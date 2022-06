Cet e-shop d’African Beauty regorge de pépites cosmétiques qui conjugent traditions et innovations

Lancé en 2021, Cacao propose une sélection pointue de cosmétiques inspirés des rituels de beauté africains. Zoom sur l’African Beauty et ses valeurs d’inclusivité.

Après la Korean Beauty, la Clean Beauty et la German Beauty, c’est l’African Beauty qui fait la tendance et remet les secrets de beauté traditionnels du continent africain et des personnes afro-descendantes sur le devant de la scène, dans une démarche de partage et d’inclusivité.

Fin 2021, Émeline et Rita Koffi, sœurs et entrepreneuses, ont lancé Cacao, un e-shop qui regorge de pépites skincare pour (re)découvrir les trésors de l’Afrique.

African Beauty, l’héritage du continent Africain au service de toutes les peaux

« Le concept a toujours existé, sans forcément avoir une appellation spécifique », explique Émeline Koffi à Madmoizelle. Plus qu’un rituel beauté ou une technique d’application de produits cosmétiques, l’African Beauty se caractérise par un fort désir de partage et de reconnaissance du savoir-faire africain. Son but ? Mettre en avant la biodiversité ainsi que les secrets de beauté ancestraux issus de ce continent qui compte aujourd’hui plus d’un milliard d’habitants.

« Il peut s’agir de concepts et de produits qui sont nés en Afrique, mais aussi de projets pilotés par des personnes issues de la diaspora africaine qui ont ressenti l’envie de partager un peu de leur patrimoine culturel et de leur terroir », ajoute la co-fondatrice de Cacao.

Sur l’e-shop, on retrouve des marques venues d’horizons variés mais qui partagent la même vision de la beauté, naturelle, simple et éco-responsable. Ainsi, Kadalys, créée par l’afro-descendante française Shirley Billot, partage l’affiche avec Skin Gourmet, des soins de la peau comestibles pensés et fabriqués à la main au Ghana, mais aussi avec Meylon, une ligne de produits d’origine suédoise imaginée par le mannequin Roger Dupé, dont les parents sont originaires du Togo et du Ghana. « Ces marques ont aussi en commun leur inclusivité : elles proposent des produits pour tout le monde, pour toutes les couleurs de peau, et répondent à des besoins universels », précise Émeline.

Pour les deux sœurs, issues des univers du marketing et du droit, le développement d’une plateforme comme Cacao était nécessaire. Émeline confie à Madmoizelle :

La vision occidentale de la beauté à l’africaine est biaisée. Les gens pensent souvent à des produits bruts, fabriqués de façon artisanale et dans une ambiance un peu roots. Ça existe, mais le marché est bien plus vaste que ça. C’est notre mission de faire découvrir la beauté et la diversité de l’African Beauty, et quand on se rend compte de l’enthousiasme des personnes qui découvrent le projet, on se dit qu’on a eu raison de se lancer.

L’e-shop référence actuellement une dizaine de marques de skincare choisies avec soin : « On y trouve les essentiels de la beauté africaine, comme du savon noir et des huiles végétales de grande qualité, mais aussi des produits très dans l’air du temps qui contiennent des actifs populaires en ce moment comme la vitamine C ou la niacinamide », explique la jeune femme. Un pont entre trésors ancestraux et modernité.

Dans l’avenir, les soeurs Koffi aimeraient aussi proposer du maquillage car « de plus en plus de belles choses se développent en Afrique ». Et si ce n’était pas assez clair, chez Madmoizelle, on les soutient à fond !

