Voici le produit de soin du visage le plus recherché de l’année sur Google !

Avec plus de 357 000 recherches entre les mois de mars 2022 et février 2023, ce produit best-seller arrive à la première place des requêtes Google sur les soins de la peau !

Les experts en soins de la peau et en beauté de la pharmacie londonienne Landys Chemist viennent de publier leur Skincare Index, une étude basée sur le volume de requêtes Google dans le monde entier ainsi que sur la présence des marques et l’engagement qu’elles suscitent sur Instagram. Avec plus de 356 700 recherches en douze mois, le baume nettoyant Pro-Collagen d’Elemis se classe comme le produit le plus populaire de 2023 ! Et sa texture baume-en-huile qui se transforme en lait au contact de l’eau n’y est sûrement pas pour rien…

Le baume nettoyant Pro-Collagen d’Elemis, un best-seller ultra-sensoriel qui fait la peau douce

Le baume nettoyant Pro-Collagen d’Elemis permet de démaquiller la peau, mais aussi de la débarrasser de l’excès de sébum et des impuretés accumulés au cours de la journée. C’est la première étape idéale pour un double nettoyage efficace, et il peut être utilisé le soir mais aussi le matin, suivi par un nettoyant visage, notamment pour aider à contrôler les brillances durant la journée.

Niveau formule, il contient un mélange de neuf huiles essentielles dont celles de camomille, de lavande et d’eucalyptus, des cires de rose et de mimosa, des huiles de bourrache et de sureau ainsi qu’un extrait de padine queue-de-paon, une algue brune originaire de la côte méditerranéenne.

Best-seller de la marque, ce baume ultra-sensoriel se transforme en huile démaquillante au moment du massage, puis en lait lorsqu’il est émulsionné avec un peu d’eau. En quelques minutes, la peau est parfaitement nettoyée, douce comme des fesses de bébé et prête à recevoir les soins traitants et hydratants.

