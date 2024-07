Paris : 3 activités originales à faire avec les enfants cet été

Pour celle et ceux qui ne partent pas (ou pas encore) en vacances ou sont de passage à Paris on vous propose 3 idées de sorties avec les enfants.

Que faire à Paris cet été avec les enfants ? Expositions, projections, ateliers, expériences immersives… la capitale ne manque pas d’activités pour amuser les petits et les grands. On vous propose une sélection d’activités originales qui plaisent à tous les coups.

L’Hotel Dracula : une expérience immersive unique

Après Madrid et Barcelone, la plus grande expérience immersive a débarqué à Paris, aux Galeries Montparnasse, depuis le 19 Juin 2024. L’espace est impressionnant, 600 mètres carrés dans lesquels déambulent des visiteurs effrayés munis d’un casque de réalité virtuelle. Et le moins qu’on puisse dire c’est que ça crie fort, très fort. Les participants découvrent les couloirs de l’Hôtel Dracula, une véritable maison de l’horreur où chaque pièce réservent des surprises épouvantables.

Départs toutes les 30 mn dès 14h et jusque 20h.

Plein Tarif : 19 euros en semaine / 21 euros le week-end.

Tarif réduit : 16 euros en semaine / 18 euros le week-end

À partir de 10 ans.

Murder party au Palais Royal

Pas besoin d’être un touriste pour avoir envie de découvrir les joyaux de la capitale sous un autre autre. Le concept des « visites- spectacles » vaut le détour, il allie décors d’exception, théâtre. et interactivité avec un guide-acteur chevronné. Vous effectuez un parcours guidé dans un lieu parisien mythique accompagné de comédiens professionnels costumés.

Ici, l’expérience se déroule au Palais Royal en… 1841. Au pied de l’escalier qui mène à l’agence de détective privé du célèbre Eugène-Antoine Vidoqc, gît le corps sans vie de la sulfureuse duchesse Blanche de Condrie. Vidocqc, suspecté du crime, est arrêté par la police. Il n’aura que le temps de glisser un mystérieux message codé à son fidèle « explorateur » : Lazare Minotti. C’est parti pour une visite enquête pour trouver le coupable. Et attention, il faudra faire attention à tous les détails. Et la galerie Vivienne n’aura plus de secret pour vous.

Durée : environ 1h45

Tarif : à partir de 14 euros

L’Atelier Rodin pour une initiation ludique à l’art

Le musée Rodin est un incontournable qu’on ne présente plus. Son jardin de sculptures est un havre de paix en plein milieu de la capitale. Le musée propose cet été aux enfants une initiation à la découverte de l’art avec l’Atelier Rodin. Dans cet espace de 400 mètres carrés, les enfants mobilisent tous leurs sens en touchant, dessinant, manipulant des matériaux. Ils peuvent même s’essayer au modelage ou prendre la pose comme une véritable sculpture. Les jeunes enfants évoluent en autonomie et ne s’ennuient pas une seconde.

Accès libre et gratuit avec le billet d’entrée du musée (15 euros plein tarif). Gratuit pour tous les jeunes de moins de 26 ans.

À partir de 3 ans.

Jusqu’au 1er septembre 2024