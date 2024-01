La maison de cosmétique de luxe Guerlain (propriété du groupe LVMH) essuie une polémique suite à la commercialisation de sa nouvelle gamme « Orchidée impériale Gold Nobile » à 650 € le sérum de 30 ml ou la crème de 50 ml. C’est, non seulement, le prix qui étonne, mais aussi le marketing autour de la dimension « quantique » de ces soins qui inquiètent.

« Depuis 1828, Guerlain explore, Guerlain innove, Guerlain sublime », explique LVMH pour présenter sa maison de cosmétique de luxe. Celle-ci frappe fort en ce début d’année par la sortie d’une nouvelle gamme de soins baptisée « Orchidée Impériale Gold Nobile ». Elle s’appuierait sur « des avancées scientifiques importantes dans le domaine de la biologie quantique appliquée aux cellules cutanées, avec des résultats démontrés », d’après la marque qui parle carrément de « révolution ». C’est pour financer toute cette recherche et développement qu’elle se permet sans doute de vendre 650 € son sérum de 30 ml ou sa crème de 50 ml (comptez donc 1300 € pour les deux).

Capture d’écran de l’eshop de Guerlain.

Pourquoi les soins « quantiques » de Guerlain à 650 € chacun font polémique ?

Seulement, une source interne aurait fait fuiter plusieurs documents auprès du créateur de contenu en vulgarisation autour des arnaques quantiques et pseudosciences, G Milgram. Celui-ci les décrypte dans une vidéo publiée le 2 janvier 2024 et qui cumule déjà près de 200 000 vues.

Ce contenu est fourni par YouTube.



D’après les documents de Guerlain présumés, la crème de cette gamme parviendrait à agir sur la lumière quantique cellulaire de la peau pour accélérer et amplifier le rajeunissement cutané. G Milgram estime qu’il s’agit purement et simplement de beaucoup de pipeau marketing sans fondement scientifique, et donc proche de la désinformation, pour ne pas dire du complotisme vu le vocabulaire utilisé rappelant le pire du New Age.

Ajoutez à cela le prix exorbitant de ces deux soins « quantiques » et vous obtenez les ingrédients parfaits pour une vive polémique. Etienne Klein, directeur de recherche du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives et qui participe à l’émission « La conversation scientifique » sur France Culture, a ainsi ironisé sur X (anciennement Twitter) :

J'ai d'abord cru à un canular, mais non : une marque dit avoir créé une crème chère en utilisant une « nouvelle voie de réjuvenation pour la peau née de la science quantique ». J'entends d'ici les cadavres de Schrödinger, Dirac et Heisenberg faisant des rotations dans leur tombe. pic.twitter.com/l7CcpN5WZI — Etienne KLEIN (@EtienneKlein) January 2, 2024



Le créateur de contenu en décryptage de fake news Defakator y est également allé de sa petite blague autour du chat de Schrödinger :

À priori c'est sérieux, Guerlain aurait testé sa crème quantique en adaptant un protocole connu : un chat a été recouvert de crème et enfermé dans une boîte. Tant qu'on n'ouvre pas la boîte pour déterminer le résultat, le chat est à la fois vieilli, et rajeuni. Donc c'est bon. pic.twitter.com/adh4dSeIf9 — Defakator 🧆Officiel (@DEFAKATOR_Off) January 3, 2024



Même Valérie Damidot a plaisanté sur le pouvoir rajeunissant de la crème quantique de Guerlain, de façon plus accessible pour les moins scientifiques d’entre nous :

J'ai mis la crème quantique ça marche de ouf pic.twitter.com/L80gOzsKYg — Valérie Damidot 🥄🍳 (@DamidotValerie) January 4, 2024



Guerlain annonce changer sa communication autour de ses soins quantiques

La polémique a été telle que Guerlain a fini par se fendre d’un tweet le 4 janvier 2024 stipulant :

« Ces nouveaux soins s’appuient effectivement sur des avancées scientifiques importantes dans le domaine de la biologie quantique appliquée aux cellules cutanées (mesure des Ultra-weak Photon Emission), avec des résultats démontrés. Pour autant, la société a pris acte des interrogations ou risques de confusion autour de l’utilisation du terme quantique. Guerlain, attachée à la bonne compréhension de ses messages et de sa recherche, a donc décidé de repréciser sa communication afin de lever toute ambiguïté.

Guerlain regrette cette situation et rappelle son attachement à la science la plus exacte. »

En lien, elle rajoute un résumé de sa documentation scientifique sans qu’on puisse la consulter in extenso. On est donc encore loin d’être convaincu·e·s d’acheter ces soins à 650 € pièce.

