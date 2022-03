Mélanie Wanga : « J’ai arrêté de faire aveuglément confiance au marketing, au greenwashing et aux blogs bancals »

Pour Mélanie, aucun produit de beauté n’est choisi au hasard. Chaque crème, chaque lotion, chaque exfoliant, chaque baume démaquillant est observé à la loupe afin de s’assurer d’avoir dans les mains, LA perle qui va lui permettre de prendre soin de sa peau normale qui fut pendant longtemps, mixte et acnéique. Aujourd’hui, elle a trouvé l’équilibre parfait. Son secret ? Ne pas croire au bullshit racontés par certaines marques de cosmétiques et s’en tenir aux faits, à l’efficacité.

Pourquoi un tel parti pris ? Elle explique :

« J’ai beaucoup souffert d’acné sur les joues et les mâchoires, et de taches. Comme j’ai la peau mate, chaque bouton laissait une tache derrière lui, car mon épiderme secrète de la mélanine en réaction à une agression. Ces taches mettaient des mois, parfois des années, à disparaître. Avec l’âge et des soins adaptés, les choses se sont calmées, mais le chemin a été long et douloureux. Il y a une dizaine d’années, j’ai vécu un chamboulement hormonal : ma peau était couverte d’acné. J’ai tout essayé : les remèdes « nature » trouvés sur Pinterest et les blogs douteux… autant vous dire que je me suis ravagé la face.

Un jour, j’en ai eu marre, je me suis posée et j’ai décidé de faire des recherches solides sur le web. Fini les remèdes de grand-mère, je voulais comprendre la science de la cosmétique ! Au fil de mes lectures, j’ai découvert que la peau a un pH et que si on utilise des produits qui ne respectent pas ce pH, la peau est agressée et surréagit en créant entre autres de l’acné. J’ai aussi découvert le concept de barrière protectrice naturelle, qui peut être démolie par l’utilisation de produits trop agressifs. J’ai découvert le concept d’hyperpigmentation post-inflammatoire, ces taches d’acné qui me pourrissaient la vie. J’ai aussi appris que le maquillage était un irritant, et que couvrir son acné de fond de teint était rarement une bonne idée. J’ai compris que ma peau était sévèrement déshydratée, et qu’elle suproduisait du sébum pour tenter de se réguler. Et surtout, j’ai compris qu’il fallait que je change complètement mon approche : que j’arrête les produits qui me donnaient de l’acné (j’ai crée un Excel pour croiser les ingrédients et identifier les coupables) et que je mise sur l’hydratation pour nourrir ma peau au maximum et reconstruire ma barrière.

J’ai arrêté de faire aveuglément confiance au marketing, au greenwashing et aux blogs bancals, et j’ai étudié les compositions des produits. Enfin, j’ai découvert la beauté coréenne qui a tout changé pour moi : les produits sont hyper ludiques, très accessibles et super carrés au niveau des formulations. »