voyage

La veille de votre voyage en avion, pensez à boire beaucoup d’eau et à éviter l’alcool tant que faire se peut. L’alcool a tendance à absorber l’humidité du corps et ainsi à créer un phénomène de déshydratation dont il n’a pas besoin avant de faire plusieurs heures de vol.

Dans un deuxième temps, il est important de bien se nettoyer l’épiderme, en effectuant un double nettoyage (une première étape à l’huile, l’autre au gel ou au lait) afin de vous assurer d’obtenir une peau parfaitement propre. N’oubliez pas de vous exfolier pour partir sur une toile blanche et désengorger vos pores, afin que l’intégralité des actifs des soins puissent être correctement absorbés. Ensuite, appliquez une lotion tonique hydratante, afin d’équilibrer les niveaux de pH et maintenir l’hydratation.

Pour finir, hydratez-vous au maximum en utilisant un bon sérum à l’acide hyaluronique et une crème hydratante. Si vous êtes une adepte et que votre peau n’est pas mixte ou grasse, vous pouvez également appliquer un tout petit peu de vaseline sur votre peau afin de maintenir l’hydratation dans les tissus cutanés.

Pendant le voyage

Pendant le voyage, évitez de vous laver le visage avec l’eau du robinet, ce geste pourrait avoir pour effet de laisser une couche minérale à la surface de votre épiderme et vous rendre beaucoup plus sujette à la déshydratation. À la place, vous pouvez appliquer une nouvelle fois votre lotion tonique afin de rafraîchir votre visage et sur votre contour des yeux, vous pouvez également apposer des patchs imbibés afin de réhydrater cette zone si fragile du visage.

Une fois que vous avez attendu entre 15 et 20 minutes, retirez-les et appliquez ensuite votre sérum doté d’un pouvoir pénétrant profond. N’oubliez pas la crème hydratante et votre baume à lèvres. Boire beaucoup pendant toute la durée du vol est également préconisé tout comme se lever régulièrement pour fluidifier l’afflux sanguin.

Après le voyage

Une fois arrivée, 10 minutes de marche rapide est conseillée afin de permettre au sang de circuler correctement. Côté skincare, pensez à bien vous nettoyer le visage (en effectuant un double nettoyage comme toujours) et appliquez un masque régénérant/ apaisant afin de calmer l’inflammation cutanée. Quelques gouttes de sérum sur une peau humide et un peu de crème hydratante termineront votre périple et vous accompagneront pendant toute la journée ou toute la nuit, selon l’heure à laquelle vous arrivez.

Maintenant que le bien-être de votre peau est sécurisé, vous pouvez profiter de vos vacances ! Enjoy !

