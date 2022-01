Sophie Carbonari lâche sa routine : « Je me tiens loin des corners Pat McGrath, sinon c’est le carnage »

Dans Lâche ta routine, une Mad nous présente ses produits de beauté préférés. Aujourd’hui, c’est Sophie Carbonari, facialiste aux doigts de fée, qui nous révèle son rituel d’experte.

Esthéticienne de formation, Sophie Carbonari a exercé à Paris, Londres et New York avant de se lancer en tant que facialiste. Forte de plus de quinze ans d’expérience, elle a développé une méthode particulière de soin du visage basée sur un massage profond des tissus qu’elle réalise avec une gamme de soins qu’elle a développée elle-même à partir d’ingrédients bio et naturels.

Évidemment, elle chouchoute sa peau sèche et sensible, et choisit avec application les produits qu’elle utilise au quotidien. Voici ses préférés — en exclusivité pour Lâche ta routine, le nouveau format beauté de Madmoizelle !

La routine beauté du matin de Sophie Carbonari

J’observe beaucoup ma peau et j’adapte ma routine skincare en fonction de ses besoins. Le matin, ça ne me prend pas plus de dix minutes !

Son eau florale – Hydrolat d’immortelle bio

« Le matin, je me rince le visage à l’eau claire ou avec un hydrolat d’immortelle bio. J’utilise un coton pour le contour des yeux mais sinon je l’applique directement sur le visage, le cou et le décolleté en tapotant légèrement pour activer la microcirculation. »

Eau florale bio d’immortelle de Centifolia, 9,95€

Son actif anti-imperfections – Salicylic Acid 2% Solution de The Ordinary

« Depuis que je porte un masque à cause de la pandémie, j’ai des petits boutons. Quand je suis en crise, j’applique ce sérum sur tout le visage ou de façon localisée sur les imperfections et il n’y a plus rien en 24 heures ! J’ai découvert la marque lorsque j’habitais à Londres et ça a été une vraie révélation, je suis ultra fan. »

Sérum Salicylic Acid 2% Solution de The Ordinary, 6,10€

Son sérum hydratant – Multi-Molecular Hyaluronic Acid Complex de NIOD

« J’applique ce sérum lorsque je sais que je vais me maquiller car il est très vite absorbé par la peau et ne laisse aucun fini trop gras qui pourrait faire glisser le maquillage. Quand je sais que je vais sortir peau nue, j’aime bien le sérum Superkind de Tata Harper (130€), qui est plus riche. »

Multi-Molecular Hyaluronic Complex de NIOD, 30€

Sa crème de jour – Crème nourrissante Ceramidin de DR.JART+

« Après mon sérum, j’applique une crème de jour. En ce moment, comme il fait froid, j’ai besoin d’un soin riche et la crème Ceramidin de DR.JART+ est parfaite pour protéger la peau et éviter les dartres. Sinon, lorsque le temps est plus clément, j’utilise aussi la crème Protini de Drunk Elephant (65€).

L’été, quand je ne me maquille pas, j’aime bien utiliser une huile comme la C.E.O Glow Vitamin C + Turmeric de Sunday Riley (qu’on ne trouve pas en France, malheureusement). Elle est a une teinte orangée qui donne tout de suite bonne mine. »

Crème nourrissante Ceramidin de DR.JART+, 45€

Son SPF – Sun Secure Eau Solaire SPF50+ d’SVR

« Je ne suis pas une control freak de la protection solaire, et je n’en mets que lorsque le ciel est dégagé. J’ai mis beaucoup de temps avant de trouver le produit le plus adapté à ma peau et j’aime vraiment l’Eau Solaire SPF50+ d’SVR.

Le seul problème, c’est qu’elle est si bien qu’elle est très souvent en rupture de stock ! Lorsque c’est le cas, j’utilise les Gouttes de jour SPF45 d’Hello Sunday (23€), un autre produit qui m’a vraiment réconcilié avec les solaires. »

Sun Secure Eau Solaire SPF50+ d’SVR, 14,94€

La routine make-up de Sophie Carbonari

Je ne me maquille pas tous les jours mais j’aime bien sortir mes pinceaux pour une occasion spéciale. Avant, je n’étais pas très fidèle en maquillage, mais j’ai récemment découvert la marque de Pat McGrath et depuis c’est l’amour fou. J’essaye de me tenir éloignée des points de vente pour éviter le carnage.

Son anti-cernes – Skin Fetish : Sublime Perfection Concealer de PAT McGrath LABS

« Je corrige mes cernes, mes imperfections et mes petites cicatrices d’acné avec l’anti-cernes Skin Fetish de Pat McGrath. Il est couvrant tout en ayant un rendu très naturel sur la peau, légèrement glowy, et c’est exactement ce que j’aime sur moi.

J’utilise aussi le fond de teint Skin Fetish Sublime Perfection (73€), et le résultat est vraiment beau. Un voile de poudre, et c’est bon, ça tient toute la journée. »

Sublime Perfection Concealer de PAT McGRATH LABS, 34€

Son blush – Baume lèvres et joues N°1 de Chanel

« Pour le blush, je mets un fard dans les tons rouges. Récemment, j’ai découvert les baumes lèvres et joues de Chanel et je suis tombée amoureuse de la teinte n°3, Vital Beige. Je le fonds au doigts sur mes pommettes et j’en applique aussi parfois sur mes lèvres pour terminer le maquillage. »

Baume lèvres et joues N°1 de Chanel teinte « Vital Beige », 49,90€

Son highlighter – Skin Fetish Highlighter + Balm Duo de PAT McGRATH LABS

« Moi, j’aime le teint glowy ! Pour illuminer mon visage, je commence par appliquer le baume effet mouillé sur le haut des pommettes et sur les paupières, puis j’applique le stick doré par-dessus. J’adore l’éclat que donne ce produit, et je l’utilise aussi bien pour sortir le soir que pour aller travailler, même si l’effet est assez dramatic. »

Skin Fetish Highlighter + Balm Duo de Pat McGRATH, 59€

Son mascara – Dark Star Mascara de PAT McGRATH LABS

« Mon maquillage des yeux est assez simple : un trait d’eye-liner et une bonne couche de mascara. En ce moment, j’utilise celui de PAT McGRATH mais j’ai utilisé l’Effet Faux Cils d’Yves Saint Laurent (37€) pendant des années et il est aussi très bien. Le soir, il m’arrive de mettre des fards à paupières, mais c’est vraiment quand je suis motivée. »

Dark Star Mascara de PAT McGRATH LABS, 36€

Son rouge à lèvres – Le rouge Harold James x La Bouche Rouge

« Lorsque je veux maquiller mes lèvres, j’utilise le rouge créé par mon ami le maquilleur Harold James avec la marque La Bouche Rouge. La texture est vraiment très agréable et la couleur est splendide. »

Coffret Harold de La Bouche Rouge, 115€

La routine beauté du soir de Sophie Carbonari

Le soir, je prends le temps d’offrir à ma peau un vrai moment de détente. J’en profite pour masser mon visage et relâcher les tensions de la journée. C’est très satisfaisant et on voit vraiment la différence le matin au réveil.

Son nettoyant – Gel nettoyant Renaissance d’OSKIA

« Après avoir massé une huile ou un baume démaquillant pour éliminer les fards et les impuretés accumulées au cours de la journée, j’utilise un gel pour terminer mon rituel de double nettoyage. Je ne suis pas fidèle à un produit en particulier mais j’aime bien celui de la marque OSKIA. »

Gel nettoyant Renaissance d’OSKIA, 45€

Son sérum de nuit – Renaissance Bright Light d’OSKIA

« Le soir, j’alterne entre deux sérums : celui à la vitamine C d’OSKIA, pour lutter contre les taches, et le Crystal Retinal 3 de Medik8 (48,45€), qui contient 0,03% de rétinal stabilisé. Je fais un jour sur deux pour éviter de trop sensibiliser ma peau réactive, mais quand je sens que c’est trop, j’arrête tout et j’utilise un sérum à l’acide hyaluronique à la place. »

Sérum éclaircissant Renaissance Bright Light d’OSKIA, 110€

Sa crème de nuit – Performance crème de Spectacle Skincare

« Le soir, j’utilise la crème de Spectacle Skincare qui contient de l’acide hyaluronique, du rétinal stabilisé, du squalane et des acides aminés de cuivre. Elle s’applique très bien et a tout ce qu’il faut pour renforcer, illuminer et lisser la peau pendant la nuit. »

Performance Crème de Spectacle Skincare, 85,88€

Sa lotion exfoliante – P50 de Biologique Recherche

« Deux fois par semaine, j’utilise la lotion exfoliante P50 de Biologique Recherche. Après avoir nettoyé mon visage, je mouille un coton, mets trois gouttes de lotion, puis j’imprègne ma peau avec. Ensuite, je laisse poser un masque en tissu. Mes préférés sont ceux de la marque Shangpree, mais j’essaye de limiter leur utilisation car je sais que ce n’est pas idéal pour l’environnement. »

Lotion exfoliante P50 de Biologique Recherche, 70€

Le parfum chouchou de Sophie Carbonari – Terre d’Hermès d’Hermès

« La sensorialité tient une grande place dans ma vie et j’aime m’entourer de senteurs qui me rappellent de bons souvenirs. Je ne suis pas spécialement fidèle à un jus en particulier mais j’aime les parfums masculins, et je porte beaucoup Terre d’Hermès, surtout en hiver.

Chez la maison de parfum suédoise Byredo, je porte aussi Bal d’Afrique et Gypsy Water. »

Eau de parfum Terre d’Hermès d’Hermès, 72€

Le produit dont elle ne peut plus se passer – CAIL de NIOD

« J’utilise le Copper Amino Isolate Lipid 1% de NIOD en cure, une semaine par mois. Je l’applique le soir, à la place de mon sérum et de ma crème de nuit, et ça fait un bien fou à ma peau. Je ne sais pas ce que je ferais sans ce produit. »

Copper Amino Isolate Lipid 1% (CAIL) de NIOD, 80€

