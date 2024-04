Une étude américaine relayée par « Le Monde » démontre que l’âge biologique des femmes peut varier rapidement entre la grossesse et le post-partum.

La maternité, facteur de vieillissement et/ou rajeunissement des femmes ? Ce sont les conclusions d’une étude publiée par Cell Metabolism, relayée par Le Monde. Selon l’enquête menée par des médecins et scientifiques, l’âge biologique (qui est différent de l’âge chronologique) varie selon les étapes de la vie, notamment durant pendant et après la grossesse. L’âge biologique correspond à l’état de l’ensemble des organes de notre corps. Il dépend de notre patrimoine génétique et est influencé par notre environnement et notre mode de de vie.

Le corps étant mis à rude épreuve pendant la grossesse, ainsi l’âge biologique s’accélère durant cette période, mais il recule après l’accouchement, pendant le post partum, en particulier chez les femmes qui allaitent ou qui ont un indice de masse corporel inférieur à la normale.

L’allaitement facteur de rajeunissement de l’âge biologique

Pour effectuer cette étude, les scientifiques ont analysé le sang de 119 femmes, à quatre reprises durant leur grossesse : au début, au milieu, à la fin de la grossesse. Et pour 68 d’entre elles également trois mois après l’accouchement.

Durant la grossesse, ils ont trouvé chez elles des modifications de la méthylation de l’ADN – qui régule l’expression des gènes – et qui peuvent être interprétées comme un marqueur de vieillissement, rapporte Le Monde. Mais l’âge biologique semble s’inverser rapidement juste après l’accouchement, de trois à huit ans.

La raison de cet inversement rapide ? L’indice de masse corporelle (IMC) qui augmente durant la grossesse et l’allaitement (les femmes qui allaitaient présentaient un âge biologique moyen d’environ un an de moins que celles qui pratiquaient un allaitement mixte ou nourrissaient leur enfant exclusivement avec du lait en poudre) sont les deux facteurs susceptibles d’influencer le plus vieillissement biologique de la mère au cours de la grossesse et après l’accouchement. Ainsi, une femme qui n’est pas en surpoids et qui allaite son enfant verra son âge biologique drastiquement réduit, selon l’étude.

