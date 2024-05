Fête des Mères : 5 idées d’activités cocooning pour se faire plaisir

La fête des Mères, c’est l’occasion idéale pour passer des moments privilégiés avec votre maman. Rendez donc ce jour plus spécial que jamais avec cette sélection d’activités placées sous le signe du partage. En prime, un billet de loto spécial vous attend.

Pour célébrer en beauté la fête des Mères, montrez à vos proches combien vous les aimez en leur réservant de jolis moments en votre compagnie. Que votre maman soit à vos côtés, loin de vous, ou malheureusement plus présente en ce jour spécial, l’essentiel est de partager des instants mémorables avec ceux qui comptent pour vous.

Pour échanger et vous détendre ensemble, les activités cocooning sont les surprises toutes trouvées. Et si un dernier cadeau signé de la FDJ vient se glisser dans le programme, c’est la cerise sur le gâteau

Programmez une balade dans la nature pour vous ressourcer

Si vous souhaitez faire plaisir à votre maman chérie ou vos proches pour la fête des Mères, ce ne sont pas les activités qui manquent. Pour commencer la journée en douceur, profitez des beaux jours en organisant une marche en pleine nature.

Une escapade qui vous permettra de vous ressourcer et d’échanger ensemble. Si les plus sportives adoreront sûrement l’idée d’une randonnée pour découvrir un joli point de vue, une balade plus tranquille est aussi l’assurance de profiter du grand air comme il se doit.

Détendez-vous ensemble grâce à un massage à la maison

Et si vous testiez un massage en duo dans un institut ou à la maison. L’occasion de se vider la tête et de faire du bien à son corps. Confort ultime, faites venir un professionnel directement chez votre maman. Pas besoin de se déplacer, l’activité vient à vous. Cette pause relaxante permet de se détendre et d’oublier tous vos tracas, tout en partageant des discussions et un petit thé en fin de session. Dos, épaules, bras, jambes, pieds, offrez-vous une pause méritée pour vous et celle que vous avez aimez.

Organisez un dîner en tête à tête et surprise au dessert !

Le resto, c’est le petit plaisir qui marche à tous les coups. Choisissez un établissement qu’elle affectionne particulièrement et n’oubliez pas de réserver avant si besoin ! Journée spéciale oblige, offrez-lui un festin de roi avec entrée, plat, dessert. Après avoir échangé autour de ces délicieux plats ensemble, le dessert est le moment idéal pour lui offrir un petit présent. Envoyez-lui par message un billet du loto de la Fête des Mères. Qui sait, si elle venait à gagner, elle pourrait s’offrir plein de petits plaisirs comme celui que vous venez de passer ensemble. Quel que soit le résultat, vous aurez dans tous les cas passé un joli moment qui restera gravé dans sa mémoire.

Un cadeau avant l’heure Vos proches risquent bien d’être surpris en découvrant que vous aurez participé pour eux au tirage exceptionnel de la fête des Mères du 25 mai au jackpot d’un montant de 10 M € minimum (1). Leurs chances sont en plus maximisées grâce à l’offre proposée par la FDJ. Pour 2 grilles achetées, 4 supplémentaires sont offertes du 20 au 26 mai. Cette offre est uniquement accessible depuis l’application ou sur le site fdj.fr. Et s’ils ne sont pas les grands vainqueurs, ils auront toutefois une nouvelle occasion de remporter une très belle somme en obtenant l’un des 10 codes tirés au sort pour remporter 20 000 € (2) Tentez de remporter le jackpot du loto de la fête des Mères // Source: FDJ Retrouvez l’offre 2 grilles achetées = 4 grilles offertes

Préparez un pique-nique et partagez vos gourmandises préférées

Rien de mieux que d’organiser un pique-nique pour se retrouver et partager un moment de convivialité. Il serait en effet tellement dommage de ne pas profiter des températures si agréables du mois de mai. Dénichez un petit coin tranquille et, tel un petit Chaperon Rouge, préparez votre panier avec non pas une galette et un petit pot de beurre, mais bien ses douceurs préférées.

Replongez dans votre enfance avec une séance films at home

Une belle journée se doit de s’achever par une séance films à la maison. Visionnez ensemble vos films cultes lors d’une session mère-fille. Love Actually, Pretty Woman, LOL, Grease... et tant d’autres que vous aimez voir et revoir. L’occasion de vous replonger dans vos souvenirs communs et de retrouver toute votre complicité.

(1) Montant minimum à partager entre les gagnants du 1er rang. Voir règlement.

(2) Parmi les codes LOTO attribués pour chaque combinaison simple. Voir règlement.