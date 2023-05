Protection contre les UV, stimulation de la synthèse de vitamine D : mais quelle est cette crème solaire qui révolutionne le game beauté ? 

Si l’on s’efforce tous de faire quelques bains de soleil par-ci par-là, 80% de la population française reste carencée en vitamine D d’après Santé Publique France. Mais alors, comment faire en sorte de la synthétiser au maximum ? Cette crème solaire semble faire partie des solutions…

Le corps synthétise la vitamine D lorsqu’il est exposé au soleil. Généralement, ce sont les avant-bras ainsi que les mains qui « captent » le mieux les rayons. Si la vitamine D est si importante pour l’organisme, c’est parce qu’elle permet de booster le système immunitaire et de limiter les inflammations. Le souci, c’est qu’elle est plutôt rare à trouver dans l’alimentation, et que le corps a besoin d’une certaine dose pour pouvoir combler tous ses besoins. Là vient alors un problème de taille : certains dermatologues ont estimé que la crème solaire pouvait agir comme un élément bloquant la synthèse de vitamine D.

Il faut savoir qu’un SPF15 bloque 93 % de la production de vitamine D, selon une étude de l’université de Valence. Malgré tout, d’autres études, comme celle publiée dans British Journal of Dermatology, et initiée par le professeur Antony Young, du King’s College de Londres affirment qu’il ne faut absolument pas mettre de côté l’étape crème solaire, même si l’exposition dure seulement 10 à 15 minutes.

« La lumière du soleil est la principale source de vitamine D. Les écrans solaires peuvent prévenir les coups de soleil et le cancer de la peau, mais les effets des écrans solaires sur la vitamine D ont suscité beaucoup d’incertitude. Notre étude, pendant une semaine de temps parfait à Tenerife [en Espagne, ndlr], a montré que les écrans solaires, même utilisés de manière optimale pour prévenir les coups de soleil, permettaient une excellente synthèse de la vitamine D. »

Si la plupart des crèmes solaires bloquent quand même une partie de la synthèse de vitamine D, certaines, imaginées pour lutter contre ce phénomène, ont été spécialement conçues pour booster son absorption. C’est le cas de la crème solaire Kerbi…

Une crème solaire qui stimule les récepteurs de vitamine D

SI la crème solaire Kerbi est différente, c’est parce qu’elle est gorgée d’un actif rare dans le domaine solaire : des extraits de raisin issu de la lie du vin blanc. Une particularité, qui lui permet de stimuler les récepteurs de vitamine D (présents à la surface de l’épiderme) tout en protégeant la peau des UVA et UVB grâce à une formule contenant un filtre solaire minéral naturel SPF 50+. Sans effet blanc et surtout non toxique pour la phone et la flore marine, sa composition a vraiment tout bon. Et cerise sur le gâteau, elle prolongerait même le bronzage de quelques semaine, grâce à la présence d’algue marine. Un sans faute !

