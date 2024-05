Bon plan fête des Mères : nos idées cadeaux en promo chez Laifen !

La fête des Mères, c’est l’occasion idéale pour offrir à votre maman un accessoire dont elle se servira au quotidien. Et si vous optez en plus pour des technologies révolutionnaires, vous obtenez le combo gagnant made in Laifen. Voici deux idées originales en promo !

Et si pour cette fête des Mères vous offriez à votre maman un cadeau qu’elle pourrait utiliser tous les jours pour prendre soin d’elle ? Oubliez les bijoux, fleurs et autres chocolats et optez pour les appareils Laifen. Depuis 2019, la marque met l’innovation au cœur de son processus de création et imagine des technologies plus incroyables et performantes les unes que les autres.

L’objectif : changer votre quotidien tout simplement. Et ce tout en restant accessible au plus grand nombre. Après ses sèche-cheveux à séchage rapide Laifen SE et Laifen Swift Special, l’entreprise s’est lancée dans le monde des brosses à dents électriques avec la Laifen Wave. Au programme, une conception inédite pour un maximum d’efficacité. Et coup de chance, ces appareils bénéficient en plus de réductions très attractives allant jusqu’à 22 % pour la fête des Mères. Une bonne raison pour craquer et trouver le cadeau idéal à votre maman.

En savoir plus sur les produits Laifen

La brosse à dents électrique Laifen Wave à l’efficacité révolutionnaire

La brosse à dents électrique Laifen Wave alliage aluminium // Source : Laifen

Avec son design minimaliste et futuriste, la brosse à dents électrique Laifen Wave est le cadeau de fête des Mères qui fera le plus d’effet dans sa salle de bain. Entre un manche en ABS blanc, en alliage d’aluminium argenté ou en acier inoxydable au gris foncé métallisé, ce sera à vous de choisir celui qui lui correspond le mieux. Mais son design n’est pas seulement purement esthétique, loin de là. L’angle de 45 ° de son manche offre en effet une prise en main des plus agréables. Avec sa structure verticale étanche certifiée IPX7, l’eau ne s’infiltre pas non plus là où elle ne doit pas. Sa stabilité est aussi assurée par sa technologie de nano-moulage. Un design aussi élégant que performant en somme !

Mais ce qui rend cette brosse à dents si exceptionnelle, c’est surtout sa méthode de brossage révolutionnaire alliant vibrations et oscillations. À la clé, un nettoyage des dents optimal calquant la technique Bass, plébiscitée par les dentistes. Sa puissance de brossage est aussi trois fois supérieure à celle des modèles électriques traditionnels tandis que sa force reste toujours la même, offrant un nettoyage en profondeur inégalé. Des performances XXL qui se doublent de têtes de brossage de qualité supérieure.

Pour votre premier nettoyage de dents, commencez par utiliser la brosse Gum Care offrant efficacité et protection des gencives. Pratique, vous pouvez enregistrer votre niveau d’intensité préféré, parmi les dix proposés, directement sur l’application Laifen. Quotidien ou Haute Fréquence, choisissez également votre mode favori. Ne cherchez plus, vous avez trouvé le nec plus ultra des brosses à dents électriques.

Jusqu’à -15% de réduction Pour célébrer la fête des Mères comme il se doit, deux modèles de cette fameuse brosse à dents voient leur prix réduire de 15%, pour votre plus grand plaisir du 1er au 14 mai ! La brosse à dents Laifen Wave ABS passe ainsi de 79,99 € à 67,15 €. Cette offre est valable sur le site de Laifen, mais vous pouvez aussi en bénécifiez sur Amazon En savoir plus sur la Laifen Wave ABS La brosse à dents Wave version alliage d’aluminum ne vous coûtera plus que 75,65 € à la place de 89,99€ comme l’autre modèle, vous pouvez-vous le procurer sur le site de la marque ou sur le site marchand Amazon. Découvrir la Laifen Wave Alliage

Les sèches-cheveux Laifen, pour des cheveux brillants et protégés

Le sèche-cheveux Laifen SE // Source : Laifen

Mais la brosse à dents n’est pas le seul produit à bénéficier de promos maxi. Laifen a en effet décidé de gâter votre maman en multipliant les bons plans. Les sèche-cheveux emblématiques de la marque profitent ainsi de jolies offres à ne pas laisser passer et allant jusqu’à 22% de réduction. Ce qui rend ces appareils si spéciaux et performants, c’est leur moteur innovant qui sèche bien plus rapidement et efficacement les cheveux que les modèles traditionnels. Et ce tout en les protégeant des dommages provoqués par la chaleur. Grâce à son cadeau de fête des Mères, la coiffure de votre maman sera prête en quelques minutes seulement ! Les appareils sont également tous dotés de la technologie ionique offrant une chevelure brillante débarrassée des frisottis.

D’un côté, le Laifen Swift Special offre un jeu complet d’embouts incluant des embouts lisses, diffuseur et concentrateur. Côté design, vous aurez le choix entre quatre couleurs métallisées allant du noir au blanc en passant par le rouge et l’argent. De l’autre, le Laifen SE se positionne comme une alternative abordable mais toujours aussi performante qui s’accompagne de deux embouts lisse et diffuseur. Un appareil au charme régressif à se procurer dans des tons pastel apaisants de rose, bleu, mauve ou blanc. Pour la fête des Mères, faites donc le choix de l’innovation à prix réduit avec les appareils du quotidien Laifen.