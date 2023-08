Serena Williams a accouché de son deuxième enfant, et le révèle dans une vidéo TikTok adorable

Après un accouchement compliqué pour son premier enfant qui lui avait fait frôler la mort, Serena Wiliams vient de donner naissance à sa deuxième fille, Adira River, avec son mari Alexis Ohanian dans de meilleures conditions, comme l’illustre une attendrissante vidéo TikTok.

Exit le faire-part de naissance, beaucoup trop conventionnel pour Serena Williams. C’est à travers une vidéo TikTok publiée le 22 août 2023, avec une amusante transition de qualité, que la plus grande championne de tennis tous genres confondus vient d’annoncer la naissance de son deuxième enfant.

Serena Williams confirme la naissance de son deuxième enfant via un amusant TikTok

Dans cette amusante vidéo, on voit la légende vivante du tennis partager un moment de tendresse avec son mari Alexis Ohanian, le fondateur de Reddit, et leur fille Olympia, 5 ans aujourd’hui. Serena Williams s’éclipse du champ une petite seconde avant de réapparaître avec un bébé dans les bras. La nouvelle-née s’appelle Adira River Ohanian, comme le révèle le père dans une publication Instagram datée également du 22 août :

« Bienvenue, Adira River Ohanian. Je suis heureux d’annoncer que notre maison s’agrandit d’amour : une nouvelle-née heureuse et en bonne santé et une maman heureuse et en bonne santé. Nous nous sentons reconnaissant. Serena Williams, tu m’as maintenant offert un autre cadeau incomparable : tu es le GMOAT [la meilleure mère du monde, ndlr]. Merci à tout le personnel médical formidable qui a pris soin de mon épouse et de notre fille. Je n’oublierai jamais le moment où j’ai présenté Olympia Ohanian à sa petite sœur. »

Capture d’écran Instagram de la publication d’Alexis Ohanian annonçant la naissance de sa deuxième fille avec Serena Williams.

Un deuxième accouchement plus serein que le premier traumatisant pour Serena Williams

On peut donc se réjouir que l’accouchement se soit bien passée pour Serena Williams quand on sait combien les maltraitances obstétricales sont communes aux États-Unis, en particulier à l’encontre des femmes noires. La championne du tennis en avait d’ailleurs elle-même fait les frais lors de son premier accouchement : elle a accouché par césarienne en raison d’une embolie pulmonaire pendant le travail, puis une autre après l’accouchement, la laissant alitée pendant six semaines, ce qui avait retardé son retour à l’entraînement, confiait-elle en février 2018 au Vogue États-Unis.

Serena Williams a même frôlé la mort post-partum car le corps médical minimisait ses souffrances quand elle expliquait ressentir ce qui s’avérait donc être une seconde embolie. Grâce à son insistance, le caillot de sang qui obstruait ses poumons a pu être brisé in extremis avant qu’il n’atteigne son cœur, comme elle le détaille dans un texte déchirant publié par le ELLE états-unien en avril 2022, qu’elle conclut ainsi :

« Aux États-Unis, les femmes noires sont près de trois fois plus susceptibles de mourir pendant ou après l’accouchement que leurs homologues blanches. Beaucoup de ces décès sont considérés par les experts comme évitables. Être entendu et traité de manière appropriée était pour moi la différence entre la vie ou la mort. Je sais que ces statistiques seraient différentes si l’institution médicale écoutait l’expérience de chaque femme noire. »

Après avoir été numéro 1 mondial 319 semaines, dont un record de 186 semaines consécutives, avoir remporté 23 titres du Grand Chelem en simple féminin, et avoir été la seule joueuse à avoir accompli un Golden Slam en carrière en simple et en double, c’est donc une nouvelle victoire pour Serena Williams que de donner naissance sans trop de heurts cette fois.