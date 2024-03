Ces meilleures amies qui se retrouvent après l’accouchement vont vous donner envie de pleurer

Si vous avez le moral dans les chaussettes et que vous voulez regarder une vidéo criante d’amour et d’amitié, on a ce qu’il vous faut.

Parfois, sa meilleure copine, c’est tout ce qu’il nous faut pour aller mieux. Surtout après avoir vécu un tellement bouleversement, comme un accouchement et l’accueil d’un enfant. Entre les hormones qui se pètent la margoulette, le manque de sommeil, la douleur et tutti quanti, voir sa BFF débarquer chez soi en disant de si jolis mots, c’est tout ce qu’il nous faut.

« Est-ce que je peux te voir d’abord ? »

Cette vidéo, trouvée sur TikTok et partagée par le conjoint d’une des deux femmes, est très touchante et file la chair de poule. Elle montre deux meilleures amies qui se retrouvent après la naissance du bébé de l’une, en larmes. Les mots choisis par la copine sont tout particulièrement émouvants : « est-ce que je peux te voir d’abord ? », « tu as réussi ! », et « je suis si fière de toi ».

À lire aussi : Et si on foutait la paix aux parents à la maternité ?

@nikadiwa I’ve never seen the mom acknowledged first 🥹 #meetingthebaby ♬ Turning Page (Instrumental) – Sleeping At Last Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par TikTok.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par TikTok avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Un bingo parfait de tout ce que les jeunes mères veulent entendre après avoir vécu un tel tsunami. Quand on vient d’accoucher, beaucoup de gens veulent voir « le bébé », et ne s’attardent pas trop sur celle qui a fait tout le boulot et qui vit un moment très ambivalent. Le post-partum n’est pas un moment des plus faciles et il peut être même carrément invivable pour certaines. Mais certains mots, attentions et moments peuvent vraiment aider à vivre tout ça plus sereinement.

Je ne sais pas vous, mais moi ça me donne envie de passer un coup de fil à ma BFF et de lui dire que je l’aime très fort.

À lire aussi : Le post-partum est épuisant, on le sait, et si on aidait les parents ?

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.