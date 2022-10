Votre enfant a ingéré une pile plate ? Il n’y a pas une minute à perdre

Une campagne de sensibilisation a été lancée par les autorités sanitaires ce mois-ci, pour alerter sur les dangers de ces piles facilement ingérables par les plus petits.

Elles ne sont pas plus grosses qu’une pièce de cinq centimes, mais les dégâts qu’elles peuvent provoquer, en cas d’ingestion, sont gravissimes.

On les retrouve partout, dans les ustensiles de cuisine, les montres, les jouets, les livres musicaux, les télécommandes… Ces petites piles rondes et plates au lithium, quand elles sont ingérées, peuvent provoquer des dégâts parfois irréversibles, et peuvent même être mortelles.

Piles au lithium : les accidents augmentent

En 20 ans, le nombre d’accidents à cause de l’ingestion de ces petites piles a été augmenté par quatre. C’est la raison pour laquelle cette campagne a été lancée par autorités sanitaires et les hôpitaux parisiens.

Dans Le Parisien, Florence Campeotto, pédiatre spécialiste en gastro-entérologie à l’hôpital Necker-Enfants malades, à Paris, précise :

Du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, nous avons relevé 50 cas d’ingestion par des enfants dans les hôpitaux franciliens de l’AP-HP. Au Samu de Paris, 25 appels ont été traités pour ce type de problème l’an dernier, dont trois étaient en urgence vitale. Ce sont, à chaque fois, des urgences pédiatriques qu’il faut traiter le plus vite possible. Florence Campeotto pour Le Parisien

Mais que se passe-t-il dans le corps de l’enfant, lorsque ce dernier ingère une pile bouton ? Camille Joly, du Samu pédiatrique de l’hôpital Necker, explique au Parisien que « la pile peut provoquer des brûlures dès 30 minutes après l’ingestion » mais aussi que « l’enfant peut également s’asphyxier ».

Florence Campeotto complète les propos de Camille Joly, en précisant les effets sur les muqueuses d’une pile bouton :

Cela provoque en quelques heures des nécroses et, si rien n’est fait, aller jusqu’à la perforation, avant une hémorragie interne si une artère est ensuite touchée.

En effet, en cas d’ingestion d’une pile bouton, c’est une course contre-la-montre qui se joue. La pile doit passer le moins de temps possible dans le corps de l’enfant. Un drame que raconte au Parisien Camille, la mère du jeune Zadig, qui a malencontreusement avalé une pile bouton chez sa nounou, au printemps dernier.

Après avoir appelé les pompiers en urgence, le petit garçon a dû passer une radio pour localiser la pile, puis être opéré pour la retirer en urgence. La pile serait restée dans le corps de l’enfant seulement deux heures, ce qui aura suffi à l’œsophage de l’enfant à se nécroser sur cinq centimètres. Même si, fort heureusement, le petit garçon n’a pas gardé de séquelles durablement, il a tout de même dû être nourri par sonde gastrique pendant un mois, après avoir passé dix jours à l’hôpital.

Illustration d’une pile plate / pile bouton

Ingestion d’une pile bouton : que faire ?

Si vous êtes responsable d’un enfant qui vient d’ingérer une pile bouton et qu’elle est correctement ingérée (sans provoquer d’étouffement), voici ce que vous devez faire, d’après un communiqué de la Haute Autorité de Santé :

Appelez immédiatement les secours (le 15 ou un centre anti-poison)

N’essayez pas de faire vomir l’enfant

Ne lui donnez pas à boire

Ne lui donnez pas à manger

Ne lui donnez pas de médicaments

Asseyez-le tout en le rassurant, en attendant l’intervention des secours

Une fois pris en charge, l’enfant passera une radio pour localiser la pile, et cette dernière sera au plus vite retirée. N’attendez pas que la pile s’évacue d’elle-même pas les voies naturelles, les dégâts provoqués à l’intérieur du corps par l’objet pourraient être terribles, voire mortels. Il faut obligatoirement la faire retirer par les médecins au plus vite.

Pour éviter un tel drame, Florence Campeotto incite les parents à la prudence en donnant quelques recommandations :

La majorité des cas que nous accueillons viennent d’enfants qui ont subtilisé une pile dans la boîte dans laquelle ses parents conservent les « usagées » pour les recycler ou celles « qui peuvent encore servir ». Il est donc important de sécuriser au maximum l’accès à ces boîtes pour les tenir hors de portée des enfants.

Duracell, la célèbre marque de pile, s’est, quant à elle, associée à la campagne de prévention des autorités sanitaires. Depuis 2018, elle a fait modifier son emballage en le rendant inviolable par les plus petits, à l’aide d’une double coque en plastique et d’un emballage individuel, et a également fait coller un sticker au goût très amer directement sur la pile, pour provoquer un effet de rejet par la bouche de l’enfant, et éviter l’ingestion.

Bien évidemment, le mieux serait de ne pas utiliser ce genre de piles, rien que d’un point de vue écologique. Mais il est très difficile d’y échapper, et connaitre les bons gestes peut sauver des vies.

Crédit photo image de une : Hroe

