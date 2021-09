Même si les beaux jours sont encore présents, l’automne va très vite arriver. Désolée de vous annoncer ça comme ça. Et parce qu’il vaut mieux prévenir que guérir, voici ce qu’il est conseillé de modifier dans votre routine beauté pour que votre peau reste en pleine santé.

Que l’on soit une adepte du skincare ou pas, il faut bien avouer que la peau a des besoins très différents quand on passe de l’été à l’automne. Mais que faut-il changer exactement ?

Y aller mollo sur l’exfoliation

L’exfoliation, c’est bien. C’est même très bien pour permettre à la régénération cellulaire de pouvoir s’effectuer correctement. Mais à partir de l’automne, la peau commence à être régulièrement en contact avec des températures plus fraîches et (forcément) à se fragiliser. Pour ne pas rendre la barrière cutanée moins résistante, il est conseillé de limiter l’exfoliation à une fois par semaine afin de retirer les impuretés se situant au niveau des pores sans pour autant créer de micro-fissures sur le film hydrolipidique. Et évidemment, toujours avec un exfoliant chimique (qui agit par décollement) contrairement aux gommages manuels.

« Vous superposez vos vêtements lorsqu’il fait plus froid ; vous devriez aussi vous hydrater » Sejal Shah à Allure

Adopter un sérum qui maintient l’imperméabilité de la barrière hydrolipidique

La barrière hydrolipidique est celle qui rend la peau moins accessible aux agressions du quotidien. Elle doit donc être parfaitement bien entretenue, même si on ne peut concrètement pas la voir. Malheureusement, de nombreuses personnes ne savent pas vraiment comment faire. En réalité, c’est plutôt simple. Un sérum chargé en actifs comme de l’acide hyaluronique, des céramides ou encore des acides gras est le remède idéal. À appliquer matin et soir avant la crème hydratante, il vient combler les besoins de la barrière cutanée sans rendre la peau plus grasse. Et ça change la vie.

Oui, c’est de la crème hydratante et pas du tout une photo stock avec du yaourt.

Miser sur une crème hydratante plus riche

En été, on a tendance à choisir une crème hydratante plus légère car la peau est soumise à des températures plus élevées. Mais quand l’automne arrive, le froid la rend plus fragile et elle a, à nouveau, besoin d’être prise en charge par une formule plus riche. Ce geste, ne va pas servir qu’à apporter les bons actifs à la peau. Il va aussi permettre de consolider la barrière cutanée et de lui donner ce qu’il faut pour rester forte face au vent, au froid, aux changements de températures et même à la pollution.

« Vous superposez vos vêtements lorsqu’il fait plus froid ; vous devriez aussi vous hydrater » explique simplement la dermatologue américaine Sejal Shah à Allure.

Et une chose est sûre : elle a bien raison.

En investissant dans un humidificateur d’air (si possible)

Qui dit températures qui baissent dit forcément remise en route du chauffage. Le problème, c’est que ce dernier a tendance a rendre l’air sec et la peau déshydratée… Alors si vous le pouvez, pensez à investir dans un humidifateur d’air. Certes, ça n’est pas de première nécessité mais ce dernier vous permettra de garder une peau correctement hydratée et d’éviter les maux de gorge, de tête mais aussi la soif due à un air devenu trop sec au sein même de votre appartement…

Alors pensez-y !

Crédits de l’image de une : Unsplash – @Levin Anton

