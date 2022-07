Peut-on encore utiliser une crème solaire périmée et être bien protégée ?

Il vous reste de la crème solaire de précédentes vacances mais sa date limite d’utilisation est dépassée ? Voici ce que vous devez savoir si vous avez envie de l’utiliser.

S’exposer sans crème solaire comporte de nombreux risques. Cancer de la peau, coups de soleil, vieillissement prématuré de la peau, taches pigmentaires… La liste est longue. Du coup, il est important d’y être particulièrement attentive, que l’on ait la peau claire ou foncée. Car TOUT LE MONDE peut faire les frais des effets négatifs du soleil. Comme chaque année, on se retrouve avec le même dilemme : est-on vraiment obligées d’acheter une nouvelle crème solaire ou est-ce qu’on peut utiliser celle des années passées (déjà ouverte ou non), même si elle est périmée ?

La réponse tend vers le non, malheureusement, et pour une raison on ne peut plus claire : cette dernière risque d’être inefficace fasse à l’exposition aux ultraviolets. Il faut savoir que ces filtres sont particulièrement fragiles et résistent très mal aux effets délétères du temps.

Jessica Wu, dermatologue à Los Angeles et autrice de Feed Your Face, explique dans les colonnes de Refinery29 quels sont les risques liés à l’utilisation d’une crème solaire périmée :

« Une crème solaire périmée risque de ne plus vous protéger des rayons UV, et elle peut aussi être moins résistante à l’eau que ce qui est indiqué sur l’étiquette. »

Elle poursuit :

« Avec le temps, les ingrédients peuvent se dégrader et provoquer des irritations cutanées et des réactions allergiques. Les crèmes solaires périmées peuvent également commencer à développer des moisissures ou des bactéries, ce qui peut provoquer des infections cutanées. »

Qu’en est-il de crèmes solaires non périmées ?

Si la crème que vous avez achetée en fin d’été l’année dernière n’affiche pas une date de péremption dépassée et qu’elle n’a pas été ouverte ni exposée au soleil, il est totalement possible de l’utiliser ! Pourquoi une telle disparité ? Tout simplement parce que le soleil, le sable, la chaleur et les bactéries ont pu venir s’infiltrer dans la formule ouverte, modifier la stabilité de ses filtres et les rendre inefficaces lors de l’exposition. Un cas de figure qui ne concerne pas les tubes encore inutilisés (à moins que vous les ayez quand même exposés).

Isabelle Benoit, directrice scientifique Bioderma confirme cette analyse dans les pages de Marie claire :

« Les produits solaires sont des cosmétiques particuliers dans le sens où ils contiennent des filtres solaires dont la stabilité peut-être endommagée à cause de comportements très variés. »

Pour vous assurer si votre crème solaire a tenue le coup d’une année à une autre sachez qu’une formule qui a pu « tourner » présente des signes avant-coureurs.

Elle déphase, et une texture liquide sort souvent en premier.

Elle sent mauvais.

Sa texture change, elle peut devenir granuleuse ou ressemble à du lait caillé.

Sa couleur prend des tons verdâtres ou jaunâtres.

En revanche, si vous avez retrouvé un tube de crème solaire ouvert au fond de votre sac et que ce dernier affiche une date de péremption encore valide, nous vous conseillons de ne pas l’utiliser. Car même si sur le papier tout semble ok, la formule a pu subir des agressions qui l’ont rendue instable.

Que faire en fin d’été avec sa crème solaire déjà entamée ?

Parce que jeter à la poubelle sa crème solaire peut être rageant, sachez que vous n’êtes pas obligée de vous en débarrasser une fois rentrée de vacances. Toujours efficace, elle peut être utile en fin de routine beauté et devenir votre SPF quotidien (car rappelons-le, même si vous vivez dans un endroit où le soleil tape peu, les UV traversent quand même les nuages et peuvent porter atteinte à la santé de votre peu (même si ce phénomène est plus modéré que lors d’expositions directes en plein été)…

Elle peut également être utilisée en remplacement d’une crème hydratante car sa formule assez riche aide la peau à se protéger des agressions du quotidien.

