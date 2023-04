La sélection de coques qui fera de votre Galaxy S23 un véritable accessoire de mode

Pourquoi ne pas assortir votre Galaxy S23 à votre look ? Nous avons sélectionné les coques les plus stylées de la marque RHINOSHIELD, pour que votre smartphone soit le parfait accessoire de mode.

Que ce soit dans la tenue, le maquillage, ou même la décoration intérieure, il est agréable que tout soit parfaitement assorti et reflète la personnalité. Quant au smartphone, il n’est pas en reste ! En effet, cet accessoire, devenu l’extension de la main, peut désormais être en accord avec son style.

Alors pour toutes celles qui cherchent à compléter leur look avec leur Samsung Galaxy S23, nous avons la solution : la marque RHINOSHIELD et sa sélection de coques tendances et originales.

Eh oui, plus question d’avoir un téléphone passe-partout, avec ces coques, votre smartphone sera unique et reflètera parfaitement votre personnalité. Que vous soyez fan des motifs fleuris, de couleurs vives ou de design plus sobres, il y en a pour tous les goûts.

Voici une sélection de coques RHINOSHIELD pour Galaxy S23, qui deviendra l’accessoire indispensable selon l’occasion ou l’envie !

L’effet marbre noir, la touche classe pour vos soirées

Vous avez une soirée chic en prévision ? Que vous préfériez une apparence sobre ou un peu plus pailleté, la coque effet marbre noir sera la touche parfaite pour compléter votre tenue de lumière.

En effet, avec son design élégant et sa finition brillante, cette coque aux allures mystérieuses pour votre Galaxy S23 ne manquera pas de faire son effet en soirée !

Coque RHINOSHIELD Nuit pour Galaxy S23 // Source : RHINOSHIELD

Coque SolidSuit personnalisée [Nuit] — RHINOSHIELD — 34,99€

Des motifs fleuris pour une note champêtre

Ah, les pique-niques printaniers ! Rien de tel pour profiter du beau temps avec ses proches. Alors pour immortaliser ces moments de convivialité, quoi de mieux qu’un selfie avec son Galaxy S23 tout neuf ? Mais attention, pas question de risquer de l’abîmer !

Pour être sûre de protéger votre précieux téléphone tout en restant dans le thème champêtre, il vous faut une coque RHINOSHIELD fleurie ! Avec ses motifs printaniers, cette coque sera la touche parfaite pour un pique-nique instagrammable à souhait.

Et si jamais vous êtes du genre maladroit, pas de panique : la coque SolidSuit vous garantit une protection optimale contre les chutes.

Coque RHINOSHIELD Motifs Liberty pour Galaxy S23 // Source : RHINOSHIELD

Coque SolidSuit personnalisée [Motifs liberty] — RHINOSHIELD — 34,99€

L’univers coloré de Van Gogh pour impressionner

Vous rêvez de briller en société en évoquant les dernières expositions d’artistes renommés ?

Eh bien, pour parfaire votre image de « connaisseuse », il vous faut la coque issue de la collaboration RHINOSHIELD et du Van Gogh Museum® pour votre Galaxy S23 !

Inspirée du tableau Pêcher en fleur, cette coque mélange à la fois art, esthétisme et qualité. Elle sera votre meilleur atout pour éblouir votre entourage tout en préservant votre téléphone Samsung.

Coque RHINOSHIELD Van Gogh Museum pour Galaxy S23 // Source : RHINOSHIELD

Coque SolidSuit personnalisée Van Gogh Museum [Pêcher en fleur] — RHINOSHIELD — 39,99€

Une explosion de couleurs pour marquer les esprits

Envie de marquer les esprits lors d’un entretien d’embauche ? Optez pour une coque inattendue et glamour pour votre téléphone Samsung.

Avec des imprimés colorés et inspirés des animaux, de la nature et des fleurs, la coque RHINOSHIELD issue de la collaboration avec l’artiste colombienne Catalina Estrada attire tous les regards.

Et en plus d’être jolie, elle assure une protection maximale contre les chutes et les chocs.

Coque RHINOSHIELD Catalina Estrada pour Galaxy S23 // Source : RHINOSHIELD

Coque SolidSuit personnalisée Catalina Estrada [Jungle Life] — RHINOSHIELD — 39,99€

Vous l’aurez compris, en plus de protéger votre nouveau Samsung Galaxy S23, les coques de la marque RHINOSHIELD sont de véritables accessoires de mode qui ajoutent une touche de style à votre apparence.

Alors n’hésitez plus, que vous recherchiez une coque tendance pour votre journée de travail ou une coque élégante pour vos soirées, vous trouverez forcément votre coque préférée chez RHINOSHIELD.