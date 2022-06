Notre sélection des 4 meilleures box pour la maternité

Chez Daronne, on adore les box, et on adore tester de nouveaux trucs. Alors, on vous a fait notre sélection des meilleures box autour de la maternité !

Vous nous connaissez, on ne vous parle que des trucs qu’on a testés. Et bien sûr, on en parle que si on a aimé, parce que sinon ça ne vaut pas le coup, on est bien d’accord.

Me voici donc à rédiger cet article pour vous présenter les meilleures box autour de la parentalité, organisée en trois thèmes : la maternité et le post-partum, les box pour les jeunes enfants qui peuvent aussi servir de cadeaux de naissance, et les box d’activités pour les enfants, les petits et les plus grands.

Allez hop, on commence ce premier guide, avec les box pour la grossesse ou la période juste après !

La box Fava

Fava est une marque bio et solidaire pour toutes les femmes, et qui a lancé sa gamme spéciale maternité. Sur leur site, on peut composer soi-même sa Fava MumCare, qui est une trousse en coton recyclée (et nylon imperméable à l’intérieur), et y ajouter :

Des serviettes post-partum, en coton 100% bio, parfaites pour les lochies d’après accouchement

Une culotte post-partum en taille haute qui enveloppe le ventre sans le serrer, confortable et très absorbante, parfaite pour les lochies également.

Des coussinets d’allaitement lavables en coton, qui s’adaptent à toutes les poitrines et évitent de se retrouver avec son t-shirt trempé à chaque montée de lait.

Deux infusions : une pour le post-partum composée d’ortie, de mélisse, de pétales d’hibiscus, de fleurs de calendula, de camomille, feuilles de framboisiers… et une autre infusion pour celles qui souhaitent allaiter, composée de fenouil, de mélisse, d’ortie, de carvi ou encore de fenugrec, qui aide à favoriser la lactation.

Un livret Fava MumCare avec des petites astuces pas piquées des hannetons, pour vous accompagner pendant ce grand tsunami qu’est la naissance d’un enfant.

Fava MumCare

Par ici pour composer votre box avec les produits MumCare de Fava

La box Blissim

Blissim, qui est une marque plus connue pour ses box beauté qu’on adore, a également sorti, en édition limitée, une box « mon bébé et moi » qui se focalise sur l’arrivée du divin enfant. La box se présente sous la forme d’un sac à langer adorable avec des homards en imprimés (en partenariat avec la marque Élémentaire), et contient un bon paquet de produits.

Dedans, vous pourrez retrouver, notamment :

Des couches et des lingettes de la marque Tamboor (à la compo 100% clean pour protéger les fesses de votre héritier),

Un gel lavant en 485mL de la marque Poupina qui sent le bébé, sans sulfate, ni savon (et avec de l’eau floral d’hamamélis cultivée en France).

Une brosse à ongles en forme de canard qui s’emporte partout (pour nettoyer en douceur les petites mains)

Un flacon en 60mL de l’huile de soin naturelle de la marque Bi Oil, pour prendre soin de la peau des personnes enceintes qui ont fait les montagnes russes en matière d’étirement

Un roll-on anti-cernes et anti-poches de la marque Garancia en 3mL, à 95% d’origine naturelle qui peut aider à stimuler la microcirculation (mais ça ne vous aidera pas à dormir mieux, faut pas déconner)

Un gel-crème hydratant d’une de nos marques coup de cœur, La Rosée. À base de concombre bio, même son tube est d’origine végétale (en canne à sucre !) et sa composition est végan et ultra-clean. Un vrai bonheur pour la peau.

Un petit débardeur 6-12 mois en coton bio GOTS, en collaboration avec la marque Élémentaire, créé exclusivement pour Blissim.

« mon bébé et moi » – Blissim

Hop, par ici pour la box « Mon bébé et moi » à 42€

La box Mamacita – Gang de mères

Mamacita propose un starter kit génial, composé de produits très utiles juste après l’accouchement. Dans un tote-bag très cool estampillé « Gang de Mères », on peut retrouver tous ces indispensables :

10 maxi serviettes hygiéniques

5 culottes filet pour le post-partum, version pimpées et toute douces

1 pschit pour une toilette intime tout en douceur (ce truc m’a sauvé la vie, ou presque, à la maternité)

1 gel d’aloe vera bio pour une cicatrisation en mode accélérée

1 hydrolat d’hamamélis bio pour apaiser les zones douloureuses

un guide de survie post-partum

Starter kit – Mamacita

Par ici pour votre guide de survie post accouchement – 64€

Bliss et son merveilleux Vanity

Vous connaissez sûrement Bliss et son podcast génial (et tellement nécessaire) sur la parentalité et la maternité. Eh bien l’histoire ne s’arrête pas là, puisque Bliss a également sorti son vanity en édition hypra méga limitée, et fortement victime de son succès.

À l’intérieur du joli vanity en coton, vous pourrez retrouver :

Un vapo, pour soulager les zones sensibles

Un miroir, pour regarder son intimité en face

Trois shortys

Trois shortys Sept pads pour les lochies

Un SOS gel by talm avec bliss, pour apaiser son intimité (qui a pris quand même bien cher après l’expulsion d’un rôti de 3kg)

Une mega Oil by talm pour s’hydrater

Un carnet, pour tout noter et ne rien oublier.

Bliss Vanity

Les stocks étant limités, les pré-commandes seront bientôt de nouveau ouvertes, n’hésitez pas à vous inscrire à la liste d’attente si le cœur vous en dit !

Inscrivez-vous pour être au courant de la remise en stock

Que ce soit pour vous ou pour une amie qui accouche bientôt, ces box seront bien utiles et aideront peut-être à passer ce moment pas très facile avec un peu plus de sérénité.

