6 crèmes solaires SPF30, testées et approuvées sur peau noire

Texture crème avec Horace ou Typology, fluide avec Patyka ou Lancaster, ou gel avec Apivita : ces écrans solaires SPF30 ne laissent ni traces blanches, ni fini gras et luisant. Mais laquelle choisir en fonction de votre type de peau, vos exigences éthiques, et votre budget ?

C’est un fait indéniable, martelé par tous les dermatologues, médias santé et féminins : le soleil est le premier facteur de vieillissement cutané. Contre ce qu’on appelle l’héliodermie, on peut facilement agir par quelques habitudes de vie de bon sens comme éviter de se laisser griller en plein cagnard des heures durant, mais aussi porter une crème solaire au quotidien. Oui, même les jours gris de pluie, même en plein hiver : s’il y a de la lumière du jour, alors il y a des UV.

Maintenant que nous sommes en période de saison chaude et ensoleillé, aka le printemps-été, j’ai donc voulu tester des produits plus ou moins nouveaux au rayon protection solaire. Car les marques sont nombreuses à promettre un fini invisible, sans trace blanche, ni fini gras et collant, mais c’est rarement le cas dans les faits. Alors j’ai crash-testé sur ma peau noire plein de formules d’écrans solaires différentes pour n’en garder que les meilleures qui conviendront vraiment à toutes les carnations. Voici mon histoire avec des SPF30 (un autre article concerne les crèmes solaires SPF50+).

Le TOP des crèmes solaires SPF30 testées et approuvées sur peau noire

Le soin hydratant teinté avec SPF30 — Fenty Skin

Hydratant teinté SPF30 Hydra Vizor Huez — Fenty Skin — 42 € (et 36 € la recharge).

La note de Madmoizelle : 15/20

Adapté à toutes les carnations et sous-tons, l’Hydra Vizor Huez Tinted Moisturizer Broad Spectrum Mineral SPF 30 Sunscreen est une crème teintée à mi-chemin entre le soin et le maquillage. Disponible en 10 teintes pour convenir aux plus de carnations possible, il hydrate, stimule l’élasticité de la peau et estompe visiblement les taches brunes, tout en offrant une protection solaire minérale SPF 30. Sa texture légère et sans parfum offre un fini naturel, uniforme et lumineux, grâce à sa formule enrichie en oxyde de zinc, niacinamide, acide hyaluronique, aloès et extraits de melon du Kalahari.

Hydratant visage matifiant SPF30— Horace

La note de Madmoizelle : 17/20

Hydratante et matifiante, texture légère qui pénètre vite, sans fini collant ni luisant.

Filtres UV 100% minéraux, quand même invisible, sans trace blanche

99% d’ingrédients d’origine naturelle

Légère odeur d’amande naturelle

Convient à tous les types de peaux, même les plus grasses ou sensibles

Excellent rapport quantité/qualité/prix (0,25€/ml)

Découvrez l’Hydratant visage matifiant SPF30 — Horace — 19€ les 75ml.

Crème solaire SPF30 — Patyka

La note de Madmoizelle : 16/20

Hydratante, avec un fini glowy non collant

Filtres UV 100% minéraux, quand même invisible après quelques minutes

Légère odeur de jasmin et d’amandier, discrète et raffinée

Convient à tous les types de peaux, y compris les plus sensibles, mais pas les plus grasses

99,9% d’ingrédients d’origine naturelle, dont 20,5% issus de l’agriculture biologique

Certifiée Éco-cert, Cosmebio, végan, et respectueuse des océans

Découvrez la crème solaire SPF30 — Patyka — 29,90€ les 40ml.

Crème solaire SPF30 à l’aloe vera — Typology

La note de Madmoizelle : 14/20

Très hydratante (enrichie en acide hyaluronique et aloe vera)

Combinaison de filtres minéraux et chimiques invisibles, sans trace blanche

83% d’ingrédients d’origine naturelle

Convient aux peaux normales à sèches

Découvrez la Crème solaire SPF30 à l’aloe vera — Typology — 26,90€ les 50ml.

Les meilleures crèmes solaires SPF30

La plus universelle : Hydratant visage matifiant SPF30 — Horace

Découvrez l’Hydratant visage matifiant SPF30 — Horace — 19€ les 75ml.

Officiellement, la marque française Horace est une marque « pour tous les mecs », certes, mais pas de panique, il ne vous prendra pas l’envie de faire du manspreading et de vous gratter l’entrejambe en public si vous utilisez leurs produits. Peut-être que c’est encore un coup de la taxe rose, mais il s’avère que beaucoup de leurs produits coûtent moins chers que leurs équivalents au rayon féminin ou chez des marques qui font payer leur marketing consistant à se vanter d’être unisexe.

Comme tous les essentiels de soin Horace, cette nouveauté va droit au but et fait ce qu’elle dit sans fioriture : elle hydrate (merci l’aloe vera en premier ingrédient), matifie (grâce à la silice), et protège avec un SPF30 (de l’oxyde de zinc) et un complexe d’antioxydants. Sa formule à 99% d’ingrédients d’origine naturelle (dont certains issus de l’agriculture biologique) convient à tous les types de peaux, y compris les plus sensibles (les plus sèches pourront glisser en dessous un sérum nourrissant, l’automne-hiver).

Conditionné dans un gros tube recyclable, de 75ml, et sans surpack inutile, cet hydratant à protection solaire a même le bon goût de sentir bon une légère odeur d’amande, non dû à un parfum rajouté, mais grâce à de l’huile de prune biologique, là pour ses vertus apaisantes et adoucissantes.

Bref, cette crème pénètre vite, sans laisser de trace blanche, ni de fini collant ou luisant. Elle fait même une bonne base de maquillage. Outre ne pas préciser son degré de protection face aux UVB, à la lumière bleue et aux infrarouges, son seul autre défaut pourrait bien être de tenter les mecs de votre entourage de vous la voler.

La plus éthique : Crème solaire SPF30 — Patyka

Découvrez la crème solaire SPF30 — Patyka — 29,90€ les 40ml.

Maison parisienne de cosmétique bio, Patyka formule des produits qui collectionnent les bons points, et ce soin solaire confirme la règle : Éco-cert, Charte Cosmebio, respectueux des océans, et végan. La marque s’est même alliée à l’association française Coral Guardian pour soutenir un programme de restauration corallienne en Méditerranée.

En plus d’actifs antioxydants (micro-algue verte et l’extrait de pongamia, une plante), hydratants (acide hyaluronique) et apaisants (aloe vera), cette crème à la texture fluide combine des filtres minéraux (Oxyde de Zinc et Dioxyde de Titane) pour protéger contre les UVA et UVB, sans nuire à la faune et la flore aquatique. La formule comporte 99,9% d’ingrédients d’origine naturelle, dont 20,5% issus de l’agriculture biologique.

Délivré par un tube-pompe pratique en plastique recyclé et recyclable (et un surpack en carton), le produit mérite d’être massé quelques secondes pour que les traces blanches, qui virent au bleuté sur ma peau noire, se dissipent (hormis dans les sourcils et les cheveux où des reflets peuvent rester encore visibles plusieurs minutes). Le temps d’apprécier son odeur naturelle de jasmin et d’amandier, discrète et raffinée. C’est donc un soin solaire parfait pour tous les types de peaux, même si les plus grasses pourraient la trouver un peu trop lourde. Tous ces bons points ont un prix : 29,90€ les 40ml (soit 0,74€/ml).

La plus hydratante : Crème solaire SPF30 à l’aloe vera —Typology

Découvrez la Crème solaire SPF30 à l’aloe vera — Typology — 26,90€ les 50ml.

Que se cache-t-il derrière ce packaging très chic, comme toujours chez la marque française Typology ? Une formule à 83% d’ingrédients d’origine naturelle, végane et sans parfum. Elle combine des filtres solaires minéraux (oxyde de zinc) et chimiques (Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, Ethylhexyl Triazone, Disodium Phenyl Dibenzimidazole Tetrasulfonate) pour protéger au mieux des UVA et UVB sans laisser de traces blanches une fois qu’on a massé le produit quelques secondes.

Sa formule, enrichie en aloe vera et acide hyaluronique pour hydrater la peau, et en huile de karanja pour prévenir le photovieillissement, convient particulièrement aux peaux sèches à très sèches. Et même si le packaging s’avère très joli, dans un tube en plastique recyclé et recyclable, ainsi qu’un surpack en carton, on peut regretter le prix important de cet hydratant solaire à si petite contenance : 26,90€ les 50ml (soit 0,53€/ml).

La plus rafraîchissante : Gel crème visage hydra-fraîcheur Bee Sun Safe SPF30 — Apivita

Découvrez le Gel crème visage hydra-fraîcheur Bee Sun Safe SPF30 — Apivita — 16,99€ les 50ml.

Si l’imaginaire collectif associe la Grèce aux mers turquoises et maison blanches à toitures bleues, ce paysage de carte postale invite aussi à une bonne dose de protection solaire. C’est pourquoi la marque grecque Apivita peut apparaître comme experte en la matière.

En l’occurence, la Bee Sun Safe SPF30 peut surprendre par sa texture gel qui s’étale très facilement (pas une raison pour mettre moins d’une demi-cuillère à café de protection solaire sur le visage) et pénètre rapidement, en laissant un effet rafraîchissant sur la peau. Sa combinaison de filtres chimiques (Diéthylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine, Ethylhexyl Triazone) protège contre les méfaits des UVA, des UVB (PA+++), la lumière bleue, ainsi que les infra-rouges.

Comme son nom de produit le suggère, la Bee Sun Safe SPF30 contient un principe actif issu de la ruche : le propolis. De quoi dégoûter les personnes véganes, mais assurer des vertus apaisantes et même réparatrices à cette formule gel-crème biodégradable, inoffensive pour les coraux et les océans, à 83% d’ingrédients d’origine naturelle. Elle comporte également des extraits d’algues marines antioxydantes, de l’aloe vera hydratant, et de l’acide hyaluronique repulpant. À noter qu’elle comporte du parfum (discret) et conviendra plutôt aux peaux mixtes, normales à sèches. Enfin, elle est packagée dans un tube en plastique recyclé et recyclable, ainsi qu’un surpack en carton dont on aurait pu se passer. Saluons au passage le bon rapport qualité-prix : 16,99€ les 50ml (soit 0,33€/ml).

La plus sensorielle : Fluide de protection solaire Sun Beauty Nude Skin Sensation SPF30 — Lancaster

Fluide de protection solaire SPF30 Sun Beauty Nude Skin Sensation — Lancaster — 34,99€ les 30ml.

À ne pas confondre avec la maison de maroquinerie française du même nom, la marque monégasque de cosmétique Lancaster a le don pour proposer des formules hyper agréables à utiliser. Ce nouveau produit SPF30 a une texture fluide ultra-légère, qui pénètre extrêmement vite (grâce à beaucoup d’alcool), sans aucune trace blanche (facile avec des filtres chimiques), ni texture collante (coucou les silicones), ni fini luisant (merci la silice). C’est bien simple, comme son nom à rallonge l’indique, ce fluide laisse une telle sensation de peau nue, qu’on douterait presque d’en avoir appliqué.

Ce, à condition de ne pas avoir une peau trop sensible à l’alcool, puisqu’il s’agit tout de même du quatrième ingrédient, devant la combinaison de filtres chimiques (Butyl Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Triazone, Isoamyl p-Methoxycinnamate, bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine) contre les méfaits des UVA, des UVB, de la lumière visible et des infrarouges.

La marque clame que son complexe Sun Beauty permettrait d’obtenir « un bronzage sain et lumineux en 2 fois moins de temps d’exposition » d’après des tests in vitro. C’est ce qui en fait donc un fluide SPF30 tout désigné pour les personnes qui détestent les crèmes solaires à cause de leur texture, leur odeur, leur fini, ou de peur que ça ne les empêche de bronzer (ce qui est faux soit dit en passant, on bronze même sous du SPF50). Même si ce produit ne nuit pas aux océans et leurs coraux, les naturalistas passeront tout de même leur chemin face à cette formule tout sauf naturelle, mais tellement sensorielle. L’autre hic, c’est le prix très onéreux de ce tout petit flacon-pompe airless : 34,99€ les 30 ml (soit 1,15€/ml).

Crédit photo de Une : Nappy/Pexels

