Voici l’ordre dans lequel appliquer votre routine skincare pour en tirer un max de bénéfices

Vous vous demandez dans quel ordre vous devez appliquer vos soins ? On vous aide à vous libérer de ce fardeau !

L’ordre de l’application des produits de beauté peut être un véritable casse-tête surtout quand on commence à avoir une routine complète.

Par exemple : le sérum, on le met avant ou après la crème de jour ? Que va t-il arriver si on met ma crème de nuit, le matin ? Et la lotion, on l’applique avant ou après le nettoyant ? Alors ne parlons même pas du contour des yeux ou encore du soin anti-imperfections qui sont des produits complémentaires dont l’ordre d’application peut questionner.

Bon, trêve de bavardage, on s’y met ?

Première étape de la routine de soin : le démaquillant

Même si la seule chose que vous mettez sur votre visage est une crème hydratante, il est toujours important de retirer la poussière et les impuretés qui se trouvent à la surface de votre peau en vous démaquillant. Et ce, quo-ti-dienne-ment ! Les risques ? Voir vos pores se boucher, votre teint se brouiller et des imperfections apparaître…

Lait, mousse, huile, baume… toutes les textures sont les bienvenues du moment que vous commencez votre routine par cette étape. Le reste est en fonction de ce que vous préférez.

Deuxième étape : le nettoyant

Avec les années, on a compris que seul, le démaquillage ne suffisait pas à obtenir une peau parfaitement propre. Pour nettoyer les impuretés lipophiles ET hydrophiles, il faut compléter la première étape en ajoutant un nettoyant dédié aux problématiques de votre peau. Et ça mes amies, ça s’appelle le double nettoyage.

Troisième étape : l’exfoliant

Cette étape n’est surtout pas à effectuer tous les jours, mais 2 à 3 fois par semaine grand maximum, si vous en ressentez le besoin.

Côté formule, choisissez plutôt un exfoliant chimique qui pourra décoller les impuretés sans avoir à abîmer la barrière hydrolipidique de votre épiderme.

Si vous vous demandez à quoi ça sert, eh bien sachez que ça permet tout simplement à vos cellules mortes et restant d’impuretés de se faire la malle et de permettre à la peau de pouvoir absorber 100% des actifs des soins.

Quatrième étape : la lotion

La lotion va venir retirer le calcaire qui pourrait se trouver sur votre joli minois. Elle va aussi permettre de préparer la peau à recevoir les soins qui vont suivre.

C’est un geste que vous trouverez peut-être inutile au début, mais qui, si vous avez une problématique de peau particulière va permettre de transformer votre routine en un cercle vertueux pour une plus belle peau à terme.

Cinquième étape : la crème contour des yeux

La crème dédiée au contour des yeux est le premier soin ciblé à appliquer sur la peau. À privilégier si vous avez des problèmes de poches et de cernes récalcitrantes (de ridules de déshydratation autour des yeux aussi), c’est un soin adapté à cette zone sensible qui va chouchouter le regard tout en douceur.

Et si vous n’avez pas de problème particulier sur cette zone, le produit servira simplement à la maintenir hydratée afin de retarder au maximum l’apparition des premières rides.

Sixième étape : le sérum

Toujours orienté vers le problème qui vous turlupine, le sérum dispose d’une texture plus fluide qu’une crème et est hautement concentré en actifs. Pour faire simple, c’est la Rolls-Royce des soins, celui qui change la donne et qui apporte un max de bienfaits en même temps.

Appliqué sous la crème de jour sur peau humide, il va agir de façon complémentaire avec cette dernière et donnera à votre épiderme, le soin qu’il mérite.

Septième étape : la crème de jour/de nuit

ENFIN. Oui, c’est vrai, c’est long de devoir défiler tout un article pour arriver à la partie qui nous intéresse le plus. Mais une fois devant le miroir, ça ira beaucoup plus vite. Bref, nous voilà à la crème de jour / de nuit.

Cette dernière est là pour apporter l’hydratation dont votre peau a besoin. Et si vous vous posez la question, OUI elle est essentielle et ce, même si vous avez la peau grasse. Car la barrière cutanée a besoin d’un apport en eau et en gras assez conséquent pour pouvoir faire rempart contre les agressions extérieures.

Huitième et ultime étape : le SPF

Hey hey, ne partez pas si vite ! Ça n’est pas totalement terminé. Last but not least, le dernier produit de votre routine s’avère majeur et il s’appelle SPF. Son taf ? Protéger votre peau contre les UVA et UVB qui sévissent même lorsqu’il ne fait pas beau.

Que vous choisissiez plutôt une formule chimique ou minérale, ce produit est à appliquer en dernière étape, histoire de vous protéger totalement. Et n’hésitez pas à l’appliquer de nouveau plusieurs fois dans la journée, ça fait jamais de mal.

Il est évident que vous faites bien ce que vous voulez avec votre peau. Cet article est juste un guide sur lequel vous pourrez vous appuyer quand vous douterez face à la succession de plusieurs soins que vous voudrez appliquer ! Sur ce, ravie de vous avoir aidé !

