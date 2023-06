La crème de la crème : la rédac beauté partage ses produits favoris de juin

Des patchs anti-imperfection étoilés, un booster d’hydratation et un primer qui offre davantage d’éclat… Voici les produits qu’a testés et approuvés la rédac beauté de Madmoizelle ce mois-ci.

En tant que rédactrice beauté, j’ai la chance de pouvoir tester de nombreuses nouveautés, mais aussi de redécouvrir des classiques qui ont marqué l’histoire de la cosmétique. Au fil des portages et des lancements presse, Madmoizelle déniche parfois de véritables pépites. Il serait bien dommage de ne pas vous en parler ! Voici un florilège de tous les produits et accessoires beauté qui ont marqué ces dernières semaines.

Les favoris beauté de Barbara

Les patchs anti-imperfections de Starface

Trouvés au hasard de mes errances dans chaque CVS Pharmacy que je trouvais lors de mon voyage à New York, ces patchs anti-imperfections nomades m’ont plusieurs fois évité de triturer mes boutons enkystés. À appliquer directement sur l’imperfection en question, ils réduisent l’inflammation (en une nuit on voit déjà la différence) et l’hydrocolloide qu’ils contiennent vient absorber le sébum et autres joyeusetés. En plus, ils sont très mignons !

Le primer booster d’éclat d’Elf

Ce sublimateur de teint est doté de micro-particules de nacres permettant à la fois d’apporter de l’éclat au teint et de créer une excellente base de maquillage. Les beautystas les plus avisées le reconnaîtront puisqu’il a récemment fait le buzz sur TikTok. La raison de sa popularité ? C’est le dupe parfait du Hollywood Filter de Charlotte Tilbury. Et on ne dit jamais non à un bon dupe 4 fois moins cher que l’original.

Les patchs yeux défatigants de Klorane

Si, comme moi, vos yeux sont plus fatigués que votre âme et les cernes sont vos pires ennemis, ces patchs sont pour vous ! Enrichis en eau de bleuet et en acide hyaluronique, ils boostent l’hydratation du contour des yeux tout en douceur et permettent de réveiller le regard en 10 minutes chrono.

Le booster d’hydratation de Pai

Bains de mer, de piscine, soleil et douches à répétition… Voilà le cocktail parfait pour entrainer une petite déshydratation de la peau. Pour lutter contre ce phénomène j’ai récemment testé ce booster d’hydratation de la marque Pai. À ajouter au sérum ou à la crème hydratante il est très facile à utiliser et permet de chouchouter la barrière hydrolipidique tout en gardant l’eau dans les tissus cutanés. Un must-have de l’été en somme.

Le shampoing sec volumateur Cut By Fred

Quand on a les cheveux gras, ils ont tendance à coller en racines et à créer un effet raplapla (oui ça arrive même quand on a les cheveux épais). Ma sauveuse ? Le shampoing sec volumateur de Cut By Fred. Ce dernier absorbe le sébum (sans laisser de voile blanc sur les racines) et vient rebooster leur volume. Que demande le peuple ?

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.