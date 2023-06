10 produits de beauté soldés pour renouveler votre vanity avec les must-have de la saison

C’est les soldes ! Et si cette période permet de faire de bonnes affaires mode, la beauté est loin d’être en reste si vous souhaitez vous faire plaisir. Vous voulez voir toutes les options qui s’offrent à vous pour renouveler votre vanity ? En voilà 10.

Les soldes sont arrivés. Et il n’y a clairement pas meilleur moment pour faire de grands changements dans son vanity beauté. C’est également une très bonne occasion de tester des petites pépites repérées pendant l’année, que vous n’avez pas eu l’occasion, ou le budget de tester. Madmoizelle a repéré 10 valeurs sûres rien pour vous ! Checkez ça.

Correcteur éclat de Rare Beauty

Crémeux, léger et hydratant à la fois, ce correcteur Rare Beauty illumine la zone du contour des yeux sans filer dans les ridules de déshydratation. Longue tenue, il résiste à tout, même à la sueur, ce qui rend son utilisation très pratique en été.

Coffret gymnastique visage de Seasonly

Sérum hydratant anti-soif et huile de nuit nourrissante s’allient à une pierre gua sha en quartz rose pour créer la routine du soir post-exposition au soleil parfaite ! Quand le sérum vient lutter contre la déshydratation en gardant l’eau dans les tissus cutanés, l’huile vient parfaire ses effets en créant un film occlusif à la surface de la peau. Quand au gua sha, il est parfait pour activer la micro-circulation du sang. Pas bête !

Exfoliant Pour Le Corps À La Noix De Coco Et Au Citron d’Indie Lee

Qui dit exposition prolongée dit… Exfoliation. Non, ça n’estompe pas le bronzage. Ça permet simplement d’affiner le grain de peau pour éviter poils sous peau et imperfections. Le gommage qu’on vous conseille ? Celui à la noix de coco (un exfoliant naturel) et au citron. Une pépite signée Indie Lee qui exfolie sans abîmer le film hydrolipidique de l’épiderme.

Mousse Crépitante Corps Autobronzante de Garancia

Vous détestez rester au soleil plus de 10 minutes et vous souhaitez quand même avoir un joli hâle estival ? On a ce qu’il vous faut ! L’autobronzant Fée-Moi Dorer de Garancia. Cette mousse pour le corps vous offre un hâle naturel et progressif qui ne rendra pas votre peau orange mais dorée. Son petit plus ? Elle sèche immédiatement pour éviter de devoir patienter 30 minutes dans la salle de bain sans bouger.

Eau de parfum à la fleur d’oranger de Solinotes

L’été, les parfums légers sont à l’honneur et la fleur d’oranger fait partie de ces valeurs sûres dont on ne se lasse jamais. Ça tombe bien, Solinotes a crée une eau de parfum subtile mais présente, qui vous accompagnera tout l’été… À petit prix.

Sérum Aux Céramides de Pai

Si votre peau a été sensibilisée par le soleil, les bains de mer ou de piscine à répétition ou simplement par la pollution, ce soin aux céramides est fait pour vous ! Ce dernier va renforcer la barrière protectrice de votre épiderme tout en l’hydratant sans l’étouffer. Le but ? La rendre moins perméable aux agressions. Pas mal non ?

Palette D’highlighters de Charlotte Tilbury

Cette palette d’highlighters Charlotte Tilbury est idéale pour jouer avec les zones d’ombre et de lumière de votre visage tout en subtilité. Quand son côté gauche vient creuser les joues et marquer l’os de la mâchoire, son côté droit, quant à lui, éclaire les pommettes, le menton et l’arc de cupidon. On ne peut pas nommer meilleur duo.

Terracotta Palm Street de Guerlain

Les couleurs chaudes et estivales de la Terracotta, à prix plus attractif que d’habitude ? C’est un grand oui.

Shampoing bain densité de Kérastase

Avec le soleil, les bains à répétition, le sable et les appareils coiffants, l’été, les cheveux sont sur-sollicités. Par conséquent, ils peuvent parfois se casser et perdre en densité. La solution ? Leur redonner force et vigueur avec le shampoing Bain Densité de Kérastase. Épaississant, il fortifie et nettoie la fibre en douceur.

Palette de rouge à lèvres et highlighters de RMS Beauty

Une palette qui contienne rouges à lèvres (pouvant être utilisés en blush) et highlighters, le tout dans un tout petit étuis à transporter même dans des micro-sacs, ça existe ? Eh bien oui, RMS Beauty l’a fait et sa praticité va convaincre toutes les personnes pressées qui ont parfois besoin de petites retouches rapides tout au long de la journée.

Vous aimez nos articles ? Vous adorerez nos newsletters ! Abonnez-vous gratuitement sur cette page.