On a testé 7 box mensuelles d’activités pour les enfants

Chez Daronne, on adore les box, et on adore tester de nouveaux trucs. Alors, on vous a fait notre sélection des meilleures box autour des activités pour les enfants !

Après les box sur la maternité, on s’attaque cette fois-ci aux box spécialement conçues pour les activités pour enfants. Elles permettent aux plus petits d’utiliser leur tête et leurs doigts, de créer, d’imaginer, de jouer et d’apprendre. Et puis surtout, ça les occupe !

1 – Les Mini-Mondes

Les Mini-Mondes, c’est le gros coup de cœur de la rédac.

Concrètement, c’est l’histoire (fictive) de la famille Duchemin qui part découvrir le monde à bord d’un van aménagé. Chaque mois, on reçoit un beau magazine qui nous fait découvrir le pays dans lequel ils sont, avec des coloriages, des jeux, des recettes de cuisine typiques, des gommettes…

Tout en apprenant plein de choses sur chaque pays ! Il existe aussi des objets dérivés pour continuer l’aventure en plus des magazines éducatifs, comme le jeu de société, le van ou le bateau de la famille, mais aussi un kit de jouets de plage fabriqué en matières écoresponsables…

Les Mini-mondes, c’est vraiment la garantie de faire découvrir plein de choses trop cool à vos enfants, d’en apprendre aussi vous-mêmes, et de les occuper de façon ludique et pédagogique pendant un bon moment.

Les magazines sont envoyés à domicile tous les mois, et sont partagés en deux tranches : les 1-3 ans et les 4-7 ans. Personnellement, ma fille trépigne tous les mois devant la boîte aux lettres dans l’espoir d’y trouver un nouveau numéro de ses Mini-Mondes et peut passer des heures à imaginer des histoires dans tous les pays qu’elle visite dans son magazine.

Les Mini-mondes et le van des Duchemin

Par ici pour vous abonner pour 34,90 pour 6 mois !

Les box Pandacraft

Ces jolis kits créatifs commencent à être bien connus dans le monde de la parentalité. D’ailleurs, on vous en avait déjà pas mal parlé chez Madmoizelle ! Mais est-ce que vous saviez qu’il y avait des kits adaptés à chaque âge ? Il y en a pour les 1-3 ans, les 3-7 ans et les 8-12 ans. Comme ça, personne ne boude !

Mais au fait, on retrouve quoi dans ces box ? Tout dépend de l’âge choisi et les kits changent mensuellement. Globalement, ce sont des activités créatives qui permettent aux enfants de comprendre un peu le monde qui les entoure. Par exemple, dans une des box qu’on a reçu à la rédac, on a pu fabriquer tout un kit de jardinage printanier et planter nos propres radis (qui ont d’ailleurs bien poussé depuis). C’était génial et très bien pensé, on a adoré.

Pandaraft et ses petits radis

Par ici pour l’abonnement à Pandacraft pour 10€ par mois

Les activités HappyKids

Pour les enfants de 8 à 11 ans, la marque HappyKids a lancé ses « enquêtes autour du monde ». Le but de ces petites boîtes reçues tous les mois ? Faire voyager votre enfant tout en le tenant un peu éloigné des écrans. HappyKids propose de faire visiter de nombreux pays à votre héritier et d’utiliser sa tête avec des enquêtes à résoudre, tout en découvrant la culture du pays qu’il découvre. Des recettes de cuisine, des petites activités pour bricoler et hop, le tour est joué.

Dans chaque box, vous pourrez retrouver :

un passeport à compléter au fur et à mesure des voyages (c’est un faux hein, ne vous emballez pas non plus)

une carte du monde à colorier après avoir visité un pays

le matériel pour un bricolage de qualité

un livret plein d’informations sur le pays, avec une grande enquête à mener

une carte postale souvenir

mais aussi un autocollant du drapeau du pays, une recette de cuisine typique, une expérience scientifique… et d’autres surprises

« Enquête autour du monde » de HappyKids

L’abonnement mensuel pour HappyKids à partir de 17,90€ par mois

Les box Little Totem

Nous avons pu tester la box naissance de la marque Little Totem, et elle n’est pas mal du tout. Destinées aux jeunes enfants (jusqu’à deux ans), elle est bien fournie et sera de grande utilité pour tous les nouveaux parents. Dedans, vous pourrez retrouver :

Deux livres illustrés et leurs audios de découverte

Des cartes à collectionner pour apprendre plein de choses sur l’illustration

Deux podcasts inédits (un pour l’adulte et un pour l’enfant)

Des activités créatives

Un livret thématique

Un livre accordéon à créer

Des feutrines en laine à manipuler

La box Naissance de Little Totem

Par ici pour la box naissance de Little Totem à 39,90€

Sympatoque

On peut s’amuser, mais aussi se faire à manger. Avec les box Sympatoque, c’est le cas. Dans chaque boite envoyée tous les deux mois, on peut recevoir un coffret qui aident les enfants à comprendre l’importance des fruits et des légumes dans leur alimentation, tout en suivant le cycle des saisons. À chaque box, un fruit ou un légume est mis en avant, et on apprend son histoire, les bienfaits qu’il a sur le corps, et de quelles façons on peut le cuisiner.

Dans chaque box, on peut retrouver :

Un carnet découverte ludo-éducatif

Des recettes faciles à réaliser pour les plus petits (et validées par une diététicienne)

Des ingrédients bio pour réaliser des recettes

Des ustensiles adaptés aux enfants et réutilisables bien sûr, pour qu’ils apprennent à cuisiner sans se couper les doigts.

SYmpatoque

6 mois d’abonnement à Sympatoque pour 70€ (ou 25€ le coffret individuel)

La box Lovevery

Lovevery, ce sont des box de jouets livrés tous les deux mois jusqu’à un an — 6 box selon les âges, 84 euros par kit de jeu — et tous les trois mois jusqu’à 3 ans — 8 box selon les âges, 126 euros par kit de jeu. L’on s’abonne et c’est sans engagement !

Dur de ne pas craquer pour ces ensembles de jouets aussi jolis que bien conçus. C’est également un véritable coup de cœur dans la rédac’ ! Avec Camille, avant son départ, nous avons testé 4 des box et n’avons pas été déçues. Quelques exemples :

Box pour les 0-12 mois

Plein d’accessoires visuels et sensoriels pour en mettre plein les mirettes aux petits bébés.

Lovevery

Box pour les 16-17-18 mois

De quoi bien s’éclater et développer sa motricité fine !

Lovevery

Les plus : Des kits avec plein de jouets différents, très bien conçus, adaptés aux âges indiqués, avec de belles matières (principalement bois, silicone et coton bio) et une fabrication de grande qualité. Chaque box est accompagnée d’un livret et les éléments sont originaux. De quoi accompagner les bébés et enfants dans leur développement tout en s’amusant.

Les moins : Un peu cher (même si ça vaut son prix) et une fabrication de pas mal d’éléments en Chine.

Par ici pour tester les box en fonction de l’âge de votre héritier

La box de Tendre Aventure

Tendre Aventure, c’est une box mensuelle pleine de surprises directement livrée chez vous. Sans engagement, elle permet de recevoir des produits pour les parents et le grumeau, et ce, jusqu’à ses 18 mois. Dans chaque box, vous pouvez retrouver un produit artisanal fabriqué par une créatrice, ce qui la rend encore plus appréciable. Tous les produits sont sélectionnés avec attention et la créatrice de la marque est très attentive à l’éthique des produits qu’elle propose.

Dans celle que j’ai pu tester, il y avait, par exemple :

Une infusion bio sans théine, compatible pendant l’allaitement

Une lotion pour débarbouiller l’enfant, sans rinçage et composée d’eau florale

Un lange ergonomique tout doux

Des patchs anti-moustiques à coller sur les vêtements, la poussette, le berceau et faire passer un message clair à ces sales bestioles : rentrez chez vous.

La box Tendre Aventure

Par ici pour la box Tendre Aventure, à 32,90€ par mois

J’espère que ce guide vous aidera à y voir plus clair dans le monde des box pour enfants !

