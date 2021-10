Faites passer votre routine beauté de l’été à l’automne en 4 étapes

Notre routine beauté change d’une saison à une autre. Une fois arrivés l’automne et les premiers frimas, que faire pour éviter que la peau soit agressée et fragilisée ? Voici quatre étapes à ne pas manquer !

Bon… On ne voudrait pas s’avancer, mais avec 9 degrés le matin, 14 l’après-midi et 10 le soir, il semblerait que l’automne soit bien là (snif). Et si un changement s’impose du côté de notre dressing, notre routine beauté demande, elle aussi, quelques petits remaniements histoire de ne pas laisser la peau en proie au froid.

Miser sur une crème hydratante plus riche

L’été, on transpire et on a chaud, du coup, la dernière chose dont on a besoin (à moins d’avoir la peau sèche) est d’utiliser une crème à la formule dense et très hydratante. Lorsque l’automne arrive en revanche, la barrière hydrolipidique fait face à de nombreuses agressions qui peuvent l’endommager. Vent, froid, changements de températures sont autant d’éléments qui mènent la peau à se fragiliser.

Pour contrer ce phénomène, il n’y a qu’une seule solution : l’hy-dra-ta-tion ! « Vous superposez vos vêtements lorsqu’il fait plus froid ; vous devriez aussi vous hydrater », explique le docteur Shari Marchbein, dermatologue à Glamour UK.

Mais vers quel ingrédient est-il conseillé de se tourner en priorité ?

Eh bien, il y a évidemment l’acide hyaluronique, capable de retenir 1000 fois son poids en eau. Mais si on en croit les dires du docteur Shari Marchbein, il faut également choisir une crème hydratante gorgée de céramides. « Lorsque la peau manque de céramides, la barrière est compromise, ce qui entraîne sécheresse et irritation », raconte-t-elle.

C’est quoi les céramides ?

Les céramides sont des lipides naturellement présents dans la peau : d’après le site de Paula’s Choice, ils se comptent à plus de 50% dans sa composition.

« Il n’est donc pas étonnant qu’ils jouent un rôle si important pour la protéger contre les agressions extérieures et lui garantir un aspect plus jeune. »

Vous avez la peau grasse de nature ? Rassurez-vous ! Les céramides qu’ils proviennent d’une source végétale ou synthétique sont très bien tolérés par tous les types d’épidermes.

Tabler sur les huiles de soin

Les huiles de soin vont servir à maintenir l’hydratation dans les tissus cutanés, tout en apportant une réelle fonction de soin à la peau.

Légères et pénétrantes pour les peaux grasses, plus denses pour les peaux normales ou sèches… Elles s’appliquent en fin de routine par légers tapotements. Et même si elles peuvent faire un peu peur au début, leur utilité et leurs vertus sur la peau les rend très vite appréciables de toutes.

Limiter l’exfoliation

S’exfolier, c’est important ! Mais à l’arrivée des températures négatives, la peau n’a pas besoin qu’on vienne retirer ses cellules mortes aussi régulièrement qu’en été.

Pourquoi ? D’abord parce qu’elle transpire moins que pendant la saison estivale, mais aussi parce qu’elle est déjà fragilisée par le froid, le vent et la pollution… Le bon rythme : une exfoliation par semaine pour les peaux normales à sèches et jusqu’à deux pour les épidermes gras.

Évidemment, on ne vous parle pas de gommage mécanique mais bien d’exfoliation chimique, qui vous permet de décoller les cellules mortes sans avoir à rayer la barrière cutanée dans le process en frottant les grains trop fort !

Investir dans un humidificateur d’air

L’humidificateur d’air n’est pas un achat de nécessité, je le sais, vous le savez, bref on est tous au courant. Mais il peut s’avérer être un véritable bonus dans votre routine beauté d’automne et même d’hiver.

Pourquoi on l’aime ? C’est simple : lorsqu’il fait froid, les chauffages sont allumés, ce qui rend l’air plus sec. Et s’il est vrai qu’on se sent beaucoup mieux quand on n’est pas en train de grelotter sous un plaid, notre peau, elle, n’est pas au top de sa forme. L’air étant sec, l’eau s’évapore de la peau la laissant déshydratée, asséchée. Une situation d’inconfort qui peut mener à certaines problématiques comme l’apparition prématurée de ridules, de boutons et une sensation d’inconfort.

Pour éviter ça, l’humidificateur d’air est tout indiqué. En faisant son job, il évite à la peau de se déshydrater et ainsi de perdre de son élasticité naturelle. Pas si bête comme achat finalement…

