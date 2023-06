Oui, il faut aussi s’appliquer de la protection solaire sur les cheveux et voici pourquoi

L’heure des vacances d’été a bientôt sonné. Mais avant qu’arrive le temps des premières expositions au soleil, une dermatologue met en lumière l’importance de protéger nos cheveux des UV.

Le visage et le corps ne sont pas les seules zones à protéger des rayons du soleil ! Les cheveux et particulièrement le cuir chevelu ont, eux aussi, besoin d’être correctement armés contre les effets nocifs des rayons du soleil.

Or, ils sont souvent les grands oubliés du rituel de protection mis en place lorsqu’on s’expose au soleil. Pourtant, « lorsque les cheveux sont fins, qu’ils sont séparés, ou qu’ils s’amenuisent, le cuir chevelu se retrouve directement exposé au soleil et il est particulièrement à risque, car il pointe directement vers le soleil et n’est souvent pas protégé », explique Joshua Zeichner, professeur en dermatologie à Refinery29.

Puisque le cuir chevelu est une peau, il peut facilement se déséquilibrer quand il est soumis à des conditions extrêmes. Traitements trop abrasifs, sécheresse ou encore coup de soleil… Tous ces éléments amoindrissent l’étanchéité de la barrière hydrolipidique du cuir chevelu pour la rendre perméable aux agressions. Résultat ? Les cheveux graissent plus vite, des démangeaisons commencent à apparaître et des plaques peuvent même accompagner tout ça.

Cheveux non protégés = couleur délavée

Malheureusement pour les cheveux colorés, les rayons ultraviolets ont tendance à détériorer la structure des cheveux. Les pigments ont ainsi plus de mal à accrocher ou à rester en place. Pire, le soleil les détruirait doucement, mais sûrement, ce qui ternit la coloration ou la fait même parfois virer !

Comment appliquer correctement son SPF sur son cuir chevelu ?

Pour pouvoir protéger correctement le cuir chevelu, il n’y a qu’une solution : y appliquer une protection solaire. Pour ce faire, c’est très simple, d’après le docteur Zeichner, il suffit d’utiliser sa crème solaire corporelle et de l’apposer sur les zones les plus exposées :

« Appliquez votre écran solaire en commençant par le centre de votre visage et en le frottant vers le haut et vers l’extérieur dans la racine des cheveux pour vous assurer qu’aucune zone n’est oubliée. Ensuite, prenez une goutte sur votre doigt et appliquez-la sur votre raie »

Et pour les longueurs alors ?

Les longueurs, surtout colorées ou décolorées, ont besoin d’être protégées avec un produit dédié doté d’actifs nourrissants et d’un indice de protection assez élevé (30 à 50+) pour que les ultraviolets ne créent aucun dommage.

En spray ou en crème, ils s’appliquent directement sur les longueurs une heure ou 30 minutes avant l’exposition. À renouveler toutes les deux heures ou après avoir pris le bain, tout comme une protection solaire classique.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.