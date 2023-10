Vous êtes à la recherche d’enceinte sans fil et design ? Madmoizelle en a déniché deux pour vous

Votre enceinte commence à montrer des signes de fatigue ? Il est temps d’en changer ! Voici justement deux enceintes sans fil et Bluetooth qui auront le mérite de vous donner un son de très bonne qualité et de décorer votre intérieur.

L’automne est bien installé, les vacances d’été sont (trop) loin derrière vous et le rythme de travail s’est installé sans crier gare. C’est peut-être le bon moment pour ajouter du piment ou, à l’inverse, de la tranquillité à votre quotidien. Après tout, un sursaut de nouveauté ne vous fera pas de mal pour échapper à l’avalanche de mauvaises nouvelles qui s’abattent sur nous à travers l’actualité.

De nombreuses possibilités s’offrent à vous pour créer ce petit renouveau ! Cela peut se traduire par intégrer dans votre routine quotidienne de la méditation par exemple ou organiser une fête si votre voisinage vous le permet. Dans les deux cas, l’un des ingrédients nécessaires à la réussite de ces deux entreprises sera le son.

Se faire plaisir avec l’enceinte sans fil Harman Kardon Go + Play 3 Noir à 349,99 €

Nul besoin de vous doter d’un home cinéma afin de vous immerger au bord de l’océan ou de vous croire dans une boîte de nuit ultra-select. Aujourd’hui, les enceintes sans fil sont dotées de technologie suffisamment élaborée pour vous transporter auditivement là où vous le souhaitez. La preuve par deux avec ces enceintes sans fil de la marque Harman Kardon aussi efficaces que jolies, qui possèdent chacune de sacrés arguments.

Une enceinte sans fil pour une soirée

Enceinte sans fil Harman Kardon Go + Play 3 Noir

Enceinte sans fil Harman Kardon Go + Play 3 Noir // Source : Harman Kardon

Toute fête a besoin de musique ! La chose la plus désagréable qui puisse arriver en plein milieu de la soirée ou pendant un solo de Céline Dion, c’est bien le manque de batterie et l’arrêt du son… L’enceinte Go + Play 3 vous assure huit heures d’autonomie et c’est peut-être son principal argument.

Au-delà de son autonomie, le son qu’elle produit est d’une qualité surprenante ! Pousser le volume ne sera pas un problème, car cela n’altérera pas la qualité de votre chanson préférée. Son secret ? Cette enceinte présente de bonnes basses, qui ne sature pas le son. De plus, son poids de 4,7 kg et ses dimensions de 43,9 x 24 x 19,2 cm lui confèrent une certaine stabilité.

S’offrir l’enceinte sans fil Harman Kardon Go + Play 3 Noir à 349,99 €

Enceinte sans fil Harman Kardon Aura Studio 4 Bluetooth Noir

Enceinte sans fil Harman Kardon Aura Studio 4 Bluetooth Noir // Source : Harman Kardon

Cette seconde enceinte possède un petit plus qui fera son effet lors d’une soirée ; il s’agit de ses cinq modes lumineux. Cinq thèmes qui s’animent au rythme de la musique. Une petite ambiance qui ne laissera personne indifférent.

Harman Kardon décrit le son produit par cette enceinte comme hypnotisant. Un son diffusé à 360° et sept haut-parleurs pour une immersion totale. En résumé, peu importe la taille de la salle et le nombre de convives, cette enceinte est l’assurance de passer une bonne soirée.

Se laisser tenter par l’enceinte sans fil Harman Kardon Aura Studio 4 Bluetooth Noir à 329,99 €

Une enceinte sans fil pour un moment chez soi

Enceinte sans fil Harman Kardon Go + Play 3 Noir

Enceinte sans fil Harman Kardon Go + Play 3 Noir // Source : Harman Kardon

C’est une évidence, Harman Kardon conçoit de beaux objets. Cette enceinte peut s’intégrer sans problème à une décoration minimaliste. En l’occurrence, au-delà d’être jolie, la Go + Play 3 est entièrement faite de matériaux premium recyclés.

Par ailleurs, la connexion Bluetooth se fait rapidement et reste stable, ce qui n’est pas négligeable lorsque vous êtes en pleine séance de méditation ou de sport par exemple. Vous ne serez pas parasité par une quelconque coupure.

L’enceinte sans fil Harman Kardon Go + Play 3 Noir est disponible à 349,99 €

Enceinte sans fil Harman Kardon Aura Studio 4 Bluetooth Noir

Enceinte sans fil harman kardon aura studio 4 bluetooth noir // Source : Harman Kardon

Comme la Go + Play 3 Noir, l’enceinte Aura Studio 4 Bluethooth Noir est faite en matériaux premium recyclés. Son design lui vaut d’être un véritable objet décoratif. À première vue, il est même difficile de deviner qu’il s’agit d’une enceinte.

Ses capacités à projeter le son à 360° la rendent très agréable si vous êtes en séance de médiation avec un bruit blanc comme l’océan, la pluie ou la forêt. Par ailleurs, vous pouvez très bien la connecter à votre télévision (surtout si c’est un téléviseur Samsung, la société mère de Harman Kardon), la placer derrière vous et créer une véritable ambiance cinéma chez vous.

Se laisser tenter par l’enceinte sans fil Harman Kardon Aura Studio 4 Bluetooth Noir à 329,99 €

Il ne vous reste plus qu’à choisir celle qui aura su trouver grâce à vos yeux. Dans tous les cas, vous avez l’assurance de vous offrir un objet pratique et design, et cette combinaison n’est pas si répandue que cela. L’une de ces deux enceintes Harmon Kardon saura habiller votre intérieur et le rendre aussi vivant que vous le souhaiter, pour un automne plus rythmé.