Coque et écran de protection : comment prendre soin de son téléphone sans se ruiner

Du 17 novembre au 29 novembre, profitez des promotions des plus alléchantes et d’offres toujours plus séduisantes pour rallonger la durée de vie de vos appareils mobiles.

L’heure est venue de faire les meilleures affaires qui soient. C’est le moment de l’année où vous pouvez enfin craquer sans trop culpabiliser pour votre budget.

Pour l’occasion, RHINOSHIELD s’est rendu encore plus accessible en proposant réductions sur réductions, pour le plus grand plaisir (et la sécurité) de vos appareils mobiles et de vos accessoires. Vous pourrez retrouver jusqu’à 60 % de réduction sur tout le site de RHINOSHIELD.

CODE PROMO ! Pour que vous profitiez pleinement du Black Friday, Madmoizelle vous offre 10 % de réduction supplémentaire (en plus des promotions déjà appliquées) sur tout le site de RHINOSHIELD avec le code : MADMOIZELLE Profitez de 10 % de réduction supplémentaire grâce au code MADMOIZELLE

Protéger son téléphone est presque vital

Accessoire indispensable pour protéger son smartphone, la coque de téléphone n’est plus négligeable. Et lorsque vient le temps du choix, plusieurs détails entrent en jeu : la qualité, la solidité et le design. Car oui, les téléphones portables sont si présents dans nos vies que l’on peut les considérer comme des accessoires. Ainsi donc, leur apparence est importante.

Alliant ces trois caractéristiques à la perfection, RHINOSHIELD vous propose sa Clear Case : une coque de téléphone transparente et solide, simple et efficace. Adaptable à plus d’une centaine de smartphones et personnalisable au possible, la Clear Case possède un atout que les autres coques transparentes n’ont pas forcément. Elle ne jaunit pas, contrairement aux protections en silicone classique ! Les coques RHINOSHIELD bénéficieront d’une réduction de 15 % à 25 %.

Vous pouvez également craquer pour un cordon de téléphone dont vous accorderez le design à celui de votre coque, pour le porter avec style et panache.

Le petit plus ? La coque Clear Case est « compatible Magsafe », c’est-à-dire qu’elle permet la recharge par induction de son smartphone. Nul besoin d’enlever sa coque pour recharger son téléphone. Pratique !

L’arme parfaite contre les rayures gênantes

Au prix où l’on peut trouver les smartphones sur le marché, neufs ou d’occasion, mieux vaut bien les protéger. Outre les coques, il est important de se munir d’un écran de protection. Sans dégrader la sensibilité du tactile de votre appareil, un écran de protection permet de protéger des rayures, des chocs et même des taches indélébiles.

Le problème, c’est qu’il n’est pas toujours simple de poser soi-même un écran de protection. Entre les petites bulles d’air qui peuvent se coincer entre l’écran et la protection, et la protection qui ne se colle pas droit, cela peut vite devenir un vrai calvaire.

Heureusement, RHINOSHIELD a pensé à tout. En recevant chez vous votre écran de protection, vous déballerez également un cadre d’attachement. Il vous aidera à poser votre protection sans peine, et à l’aligner parfaitement sur l’écran.

N’oubliez pas vos accessoires

Même si le plus important reste la « santé » de votre smartphone, il ne faut pas négliger celles des accessoires que vous utilisez quotidiennement, comme vos écouteurs ou encore votre Apple Watch.

Par ailleurs, RHINOSHIELD propose des protections pour ces merveilles de technologie, qui sont vraiment abordables en comparaison aux prix des appareils qu’elles protègent.

Il est légitime de se demander pourquoi acquérir une protection de boîte d’AirPods est important, alors que l’objet en lui-même est peu manipulé. Une protection vous permettra de protéger vos écouteurs sans fil, oui, mais aussi (et surtout) de reconnaître votre boîte d’AirPods parmi d’autres et ne pas quitter une soirée avec les écouteurs (et le cerumen) de quelqu’un d’autre.

Car devoir se connecter à une nouvelle boîte d’AirPods, c’est une chose. Mais devoir mettre des AirPods qui vont habituellement dans d’autres oreilles que les siennes, c’est autre chose.

Des collaborations pour tous les goûts

Peu importe le type de produit que vous souhaitez acquérir chez RHINOSHIELD, vous pourrez opter pour une protection venant tout droit d’une des nombreuses collections officielles disponibles sur le site.

Que vous soyez fan de Van Gogh, de la série Friends, ou des Supers Nanas (ou bien des trois en même temps), RHINOSHIELD a pensé à vous. Des collaborations complètes avec des nombreuses marques sont disponibles pour toutes les préférences : jeux-vidéo, manga, sport, art, films et séries… De quoi rendre plus unique que jamais son attirail technologique.

Collection RHINOSHIELD x Les Supers Nanas

Allez-y, craquez, pour que vos appareils, eux, ne craquent jamais.

Crédits : Ghen Mar Cuaño – Pexels

À lire aussi : Et si on arrêtait les vocaux à la place des textos ? C’est un grand oui.