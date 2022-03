Après la K-Beauty, guten tag la G-Beauty, routine skincare venue d’Allemagne

Une nouvelle façon de prendre soin de sa peau vient de faire irruption sur la beautysphere. Son nom ? La G-Beauty (aka la German-Beauty)…

Après la K-Beauty qui vise à utiliser des produits venus de Corée, ou encore la J-Beauty (une routine japonaise qui permet de répondre aux besoins primaires de l’épiderme), voilà que c’est au tour de la G-beauty de faire parler d’elle.

Qu’est-ce que la G-Beauty ?

Pour faire simple, la G-Beauty est une routine basée sur l’utilisation de soins qui allient le meilleur de la science et de la nature. On parle donc de formules retravaillées qui proviendraient majoritairement d’ingrédients clean, 100% issus de la nature, et d’une pointe de bio-technologie, là pour booster leurs effets sur la peau.

L’avantage ? Pouvoir arrêter de se tartiner le visage de 5-6-7 produits de beauté différents matin et soir et aller à l’essentiel en utilisant des soins capables de donner à l’épiderme tout ce dont il a besoin pour être au meilleur de sa forme.

Qui dit biotechnologie, dit produits chimiques ?

Eh bien non. Et c’est là que la G-Beauty fait toute la différence. Son but n’est pas de créer des produits qui marchent, quitte à faire l’impasse sur la qualité mais bien de pouvoir fournir aux passionnées de beauté une solution efficace à leurs différents problèmes de peau.

Peu de produits synthétiques et d’ingrédients chimiques dans les formules… Les matières premières proviennent essentiellement de fermes biodynamiques (qui n’utilisent pas d’engrais artificiels) et sont soigneusement sélectionnées par les labos.

L’aspect scientifique serait en partie assuré par des médecins, des professeurs ou encore des cosmétologues/chimistes de haut vol comme le Dr Barbara Sturm, Dr Hauschka ou encore le professeur Augustinus Bader.

Pourquoi la G-Beauty explose en ce moment ?

Pour la bonne et simple raison que le Covid et les différents confinements nous ont permis de repenser notre routine beauté et plus largement notre rapport à la cosméto.

Si le maquillage reste une étape importante pour certaines, c’est surtout le skincare qui a pris le dessus car il peut représenter un réel moment de plaisir et de bien-être. Un moment que l’on se réserve pour faire redescendre la pression de la journée ou faire le plein d’énergie avant d’affronter une routine parfois éreintante.

Et quitte à prendre soin de sa peau, autant le faire en utilisant des soins à la fois bons pour la santé et pas si mauvais pour la nature, non ?

