French Days : 10 produits de beauté à intégrer à votre routine sans vous ruiner

C’est les French Days ! L’occasion de se faire plaisir en shoppant quelques must-have beauté à prix réduits… Mais lesquels ? On fait le tri parmi toutes les offres, et voici nos (belles) trouvailles.

Vous avez besoin de refaire votre vanity beauté ? Vous êtes à la recherche du parfum qui matchera avec une nouvelle version de vous-même ? Vous voulez simplement tester des nouveautés ou vous faire plaisir ? On a ce qu’il vous faut ! Scrollez !

Eau de protection solaire de Lancaster

Qui dit printemps, dit premières expositions. Et ça tombe bien, on a trouvé pour vous le produit parfait. Cette eau de protection solaire SPF 30 est aussi légère qu’une plume et pourtant, vous allez pouvoir compter sur elle. Très efficace pour lutter contre les UVA et UVB, elle laisse sur la peau un parfum délicieux et se ré-applique à l’envie. Un must-have à toujours avoir sur soi.

Coffret La Petite Robe Noire de Guerlain

Voilà une offre qui fera plaisir aux aficionados du parfum La petite Robe Noire de Guerlain. Best-seller de la marque, ce dernier se décline dans une version coffret, et le moins qu’on puisse dire c’est qu’il est en très bonne compagne puisque le package comprend un lait velouté et une miniature à emporter partout.

Fond de teint Teint Idole Ultra Wear de Lancôme

Un fond de teint qui vous offre 24h de tenue sans retouche et une couvrance 0 défaut, ça ne se trouve pas à tous les coins de rue.

Coffret parfum Twilly d’Hermès

Le très chic et frais parfum Twilly d’Hermès 50ml est proposé ici dans un coffret accompagné de son lait hydratant pour le corps en 40 ml. De quoi se délecter de ses notes florales et épicées.

Parfum Escale à Portofino de Dior

Dior propose ici un parfum ayant l’odeur d’une escapade italienne face à la mer. Escale à Portofino est un concentré de Méditerranée. Il est composé d’essence de bergamote de Calabre, de cédrat d’Italie, de petit grain de Sicile, d’amande amère, de fleur d’oranger et de cyprès de Méditerranée.

Duo shampoing et masque gamme Nutritive de Kérastase

Vos cheveux ont besoin d’un bain de nutrition pour les préparer à l’été ? On a ce qu’il vous faut et c’est signé Kérastase, évidemment.

Coffret parfum Flora de Gucci Beauty

Imaginé autour de la fleur de Gardenia, le parfum Flora de Gucci se décline dans une version coffret accompagné de son vaporisateur de voyage. Un bon duo qu’il sera bien pratique de transporter en week-end ou encore dans son sac pour se re parfumer au quotidien.

Spray prodigieux Wow de Color Wow

Pour apporter brillance et éclat aux cheveux tout en les protégeant contre l’humidité, le spray prodigieux de Color WoW est l’outil que toutes les personnes accro au brushing vont adorer.

Coffret eau de parfum Chloé de Chloé

Fraîche et féminine, l’eau de parfum Chloé 50ml est disponible dans une version coffret accompagnée de son vaporisateur de voyage. Une offre bien pratique à l’approche des vacances.

Sérum Vinoperfect de Caudalie

Le sérum Vinoperfect de Caudalie vient redonner de la lumière aux teints les plus fatigués. Anti-tâche, il permet également de lutter efficacement contre l’hyperpigmentation, une problématique qui peut toucher tous les types de peaux.